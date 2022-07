Por qué cumplir años, por Juan Eduardo Fernández “Juanette” - Runrun

Ilustración Alexander Almarza @almarzaale

Cumplo años luchando por obtener la nacionalidad en lo que llama mi admirado Andreu Buenafuente “El País de la Comedia”

@SoyJuanette

¿Pueden creer que hay personas a quienes no les gusta cumplir años? Pues sí, aunque parezca insólito, existen. Por fortuna a mí me encanta cumplir años. El día de mi cumple es la excusa perfecta para que mis amigos y familiares me escriban y me hagan saber cuánto me quieren (y yo a ellos por supuesto). En estos tiempos, donde ya sea por la distancia geográfica o por la falta de tiempo, es justo tener un día donde uno pueda dedicar unos minutos a agradecer a la gente que te quiere.

Este cumpleaños en particular tiene un aire nostálgico, pues he recordado todo el día a aquellos que ya no están. Ya sea porque están regados por el mundo, o porque dejaron este plano y se fueron a otro mejor o peor; depende del cristal con que se mire.

También ha sido el día para agradecer a Dios por darme unos padres maravillosos que siempre me han apoyado en todo, a un hermano que a pesar de la distancia siempre siento cerca. Y, por supuesto, a esos dos regalos que me ha dado la vida, mis hijos, mi norte, mi presente y mi futuro.

Otra de las cosas que debo agradecer a Dios son estos años “Al aire”, en este show que se llama vida. Y que en esta nueva etapa ha querido que se llame “Comedia” (gracias a que también me ha apoyado en todas mis travesuras).

Tengo la fortuna de tener una de las profesiones más bonitas del mundo y, aunque García Márquez y mis colegas se escandalicen, no hablo del periodismo. Hablo de la comedia.

Diga usted amigo lector, ¿acaso hay algo más bonito y loable que hacer reír al otro? Allá voy, con mis aciertos y desaciertos, labrándome un camino en el humor. Luchando por esa visa, por obtener la nacionalidad en lo que llama mi admirado Andreu Buenafuente “El País de la Comedia”.

Cumplo años el 28 de junio, un día después del Día del Periodista en Venezuela y el mismo día que se celebra el Día Nacional del Teatro, también en Venezuela. Digo esto porque, tal vez, los planetas se alinearon y como la situación está tan difícil y no se pueden tener dos celebraciones distintas, tal vez el universo quiere que me dedique al teatro y así celebrar el día de mi cumple y el Día del Teatro (una sola torta, un solo regalo, todo cuadra).

En fin, espero, si estoy aquí el año que viene, seguir contando con su atención, con sus comentarios, con su cariño. ¡Pero sobre todo con sus risas!

Un abrazo, suyos de ustedes: Juanette.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es