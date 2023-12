Informe Otálvora | Maduro amenaza con guerra, pero Lula no le cree, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Tropas de EEUU y Brasil en un ejercicio de asalto aéreo en Amapá, Brasil, el 08NOV23. Foto: Ejercito EEUU/Spc. Joshua Taeckens)

Con el afán nacionalista ante Guyana el régimen chavista trata de retomar el control de la agenda política interna de Venezuela

Durante 10 días, tropas de EEUU y Brasil desarrollaron un ejercicio de guerra en selva, que tuvo como escenarios los estados amazónicos de Pará y Amapá.

Desde el 06NOV23 se congregaron 300 efectivos del Ejército de EEUU y de la Guardia Nacional del estado de Nueva York sumados a un millar de soldados del Ejército de Brasil para ejecutar los ejercicios Vanguardia. 24.

La dictadura venezolana ha estado difundiendo la especie según la cual estaría preparando una acción militar sobre el territorio de la Guayana Esequiba, el territorio situado al oeste del río Esequibo por el cual existe una disputa territorial desde antes de la existencia de la actual República Cooperativa de Guyana.

Impulsado por el interés del gobierno brasileño en reactivar el fenecido esquema suramericano Unasur, el 05OCT23 los gobiernos de Suramérica aprobaron el documento “Mapa del camino para la integración de América del Sur” el cual contempla varias áreas de acción incluyendo el área militar. En ese contexto, el 22NOV23 tuvo lugar en el Palacio de Itamaraty, sede de la diplomacia brasileña, un encuentro de ministros de relaciones exteriores y de defensa de Suramérica. En la declaración final suscrita, los ministros y enviados declararon a Suramérica como una “región de paz y cooperación” y acordaron “retomar el diálogo regular sobre temas de interés estratégico”.

El ambiente de camaradería de diplomáticos y militares fue roto por los enviados de Maduro, su canciller Yvan Gil y el viceministro de educación para la defensa Felix Osorio. Según reseñó el periodista Ricardo Della Colleta de Folha de São Paulo citando asistentes al evento, los enviados de Maduro realizaron abiertas amenazas contra Guyana, país cuyos representantes se encontraban en la sala. Gil y Osorio habrían afirmado que el gobierno Maduro “podía ser forzado por el pueblo” a tomar “determinadas actitudes” después de celebrarse un referendo convocado por el chavismo para el 03DIC23. Por medio de sus representantes y teniendo a la sede diplomática brasileña como escenario, Maduro dejó saber a los gobiernos suramericanos su pretensión de una aventura militar contra Guyana.

El mismo día, el 22NOV23, se encontraba en Caracas el asesor presidencial y jefe de facto de la diplomacia brasileña Celso Amorim. En el Palacio de Miraflores Maduro recibió a Amorim, quien llevaba un mensaje directo de Lula preocupado ante una posible acción militar en territorio Esequibo. Los pormenores de la reunión Maduro-Amorim no fueron dados a conocer. Según un cable ampliamente difundido de la agencia española EFE, el 29NOV23, Brasil habría “reforzado su presencia militar en la frontera norte del país a raíz de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo”. Citando un “comunicado del Ministerio de Defensa de Brasil”, EFE aseguraba que “se han intensificado las acciones de defensa en la región de la frontera norte del país, promoviendo una mayor presencia militar”. Pero en realidad, salvo el envío de un pequeño pelotón a al cuartel del Ejército en la fronteriza población de Pacaraima, Lula no ha ordenado ningún despliegue militar en la zona de frontera.

La agenda de Lula para el 01DIC23 en Dubai, donde se celebraba la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, incluyó una reunión con el presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali. El guyanés fue visto reunido con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, con quien conversó sobre el conflicto con Venezuela.

Varias fuentes basadas en Brasil y que realizan seguimiento al tema militar, consultadas para este Informe, confirman que las fuerzas militares brasileñas han puesto en estado de alerta a los contingentes basados en el fronterizo estado de Roraima. Pero el gobierno de Brasil, al contrario de lo que pareciera sugerir el cable difundido por la agencia EFE, no ha tomado ninguna medida de declaración de “movilización nacional” (los preparativos logísticos para atender una hipótesis de guerra) y mucho menos de movimiento de tropas hacia la frontera.

El 23OCT23, el régimen chavista convocó a un referendo sobre el tema del territorio Esequibo, pidiendo que la población se pronuncie sobre los límites con Guyana, rechace a la Corte Internacional de Justicia como árbitro de la disputa con Guyana por esos límites y apruebe la incorporación del territorio Esequibo como un nuevo estado de la república. El chavismo, gobernante en Venezuela desde el año 1999 y dependiente ideológica y políticamente del régimen cubano, nunca ocupó atención al tema limítrofe, recordándose incluso pronunciamientos de Hugo Chávez favoreciendo que Guyana otorgara concesiones de explotación del territorio en disputa.

En tanto Guyana, especialmente desde la llegada de Maduro a la Presidencia en 2013, ha estado muy activa en el otorgamiento de licencias de explotación petrolera en aguas sujetas a delimitación y demandó a Venezuela en 2018 ante la CIJ. El afán nacionalista actual del régimen chavista es, sin duda, la ruta escogida para recuperar simpatías políticas, compensar las tendencias opositoras y retomar el control de la agenda política interna. El aparato propagandístico del régimen chavista fue activado, como en una feria electoral, para estimular y obligar a la población a participar en el referendo.

El 30OCT23, el gobierno de Guyana que también está jugando a la carta nacionalista, recurrió a la CIJ pidiéndole medidas provisionales que ordenaran a Maduro la suspensión de su referendo y ordenaran que Venezuela no adopte “ninguna medida que tenga por objeto preparar o permitir el ejercicio de la soberanía o el control de facto sobre cualquier territorio que haya sido adjudicado a Guayana Británica en el Laudo Arbitral de 1899”. Además, Guyana pidió a la CIJ que mandara a que “Venezuela se abstendrá de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o dificultar su resolución».

Según la sentencia emitida el 01DIC23 por la CIJ, de las declaraciones de los enviados de Maduro ante la Corte (Delcy Rodríguez y el embajador en la ONU Samuel Moncada), del jefe militar Vladimir Padrino y del propio Maduro, los magistrados entienden que el régimen venezolano “está tomando medidas con miras a adquirir el control y administrar el territorio en disputa”.

La decisión de la CIJ da como creíbles las amenazas militares del régimen venezolano y, en consecuencia, considera que están dadas las condiciones para dictar “medidas provisionales”. Según recordó la propia CIJ en su sentencia del 01DIC23, ella cuenta con la “facultad” para “indicar medidas provisionales” cuando exista un estado de “urgencia”, en el sentido “de que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable a los derechos reclamados antes de que la Corte dicte su decisión definitiva”. Y agrega que “la condición de urgencia es cuando los hechos susceptibles de causar un perjuicio irreparable” puedan «ocurrir en cualquier momento».

Si bien la CIJ no se pronunció el 01DIC23 sobre el referendo promovido por el régimen y tampoco, por ejemplo, sobre las concesiones petroleras que Guyana ha otorgado en áreas no delimitadas, si decidió “indicar medidas previsorias. Indicó al régimen chavista que “se abstendrá de adoptar cualquier medida que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa por cuanto la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce el control sobre esa zona”. Adicionalmente indicó a ambas partes a que se abstendrán “de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o hacer que sea más difícil de resolver”, lo cual se corresponde con uno de los pedidos hechos por Guyana.

A los efectos del máximo tribunal internacional, existe una latente amenaza por parte del régimen chavista.

En los planes estratégicos brasileños desde por lo menos los años ochenta del siglo XX, independientemente de los gobiernos que han pasado por Brasilia, ha sido una constante el interés de construir una carretera ancha y asfaltada que una la costa Atlántica de Guyana con la Amazonía de Brasil. Para los gobiernos de Guyana ha sido igualmente de interés la construcción de esa carretera que cruzaría el territorio reclamado por Venezuela.

En 2022, el gobierno de Guyana asignó a la empresa brasileña Construtora Queiroz Galvao SA un contrato por US$ 190 millones para construir el tramo carretero entre Linden y Mabura, ambas situadas al este del río Esequibo. Por cierto, la empresa Queiroz Galvao fue una de las constructoras involucradas en el escándalo de pago de sobornos al partido de Lula a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras. Para lo que constituye el primer tramo de la carretera asfaltada hacia la frontera con Brasil, Guyana contó con financiamiento por US$ 112 millones aportado por el Banco de Desarrollo del Caribe (del cual el propio gobierno de Venezuela es miembro) y US$ 66 millones del gobierno británico.

El plan guyanés y brasileño es llevar la carretera Linden-Mabura hasta Lethem en territorio reclamado por Venezuela y limítrofe con el estado brasileño de Roraima. El 14SEP09, el propio Lula da Silva, acompañado del para entonces presidente guyanés Bharrat Jagdeo, inauguró el puente sobre el río Takutú, construido a un costo de US$ 5 millones pagados en su totalidad por Brasil. Ese puente construido en territorio bajo disputa por Venezuela sería la conexión de Brasil con la capital guyanesa por medio de la carretera que ahora ensancha y asfalta la constructora brasileña. En 2009 el chavismo gobernante en Venezuela no se opuso al proyecto construido en el Esequibo por su aliado político Lula da Silva.

Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercosur, el esquema de integración económica del sur del continente. Bolivia había firmado el 17JUL15 la versión definitiva de su adhesión al Tratado de Asunción, documento base del Mercosur, pero su ingreso como miembro pleno dependía de la aprobación de los parlamentos de los países miembros. Uruguay, Argentina y Paraguay aprobaron el ingreso de Bolivia entre 2016 y 2018 faltando hasta ahora la decisión brasileña. El senado de Brasil votó unánimemente el 28NOV23 la aprobación de la ley que permite que Bolivia ingrese como miembro pleno al Mercosur. El ingreso de Bolivia al esquema sureño de integración se produce más como un gesto político del gobierno de Lula da Silva hacia sus socios políticos bolivianos que como un reflejo de la dinámica del Mercosur. El esquema de integración sureño vive un claro estancamiento con enfrentamientos entre sus miembros por las restricciones que impone a la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países.

El próximo presidente argentino, Javier Milei, se ha mostrado dubitativo sobre la continuidad de su país en Mercosur, pero como parte del giro pragmático que su equipo estaría imponiendo al próximo gobierno, se espera que Argentina se mantenga en el Mercosur y trabaje para lograr la firma del largamente negociado acuerdo de comercio con la Unión Europea. Tanto en Brasil como en Argentina se han desatado acciones de grupos económicos de alta influencia política para revertir las malas relaciones entre Lula da Silva y Milei.

El domingo 26NOV23, vestida informalmente, llegó a la sede de la cancillería brasileña Diana Mondino. Se trata de una de las figuras más influyentes en el entorno de Javier Milei y quien, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, fue señalada como la próxima ministra de Exteriores de Argentina. En el Palacio de Itamaraty Mondino era esperada, en jeans y sin corbata, por el canciller brasileño Majuro Vieira. Participaron del encuentro el embajador de Argentina en Brasilia Daniel Scioli y el embajador brasileño en Buenos Aires Julio Bitelli. Según diversas fuentes, el encuentro había sido planeado y ejecutado por el embajador argentino, quien al parecer será ratificado en su cargo pese a haber sido designado por el gobierno kirchnerista. La informalidad de la vestimenta no fue casual, fue la forma de bajarle tono a la tensión que ya existe entre Brasilia y el gobierno argentino que aún no comienza.

El viaje de Mondino a Brasilia, para entregar en manos de Vieira la invitación para que Lula da Silva asista a la toma de posesión de Milei el 10DIC23, marcó un cambio en las expectativas sobre lo que será la política exterior del gobierno de la nueva derecha en Argentina. “Comunista corrupto” fue uno de los varios calificativos que Milei usó en su campaña electoral contra Lula, advirtiendo que su gobierno no mantendría relaciones con dictaduras comunistas. Milei, como miembro de la llamada nueva derecha, mantiene especial relación con la familia Bolsonaro, tanto el expresidente Jair como con su hijo Eduardo Bolsonaro, quien participó en diversas actividades en la campaña electoral argentina.

El sector privado argentino, el cual ha impulsado al “anarco-capitalista” Milei, se ha movido intensamente para garantizar que ofertas y promesas hechas por el ahora presidente electo sean abandonadas o retrasadas. La dolarización inmediata de la economía, la ruptura con el Mercosur, la reducción drástica del aparato estatal, el distanciamiento con Brasil y China habrían progresivamente perdido urgencia en el programa de Milei luego de su triunfo.

