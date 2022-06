EnPocasPalabras | China, el coloso hibrido del comunismo, por Tony Bianchi - Runrun

La amistad China-Moscú se resquebraja. Xi Jinping ahora pretende desoír las recientes solicitudes de Moscú pidiendo ayuda

El líder ucraniano Volodímir Zelenski está intentando que China juegue un papel más importante dentro del conflicto creado por la invasión y guerra en Ucrania. Sería una participación que le permita volver a balancear las relaciones entre Eurasia y Europa, defender sus intereses y mantener una sana relación política y económica tanto con Kiev como con Rusia.

Varios economistas internacionales, entre los cuales figuran los de la publicación inglesa The Financial Times, ven con preocupación el hecho de que la China, que cuenta con una población de 1 millardo 400 millones de habitantes está en este momento afectada por una nueva y grave pandemia de COVID-19 que su líder Xi Jinping no quiere admitir que existe.

La ceguedad económica de Pekín va en contra de su crecimiento económico del 8 % anual registrado en 2021. Se prevé que caiga sensiblemente del 5 % y hasta el 6 % para fines de año. Esto está causando que Xi Jinping esté viéndose obligado a promocionar nuevos y viejos grandes proyectos de infraestructura para compensar la crisis económica y evitar una recesión.

Entre los problemas causados por la guerra de Ucrania, la China encuentra dificultades en la importación de energía rusa, por un lado; y de cereales tanto rusos como ucranianos, por el otro. Observadores económicos extranjeros señalan que estas escaseces podrían causar una fuerte erosión del poder adquisitivo y que impulsen el mismo tipo de descontento que en 1989 causaron las graves demostraciones que terminaron con las violentas protestas de la Plaza Tiananmén.

Mientras que hace un año el líder chino declaraba que le amistad con Moscú “no tiene límites”, Xi Jinping ahora pretende desoír las recientes solicitudes de Moscú pidiendo ayuda financiera y armamentos para derrotar a Kiev.

“Es obvio,” comenta el conocido politólogo italiano Federico Rampini, “que la beligerante política expansionista de Putin ha espantado a los países de la Unión Europea (UE) y de la OTAN. Y que estos no quieran seguir haciendo negocio con Moscú”.

“Al apoyar abiertamente a Putin”, concluye Rampini, “Pekín corre el riesgo de perder el mercado europeo que es segundo en importancia después del de los Estados Unidos.”

Otros comentaristas europeos consideran que, de todas formas, la China se ha convertido en un coloso híbrido del comunismo; que ha desarrollado una política socialista exclusiva que se adapta a sus fines políticos y que es considerada más adecuada para manejar y controlar su inmensa población.

Finalmente, fuentes de inteligencia occidentales revelan que a raíz de la resistencia demostrada por los ucranianos y los daños que Kiev ha infligido a través de una guerra convencional a las fuerzas militares rusas, varios líderes políticos chinos y un número creciente de militares de Pekín están gradualmente descartando la idea de que algún día China, con o sin Rusia, emprenda una acción militar en contra de los Estados Unidos y sus aliados para asegurarse una supremacía mundial.

Similarmente piensan de la frecuente amenaza de invasión y recuperación de China Nacionalista por parte de Pekín. Mejor conocida como la isla-país de Taiwán, ello causaría una respuesta armada tanto de parte de los Estados Unidos como de Corea del Sur y Japón, que se sentirían geográficamente atacados.

En este momento delicado, cuando la economía china experimenta graves dificultades y necesita derrotar a la nueva y devastadora pandemia de COVID-19, emprender una acción militar queda completamente descartada.

