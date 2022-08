EspañaEnAméricaSinLeyendas | La nueva Jerusalén y sus cruzados, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

@eliaspino

Como la dominación de las Indias se presentó como una empresa espiritual, abundaron los relatos sobre los sacrificios de los misioneros y sobre los portentos que realizaron en su misión. Las autoridades religiosas, pero también las civiles, se empeñaron en la divulgación de un relato a través del cual adquirieran relevancia sus hazañas, que no eran militares sino espirituales, para dar cuenta de la promesa que cumplían de una nueva redención del género humano encontrado en las colonias. Así no solo testimoniaban la fidelidad de España a su compromiso con el catolicismo, sino también su apego sin fisuras, y hasta situaciones heroicas, a los mandatos divinos.

Se trata, en general, de relatos exagerados, fantasiosos de principio a fin, pero fundamentales para la legitimación de un dominio capaz de asombrar a los hombres de la época. En la medida en que circulaban, no solo ponían en evidencia el compromiso salvacionista que justificaba la conquista, sino que también ofrecían pruebas para el crecimiento del santoral en una época amenazada por herejes y relapsos. Los relatos sobre el tema abundan en todos los territorios de ultramar, y ahora se ofrecerá un par de evidencias provenientes de Venezuela.

Entre los documentos más antiguos sobre el asunto se encuentra un texto de Felipe Hutten, incluido en su Diario y cartas de 1540, en el cual podemos leer:

Hace 10 u 11 años había un capitán de nombre Phamphilo de Narvais con 400 cristianos… a los cuales los indios dejaron vivir debido a su rareza, pues andaban entre los indios y donde encontraban indios enfermos los bendecían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los curaban de tal modo que de 100 millas de la redonda les llevaban enfermos y les seguían tanta gente que se tenían que esconder… Estos apóstoles hicieron aún más milagros en la tierra, pues han resucitado muertos, curado a sordos, ciegos y paralíticos; no hubo enfermedad que no curaran solo en el nombre del Padre etc. por la fuerte esperanza que en su apuro tenían en Dios».