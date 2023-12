Ni con brujería, por Armando Martini - Runrun

La brujería, sin duda, traspasa fronteras y generaciones. Sus consecuencias también

En tiempos tenebrosos, cuando la traición engaña y se aplaza la manumisión, la verdad es lo único honorable. La mentira se desprecia, da asco. Llamar las cosas por su nombre, con valentía sin amagues ni titubeos, es esencial en la colosal lucha por recuperar la democracia y libertad en Venezuela.

América Latina y el Caribe son reconocidos por su gastronomía, litorales, patrimonio histórico, gentilicio afable y carisma de su gente. Sin embargo, existe un ángulo que el forastero rara vez asocia con su cultura. El vudú haitiano, la santería cubana y el candomblé brasileño solo son ejemplos. Las prácticas religiosas espirituales en comunidades latinoamericanas y afrocaribeñas son extensas. Rituales que pusieron las bases de lo conocido como santiguos (bendiciones curativas) y despojos (limpiezas espirituales).

La brujería es un elemento de la historia latina. Describe místicas ocultas en culturas latino-caribeñas con raíces indígenas. El esfuerzo de monumentos de mal gusto se hizo para ensalmos, ofrendas maleficias y encantamientos.

Una minoría infame está convencida de que el 22 de octubre no existió, que importa poco y labora incansable para disolverlo.

A los eternos y valetudinarios les interesa la tarjeta; al modificado, su negocio; y al estulto, el parentesco. Para ellos, Venezuela no incumbe y animados dicen que no hacen nada siniestro con adorar al Diablo porque no llevan a cabo sacrificios. Los adivinos enloquecen ante el contundente mensaje, y para evitar se comprometa su indebida e ilícita representación, acuden a la brujería que se da en diferentes grados y formatos. Mientras hay una versión simple, esa que practica una santera en un puesto de mercado popular.

La farsa insiste y la discordia se vaticina inevitable. El soporte se infiltra para el perjurio, y no es sincero. Y, al negarse, da la razón a quienes no quieren ser estafados. No renuncian ni ponen sus cargos a la orden, que sería lo educado, correcto y decoroso. Sin embargo, partidos de militancia y poder electoral nebuloso, abrieron sus puertas a quienes suplican por un CNE parcializado, sin integridad electoral. Ahora simulan apoyo incondicional, y se acomodan hipócritas a quienes señalaron verdades; por ello, ignorados, despreciados, tildados de insensatos radicales.

La brujería no tiene orden jerárquico. Los hechiceros son independientes. Usan magia blanca, y negra malvada para hechizos e invocaciones diabólicas; utilizan pócimas de la naturaleza para condicionar salud, fama, belleza, relaciones amorosas y fortuna. Los crédulos son clientes rentables y los estafadores engañan a creyentes ingenuos. Desafortunadamente, los verificadores de hechizos, adivinación, amuletos y brebajes no existen, lo que hace casi imposible, evitar la pillería o saber si la persona que ofrece servicios es tramposa y charlatana o de verdad conoce de encantamientos.

Hay escenario para la magia y supersticiones, que el castrismo chavista aúpa y comparte complacido con sus socios. Se podría decir que de sortilegios poco saben, la magia le salió al revés. La Venezuela que esperan sin sanciones no existe, salvo que honren la palabra empeñada o hagan brujería.

Al finalizar el plazo para la formalización, imploran de rodillas la prórroga. Y, al no persuadir para embarcarse en la pánfila y majadera aventura, no saben qué hacer; mientras la delegación castrista y sus socios disfrutan las mieles del poder, privilegios y la certeza que, peleados entre sí o no, se organizan para reafirmarse.

Con brujerías o sin ellas, será una celebración patética para olvidar un día gris de convocatoria dolosa, de ceremonia pomposa y mal gusto, indigna jornada que ni siquiera mereció la presencia ciudadana. Cuando la administración es corrupta, perversa, sin escrúpulos y la supuesta oposición sin pragmatismo, necia y codiciosa, la ciudadanía decide, despeja el camino, realidad que se repite en las sociedades del mundo.

Lo que se conoce sobre brujería está basado en la especulación. Señalan que la llamada religión de la magia tiene miles de adeptos; con adivinos y videntes modernos, fetichistas, brujos de tribu y sectas que pululan. Cuando de ella se platica, la catalogan de negocio lucrativo más que de un fenómeno ancestral. Politiqueros, brujos y hechiceros dicen vender destrezas para «mejorar suerte y mejor vivir». Interpretaciones se reducen a cultos y prácticas triviales, otras implican complicadas realidades sociales.

Sin cifras oficiales, América Latina esta atiborrada de hechiceros, la magia no es exclusiva de un género; de hecho, hay distintas corrientes y niveles. Es común que cada clase social tenga sus propias brujas.

La brujería, sin duda, traspasa fronteras y generaciones. Sus consecuencias también.

