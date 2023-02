Suspendidos en el abismo, por Armando Martini - Runrun

Estamos suspendidos en el abismo, abajo no queda nada. La desunión, falta de coherencia y egos son las bases del desastre

Analistas indican que el castrismo venezolano está en batalla interna. Chavistas contra maduristas y cada grupo entre sí. En realidad, importa poco. Luchas de poder ha habido siempre y un claro ejemplo son los partidos que hoy se llaman de oposición y buena parte de quienes se ubican como reales o falsos dirigentes. Se alerta de una probable desintegración. La primaria, si no corrige el rumbo, está destinada a colapsar. El problema no es cuándo, sino con qué grado de intimidación.

Los políticos, con alguna excepción –que confirma la regla– prometen servir a los ciudadanos, cuando en realidad buscan canonjías, sinecuras, prerrogativas y dotes. No es historia nueva. El Benemérito no pudo mandar en solitario. Manipuló, torturó, mató porque se lo permitieron, no estuvo solo o con un pequeño número de acólitos; fue apoyado con complicidades y silencios temerosos en todas las regiones.

Tampoco están solos los castro-chavistas. Chávez fracasó en apropiarse del poder por las armas, pero triunfó en adueñarse del país porque una mayoría de simplones y destacados se lo permitieron después de que lo habían elegido con votos. De culpa no pueden eximirse partidos y políticos porque fueron incapaces de tomar decisiones, dudaron y vieron al poder como premio, no como compromiso.

Hubo quienes disfrutaron del ejecutivo y legislativo en momentos diversos; quienes manejaron para bien, mal o peor el dinero; que prefirieron venganzas y desacuerdos irresponsables, torpemente egoístas. Cúpulas enquistadas, creyéndose superiores, dioses más allá de lo justo e injusto, abandonaron su dirigencia tradicional. A límites de perder la chaveta, postularon candidatos por dos o tres días.

La debacle no comenzó en las elecciones de 1998, sino mucho antes. Y como fango maldito se expandió día tras día, con partidos políticos que migraron a lo politiquero y no lo ideológico, incapaces de gobernar o con planteamientos de un programa incomprendido e incluso duramente criticados por las principales agrupaciones políticas. Ejecutaron administraciones de graves fallas y faltas de compresión hacia la ciudadanía que exigía cambios, modernización y evolución.

Ahora los desunidos e incompetentes son los castristas que están en el poder y han llevado al país a la corrupción sin límites y al colapso de la economía y ruina del país. Sin embargo tiene a su favor una oposición blandengue y temerosa, devenida en cómplice, que repite sus propias equivocaciones como si no existiera un pasado revelador demasiado cercano. La población venezolana vive una crisis y se dirige inexorable hacia una confrontación innecesaria y evitable, que podría desembocar en el fraccionamiento.

A esa oposición le llegó la hora, su fin. Se diluirá, no podrá con la dictadura, y la dictadura no podrá con sus propios errores. No resulta de la unión, sino de una despiadada rapiña que chantajea y extorsiona a gran parte de la población.

Venezuela está obligada a superar para siempre el socialismo y el rentismo para darle la bienvenida al libre mercado, la libertad y la democracia. No hay una bola mágica para predecir el futuro y carezco de prepotencia para imponer a otros mis deseos. Sugeriría que demos paso a nuevas experiencias y alternativas.

