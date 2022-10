Leandro Igounet: la fusión perfecta entre turismo y comedia, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Les presento mi entrevista exclusiva con el genio Leandro Igounet

@SoyJuanette

Ya sea que vivas en Argentina o estés por visitarla, te recomiendo que visites el perfil en TikTok o Instagram del comediante Leandro Igounet. Ha tomado notoriedad tras la pandemia gracias a los videos donde muestra no solo los barrios más emblemáticos de Buenos Aires, sino también de otras partes de la Argentina. ¿Qué lo hace diferente a otros creadores? Que usa la comedia como hilo conductor de sus viajes.

Antes de compartir la entrevista con “Lean”, quiero agradecerle por hacer un hueco en su apretada agenda para atenderme y poder hacer esta conexión vía digital. Es que, aunque vivimos en la misma ciudad, a mí me daba flojera (fiaca en el idioma argentino), y no quise decirle que nos viéramos en un lugar porque ¿y si me cobraba por km recorrido, así como los taxis? Es por eso que preferí hacer estar investigación exhaustiva vía Gmail, Google y WhatsApp.

Ahora sí, sin más, les presento mi entrevista exclusiva con el genio Leandro Igounet “La fusión perfecta entre turismo y comedia”:

Juanette: Hola Leandro.

Leandro: Hola Juanette, es un gusto estar en tu programa.

Juanette: Pero Lean, no es un programa es mi columna de humor.

Leandro: Ah… bueno, bueno ok…

—- Silencio incómodo—-

Juanette: Prosigamos. Ahora sí. ¿Cómo llegó la comedia a tu vida?

Leandro: Cuando era chico siempre me gustó hacer reír a la gente que me rodeaba. En el 2007 (tenía 21 años), un día estaba viendo la TV y enganché haciendo zapping un especial de un comediante llamado Dane Cook. Me gustó mucho y recuerdo a mi mamá diciéndome “mira ese tipo diciendo pavadas (huebonadas para los lectores venezolanos), me hace acordar a vos”. Y ese comentario me llevó a averiguar acerca del stand up comedy.

Luego busqué en internet y llegué al taller de Alejandro Angelini, uno de los pioneros del stand up en Argentina. Me anoté y ahí empezó todo. Eran dos talleres. En el primero, de 4 meses, te enseñaba a escribir un monólogo de 12 minutos y al finalizar el taller hacíamos una muestra con público. Cuando termino la muestra me quede remanija. Quería subirme de nuevo. Hice un segundo taller que estaba más orientado al pulido de material, al registro con el público. Al finalizar ese taller armamos un elenco donde éramos 5 comediantes y hacíamos 12’ cada uno.

Juanette: ¿Cuánto tiempo tienes haciendo comedia?

Leandro: Fue en julio del 2007 la primera vez que me subí a un escenario. Volví a repetir la experiencia en diciembre de ese año y, a partir de ahí, nunca más paré de actuar. Este año cumplo mis 15 años de comedia.

Primero era una vez a la semana solo pocos minutos, y con el paso de los años fue incrementando la cantidad de tiempo escénico, como también la cantidad de frecuencia. A los 4 años ya hacía 3 funciones por semana.

Juanette: Y además de la comedia, ¿desempeñas alguna profesión u oficio?

Leandro: Ni bien terminé el colegio me puse a estudiar Derecho en la universidad de Buenos Aires. El primer trabajo que conseguí fue de vendedor de electrodomésticos, luego cadete (mensajero) en una escribanía, y finalmente empleado en una fiscalía de la justicia argentina. Y mientras de noche hacía funciones en bares comediante, por la mañana leía expedientes en el juzgado.

Mientras más funciones hacía más ganas tenía de dedicarme en exclusivo al humor. Empecé a hacer más cosas relacionadas con el teatro. Trabajos de producción, talleres, eventos, etc. Hace 5 años que no hago nada relacionado a la abogacía y estoy volcado solamente a la comedia. Ya sea produciendo, actuando o generando contenido.

Juanette: ¿Cómo surgió la idea de dar a conocer los lugares de nuestro país a través de la comedia?

Leandro: Pero Juanette, hago videos de Argentina, no de Venezuela…

Juanette: Leandro, no te distraigas, este también es mi país…

Leandro: Ponele, si vos lo decís…

Juanette: No te me distraigas y contesta.

Leandro: Bueno, empecé a hacer videos en el 2017 cuando me encontré una tarjeta sube y compartí la foto en mi Instagram acompañada de un chiste. Para mí fue solo una foto, pero la gente comenzó a escribirme y a pedir más contenido cómico. Así que me animé y comencé a hacer más contenidos. Pero con la llegada de la pandemia tuve que reinventarme y hacer videos solo en interiores.

Juanette: ¿En ropa interior?

Leandro: No Juanette, sos un enfermo; en interiores me refiero a dentro de casa.

Juanette: Ah, ok. Solo quería aclarar porque en mi país se le dice interiores a la ropa interior

Leandro: Pero acá no se dice así. ¿Entonces no es este tu país?

Juanette: Dale hermano, no te distraigas y sigue con la historia.

Leandro: Bueno, los videos donde muestro de manera graciosa los barrios de Buenos Aires y otros lugares del país, comenzaron cuando una vez estando en la estación Juramento del Subte, le dije jodiendo “Che cómo va la economía voy a terminar yéndome de vacaciones a la estación juramento”. Y fue justo ahí cuando se me ocurrió mostrar las estaciones como si se trataran de lugares paradisiacos o exóticos, y los acompañé con doblaje y chistes.

Juanette: ¿Cuál es el proceso para elegir el barrio o lugar para hacer un video?

Leandro: Al principio era buscar lugares que conociera mucho, después fue ubicar lugares que me llamaran la atención. Hoy por hoy, la gente ya me está escribiendo para pedirme que vaya a grabar a sus barrios.

Juanette: ¿Cómo es el proceso creativo para escribir los guiones?

Leandro: Hago un poco de inteligencia en Google y pregunto a la gente que vive en las inmediaciones o que frecuente esos barrios, para que me cuente curiosidades. Después voy a los lugares que anoté como de interés y me dejo llevar por lo que me voy cruzando. Después edito todo y voy pensando los chistes que funcionen con cada una de las imágenes que voy a mostrar en el video. No trabajo tanto con un guion, sino con la improvisación y el doblaje.

Juanette: Ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes o viejos que quieran incursionar en la creación de contenido y en la comedia?

Leandro: ¿Lo de viejo es por vos?

Juanette: Dale Lean, que es feriado y está lindo afuera… pero bueno sí, es para mí.

Leandro: Lo sabía. Lo más importante es encontrar algo que te guste hacer y que sea viable. Hay que generar de una manera en la que estés cómodo, porque para que los contenidos funcionen tiene que ser constante, publicar siempre, tener disciplina.

Si cada video qué haces demora un mes, claramente no es el camino. El truco está en buscar algo que puedas hacer y disfrutar sin volverte loco. Y por, sobre todo, no estar pensando en la repercusión de eso, sino en disfrutar el proceso creativo.

Y, por último, pero no menos importante, nunca olviden: la comedia es maravillosa y tiene siempre buenas intenciones. Pero para divertir al público o la audiencia, primero tienes que divertirte vos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es