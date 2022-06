Desaciertos de la izquierda mexicana, por Armando Martini - Runrun

La ausencia de México en la Cumbre no es una doctrina diplomática, solo un empecinamiento estulto de AMLO

Después de tanto esfuerzo, trabajo y brega en el Zócalo de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador está empeñado en demostrar que se equivocaron cuando dejaron de lado las mediocres opciones PRI-PAN, para seleccionar y favorecer a MORENA, Movimiento de Renovación Nacional, que nada renueva excepto confusión y desencanto.

México tiene una política exterior propia, recia, independiente de su cercanía con Estados Unidos y realidades mundiales. Y si algo caracteriza el manejo de los asuntos exteriores, es la firmeza. Pero no parece comulgar con quien obsequia ruedas de prensa insulsas por la mañana, sin que tarareen las mañanitas.

La mano peluda del Foro de Sao Paulo

Enorme el reto de manejar la segunda potencia latinoamericana después de Brasil, de formidable empuje industrial y agrícola ubicado espalda con espalda entre Estados Unidos y el resto de la región. Ahora se dedica a proclamas, declaraciones y tomas de posición que no solo van contra sus vecinos del norte, sino que parecen marcar un vaivén mentecato y solo coherente en su apoyo a lo que suena antinorteamericano y proizquierdista. El infame Foro de Sao Paulo y el perverso Grupo de Puebla desfiguran la tierra del pueblo Maya y perturban la del charro mexicano.

Se muestra obstinado, necio en no aclarar si va o no a la Cumbre de las Américas, amenazando al anfitrión si no invita a cada uno de los países latinoamericanos, incluyendo la dictadura en retortijones de Venezuela, el tradicional fracaso cubano y la tiranía opresiva, brutal y sin justificación de Nicaragua. Entre tramposos se apoyan.

No es la doctrina diplomática, solo un empecinamiento estulto mientras en México las cosas van de mal en peor y sin tomarlo a él en cuenta. Semejante posición no es la de quien pretenda ser líder de la región. Presidente de un país con grandes problemas, pero con enormes oportunidades, que merece un Gobierno serio, responsable, ordenado.

En la Cumbre de las Américas estarán presentes países clave de la proyección latinoamericana como Brasil, Colombia, Argentina y Chile. Las dictaduras estorban y no hacen falta, a nadie le importa si asistirá o no el sombrero peruano. México tendría mucho que aportar, pero si no asiste el problema es suyo, no de Estados Unidos.

México cayó en la trampa ideológica

Pero tomó otro camino. La torpeza, impericia y resacas tempranas lo llevaron a cometer un error inexcusable, irresponsable en el manejo de la Cumbre; amarrar su destino al del venezolano. El gobierno estadounidense envió suficientes señales de que no invitaría a dictadores y, como era de esperarse, cumplió. Pero México en solidaridad pendeja, sin sentido lógico ni de estrategia, queda huérfana. Ahora está sin representación en una importante reunión cuyos temas comerciales, migratorios, energéticos, diplomáticos y de seguridad, incluyendo narcotráfico, les son de vital significancia. El majadero del Zócalo tendrá que explicar por qué prefirió defender intereses venezolanos a los mexicanos.

Alguien se lamentó una vez de que México estuviera tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero la realidad ha sido otra, el coloso del norte no solo es puerta para el ingreso de miles de mexicanos a una economía que por ello genera millones de dólares, sino que además son muchas las empresas creadoras de empleo y riqueza para mexicanos-estadounidenses.

Hipotecado a la izquierda delincuencial

López Obrador se hipotecó a la porquería de la izquierda delincuencial. Y no será jamás un firme líder latinoamericano en base al impulso del país que gobierna, sino un hablador de pendejadas, necedades e intrascendencias con el bobalicón de Díaz-Canel, los arbitrarios y crueles Ortega, el promotor de ilusiones y mentiras que es Maduro. ¿Quién representará a los países excluidos?

La Cumbre de las Américas se instaló y asistieron la mayoría de los países. Las ausencias de México, Honduras, Guatemala y Bolivia, sobre todo en protesta contra la exclusión de los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, a los que Washington considera dictaduras. Uruguay, se excusó por un positivo en covid-19.

Se adoptarán cinco documentos sobre gobernanza democrática, salud y resiliencia, cambio climático y sostenibilidad ambiental, transición a la energía limpia y transformación digital. La migración queda fuera pero el gobierno de USA espera firmar una declaración migratoria para la que cuenta con México, pese al boicot de López Obrador, que enviará al canciller Marcelo Ebrard. Este descarta un deterioro en la relación con Estados Unidos.

