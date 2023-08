¿Cambio de rumbo en Fedecámaras?, por Froilán Barrios Nieves* - Runrun

Las declaraciones de Adán Celis marcan un quiebre con la posición histórica de Fedecámaras ante el gobierno chavista

La 79.ª asamblea anual de Fedecámaras, el organismo empresarial venezolano, celebrada en julio de 2023 en Maracaibo, nos trajo algunas sorpresas que es necesario detallar. Destaca la postura del nuevo presidente Adán Celis, quien afirmó que las sanciones contra Venezuela “son absurdas y perjudican a los venezolanos”. También se refirió al daño a los empresarios, señalando que las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela (BCV) «hacen muchísimo más engorroso el proceso de intercambio (…) Estos son necesarios para pagar o recibir pagos de aquellos que importan o exportan (…) Al final quién está pagando eso: ¿el gobierno? No”.

En otro evento posterior, Celis aseguró que “las sanciones no le afectan al gobierno en nada. «Aquí hay sanciones absurdas. Una sanción es que usted no pueda viajar directamente de Venezuela a los Estados Unidos y tiene que ir a hacer una escala a otro lado”. Finalmente sostuvo que las sanciones no lograron sus objetivos. Por ello considera que deben eliminarse debido que desmejoran la calidad de vida de los venezolanos.

Un quiebre

Estas declaraciones marcan un quiebre con la posición histórica de Fedecámaras ante el gobierno chavista, caracterizada por expropiaciones ilegales, apropiación criminal de bienes sin pago de indemnizaciones, atentados, detenciones arbitrarias de directivos empresariales y ataques a sedes gremiales.

Cabría preguntarse: ¿en verdad son las sanciones las culpables de la pobreza en Venezuela? ¿Cuál es el origen de la precariedad de la condición de vida de la población? ¿que ha provocado la estampida de casi 9 millones de venezolanos durante el siglo XXI? ¿Por qué se registra un índice de 70% de capacidad ociosa en la actividad industrial y por consiguiente la perdida de millones de puestos de trabajo en los diferentes sectores de la economía?

Las XXIX jornadas de auditoría RRII de la Universidad de Carabobo, realizadas entre el 8 y el 9 de agosto, abordaron estas interrogantes. El profesor Héctor Lucena señaló lo siguiente: “…la peor relación entre capital y trabajo y la distribución del ingreso a nivel continental la registra nuestro país, con un 10 % para el factor trabajo y un 90 % para el factor capital; le sigue Cuba, con 30 % para el trabajo y 70 % para el capital. Entre tanto, en otros países latinoamericanos la relación es inversa: se ubica en 40 % para el capital y 60 % para el trabajo, como es el caso de Chile…”. Es decir, resaltó la grave disparidad entre capital y trabajo en Venezuela en comparación con otros países latinoamericanos.

El país donde un profesor universitario gana $18 dólares

Esa diferencia abismal en Venezuela se refleja en los salarios y en las pensiones más bajas del continente: el sueldo más alto de un profesor universitario titular es de 18 $. Y si vamos a otro sector laboral, los jubilados y pensionados, donde se agrupan 5 millones de personas, vemos que tienen pensiones miserables de 4 dólares. Todos, con ingresos insuficientes para la subsistencia. De allí se derivan dos grandes grupos: los que subsisten con ingresos de indigencia y los que sobreviven con las remesas del exterior.

La situación actual es de tal gravedad que propicia a oleadas de venezolanos partiendo a países del cono sur o Centroamérica, con problemas económicos notorios. Conocimos recientemente que 30 jóvenes de Carrasquero, estado Zulia y otros 40 de la población del Venado en el municipio Baralt, decidieron irse en cambote. Jóvenes desesperados por la lucha de la subsistencia, despidiéndose en acto público con el apoyo de sus familiares esperanzados en futuras remesas.

Los jóvenes se van de Venezuela porque este país no les ofrece futuro alguno. Con título universitario en mano, buscan un sueño en cualquier parte, excepto los que pertenecen a la comunidad de los piratas del Caribe: Cuba, Nicaragua o Venezuela.

Chávez-Maduro, la hecatombe laboral

No se puede ignorar que Chávez y Maduro afectaron el trabajo digno, eliminando contratos colectivos, cajas de ahorro y prestaciones sociales. En fin, redujeron a cenizas los beneficios conquistados en un siglo de lucha laboral reducidos. Esto contradice el argumento de la demanda empresarial de eliminar las sanciones.

Fedecámaras ha mantenido una relación bipartita con las centrales sindicales en este valle de lágrimas a lo largo del siglo XXI, si se le puede poner un nombre a la tragedia nacional. Ambos sectores juntaron fuerzas venciendo el cliché de los enemigos de clase. El movimiento sindical se sumó a la petición de comisión de encuesta promovida por el gremio empresarial ante la OIT desde 2015, la cual se concretó en 2019. Finalmente vino a Venezuela en 2022 y 2023, logrando sentar al gobierno en el Foro Social, cuya agenda fue el reconocimiento de derechos laborales, a los que hasta ahora el oficialismo no ha dado respuesta.

Esta posición de Fedecámaras es un giro y para el mundo sindical es un retroceso en la relación bipartita. Creer que la solución de la pobreza es solo en el terreno económico es una vana ilusión. El problema es profundamente político: un país sin democracia, sin elecciones libres, sin instituciones es la raíz de la barbarie que padecemos.

Entendemos que Fedecámaras es un organismo empresarial de gestión presidencialista, ello no impide reconocer que hay sectores empresariales que mantienen una posición muy diferente a la manifestada por el actual presidente del gremio empresarial.

En resumen, Venezuela se encuentra en la mira permanente de la comunidad internacional, quien no ha dudado en calificarlo como un Estado fallido al ser ratificada la investigación de la Corte Penal Internacional, el seguimiento permanente de la Comisión de DDHH de la ONU y la observancia de la OIT. Agencia multilateral hoy alarmada ante la decisión de condenar a 16 años de prisión a 6 sindicalistas cuyo único delito es protestar por la permanente violación de los convenios laborales internacionales.

