Informe Otálvora | EE. UU. busca llenar las sillas de la Cumbre de las Américas, por Edgar C. Otálvora - Runrun

Foto: Jair Bolsonaro reunido con el enviado estadounidense Christopher Dodd el 24MAY22. Foto: Palacio de Planalto.

La IX Cumbre de las Américas que este año tiene como anfitrión al gobierno de EE. UU. , se ha convertido en un atolladero para la Casa Blanca y el Departamento de Estado

Las dos opciones electorales que van a segunda vuelta presidencial en Colombia significarán un giro en la política de ese país hacia Venezuela y directamente hacia el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. La caída de uno de los más importantes aliados de los sectores democráticos venezolanos coincide con una ruta zigzagueante del gobierno de EE. UU. sobre Venezuela.

*****

El candidato Rodolfo Hernández, político y empresario interiorano colombiano, hasta ahora de poca proyección nacional, logró superar en las últimas semanas a Fico Gutiérrez, quien era el mayor contendor del izquierdista Gustavo Petro. Hernández sumó 28,17 % de los votos y se convirtió inmediatamente en la alternativa de un amplio espectro político para impedir el triunfo del candidato castrochavista, quien alcanzó 40,34 % de los electores.

Si la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de Colombia en 2002 significó el final del esquema político basado en las alianzas y alternancias de los dos partidos históricos, la aparición de Hernández significa el total desmoronamiento de los esquemas tradicionales de la política colombiana. Fue un candidato que utilizó básicamente las herramientas de “redes sociales” sin contar con un aparato partidista a sus espaldas y quien logró sintonizar con una población ya mayoritariamente urbana.

El desconocido Hernández fue alcalde de Bucaramanga. Muestra un historial de empresario en el sector de la construcción y actualmente tiene un proceso judicial en su contra acusado de corrupción durante su gestión. Según su principal asesor electoral, Hernández “es un hombre de 77 años, de provincia, que tiene mundo en algunos cuántos temas, es viajado; pero tiene una lectura del mundo hecha de manera tradicional”. La descripción anterior fue hecha por el argentino Ángel Beccassino, cabeza de la campaña electoral de Hernández, en declaraciones a la periodista Catalina Oquendo del madrileño diario El País.

Beccassino, quien fue asesor de la campaña de Gustavo Petro en 2018 y antes de la campaña de Juan Manuel Santos Calderón, dijo que su actual cliente “cuando da opiniones sobre temas, son demasiado tradicionales. No están en el cambio que está teniendo el mundo hace un rato largo”, pero lo justificó asegurando que en Colombia “hay un 60 % que es muy tradicional. Este es un país muy godo”.

El 30MAY22, al día siguiente de las votaciones que lo catapultaron a la segunda vuelta, el candidato “godo” emitió una serie de tuiteos básicamente con el propósito de presentarse como un candidato no uribista, ambientalista, políticamente correcto, pro aborto, pro marihuana, contrario a la explotación petrolera vía fracking, contrario al uso de glifosato para exterminio de cultivos de coca, pro diversidad sexual y de género. Un intenso peeling facial con vistas a la segunda vuelta.

*****

En uno de sus veinte tuiteos programáticos del 30MAY22 Rodolfo Hernández afirmó: “Contrario a lo que hizo Duque en su gobierno, yo voy a reestablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela”. Previamente, el 18MAY22 Hernández había anunciado que su segundo decreto en caso de alcanzar la presidencia sería para cerrar 27 embajadas de Colombia incluyendo las situadas en Portugal, Paraguay, Uruguay, República Dominicana, Australia, Suecia entre otras. Pero simultáneamente procedería a abrir la embajada en Venezuela obviando que el cierre de la misión en Caracas fue consecuencia de la expulsión de los diplomáticos colombianos por Nicolás Maduro el 23FEB19 y no por una decisión de Iván Duque.

Hernández ofreció en su campaña que procedería a abrir la frontera con Venezuela, lo que probablemente le valió que en los fronterizos departamentos de Arauca y Norte de Santander lograra 58,06 % y 54,11 % respectivamente de los votos en primera vuelta, muchos de ellos aportados por colombianos aún residentes en Venezuela que cruzaron la línea limítrofe para votar el 29MAY22.

La hipotética reapertura de la embajada de Colombia en Caracas, por Petro o por Hernández, tendría que ser negociada con Nicolás Maduro con el implícito reconocimiento de su gobierno de facto, perdiendo Guaidó uno de los más importantes apoyos extranjeros.

*****

Alrededor de la fecha de las elecciones el apoyo de la internacional izquierdista a la candidatura de Gustavo Petro se hizo crecientemente público.

El 27MAY22 Lula da Silva realizó un acto electoral en la Casa de Portugal, en São Paulo, junto con su candidato a vicepresidente Geraldo Alckmin y representantes de “grupos sociales”, incluyendo organizaciones de choque radicales como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y el Movimiento de los Trabajadores sin Techo. Lula, al inicio de su arenga, pidió a los asistentes que se pusieran de pie y repitieran las palabras que él pronunciaría para grabar un video en lo que calificó como “un acto de acción internacionalista”, usando una expresión típica de las internacionales comunistas del pasado.

“Pedimos a Colombia que el pueblo vote por el compañero Gustavo Petro para presidente. Para que a partir de octubre (fecha de las elecciones presidenciales brasileñas) Brasil y Colombia se puedan unir a otros países de una Suramérica fuerte, con integración política, económica, para que tengamos un bloque muy fuerte”.

En Bogotá, Petro recibió con beneplácito la injerencia de su amigo brasileño. Lula afirmó que “no me gusta interferir en otros países, pero me gustaría pedir que los colombianos votasen por Petro”. En realidad, Lula sí suele interferir en las elecciones de países vecinos. Dos ejemplos: el 02ABR13 Lula grabó un video para ser transmitido en Venezuela pidiendo el voto para Nicolás Maduro, quien inconstitucionalmente concurría a las elecciones para reemplazar al Chávez recién fallecido. El 12DIC21 Lula grabó en Buenos Aires un mensaje pidiendo a los chilenos que votaran por Gabriel Boric en la segunda vuelta del 19DIC21.

El día de las elecciones en Colombia fue palpable en Bogotá la presencia de grupos de militantes izquierdistas extranjeros llevados por la campaña de Petro, ajenas a las misiones de observación electoral autorizadas por el ente electoral.

Ya para la segunda vuelta, marcada para el 19JUN22, el apoyo izquierdista internacional a Petro comenzó a llegar pronto. El 03JUN22 durante su programa matutino, el mexicano Andrés López Obrador le mandó “un abrazo a Petro desde aquí”. “¿Y saben por qué lo abrazo? Porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde”.

*****

Una de las herramientas recibidas por la campaña de Petro de parte de la izquierda continental es el apoyo como agencia encuestadora y de propaganda del llamado “Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica”. El CELAG es dirigido por el español Alfredo Serrano Mancilla, militante de Podemos, asesor económico del régimen chavista y operando actualmente desde Buenos Aires. Basado en las mediciones que le entregara Serrano, Petro calculaba que ganaría la presidencia de Colombia en primera vuelta ya que los números de la encuestadora chavista le daban a principios del mes de mayo el 48 % de intención de voto con tendencia creciente y le aseguraban que el 53,2 % de los colombianos creían que Petro sería el ganador de las elecciones. La información entregada a Petro por sus socios políticos extranjeros fue equivocada.

*****

La realización de la Novena Cumbre de las Américas, que este año tiene como anfitrión al gobierno de EE. UU., se ha convertido en un atolladero para la Casa Blanca y el Departamento de Estado.

La cumbre de Los Ángeles debe comenzar en su fase ministerial el día 08JUN22 y en la fase de jefes de Estado en la tarde del 09JUN22. A menos de una semana de esas fechas se desconocía la lista completa de los gobiernos invitados por el país anfitrión. Las invitaciones oficiales apenas fueron emitidas el 18MAY22 y aparte de los países del continente, EE. UU. habría extendido invitación especial al gobierno de España en calidad de observador. EE. UU. quiere hablar del peso de las migraciones latinoamericanas y espera que España se comprometa a meter el hombro en el tema.

En las últimas semanas se produjo un público forcejeo entre EE. UU. y gobiernos de la región, no por los temas y posibles acuerdos de la Cumbre de las Américas, sino por la asistencia o no al evento. El distanciamiento de Washington con gobiernos relevantes del continente, el choque por parte de aliados de las dictaduras de Cuba y Venezuela, la falta de atención de Washington en general a la región, obligaron a que la Casa Blanca y el Departamento de Estado desplegaran una operación de emergencia para garantizar un número relevante de jefes de Estado.

La decisión de no invitar a Miguel Díaz-Canel, Nicolás Maduro y Daniel Ortega fue el motivo para que un grupo de gobiernos anunciaran que no atenderían la convocatoria. La eventual invitación a Juan Guaidó como representante de Venezuela igualmente ha sido tema por el cual algunos gobiernos intentaban chantajear a la Casa Blanca con no viajar a Los Ángeles.

*****

Por la no invitación a Cuba, el mexicano López Obrador no asistirá a la Cumbre de las Américas, aunque garantizó que enviará a su canciller Marcelo Ebrard. El boliviano Luis Arce tampoco asistirá y se ignora si su ministro Rogelio Mayta lo reemplazaría como jefe de delegación.

La amenaza de inasistencia masiva a la cumbre por parte de los quince miembros de la organización caribeña Caricom no prosperó. El exsenador Christopher Dodd, asesor principal de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas, viajó el 19-20ABR22 a Barbados para entrar en contacto con mandatarios de Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Guyana, Haití, Jamaica, Suriname y Trinidad y Tobago para frenar un boicot contra el evento.

El intento de boicot caribeño fue promovido por Cuba y operado por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves.

Luego de intensas presiones de La Habana y Caracas sobre los gobiernos caribeños, incluyendo renovadas ofertas de ayuda petrolera por parte de la dictadura venezolana, la maniobra cubana fracasó al no lograr el consenso de los países de Caricom. El 18MAY22 se realizó el último intento para alcanzar una posición común caribeña mediante una reunión vía teleconferencia de los ministros de exteriores de los gobiernos miembros de Caricom.

Acordaron pedir que la Cumbre de las Américas “sea inclusiva asegurando la participación de todos los países del hemisferio”. Pero el plan de boicot colectivo no contó con la mayoría necesaria. Se espera que cuatro miembros de Caricom no asistan a la cita de Los Ángeles, básicamente los miembros de la alianza ALBA.

Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, quien se queja igualmente por la no invitación a Cuba, estaría considerando viajar a la cita, luego de conversaciones con la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, quien está encargada de las relaciones directas con la mandataria. Castro había advertido el 28MAY22 que no asistirá a la cumbre si no están invitados “todos los países sin excepción”.

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei anunció el 17MAY22 que su gobierno no asistiría a la Cumbre de las Américas, molesto por las críticas de Washington ante la renovación del mandato de la fiscal general, Consuelo Porras, quien desde el 20SEP21 aparece en un listado de sancionados por EE. UU. en razón de conductas “corruptas y antidemocráticas”. El 03JUN22 los gobiernos de EE. UU. y Guatemala anunciaron un acuerdo por cinco años mediante el cual la agencia estadounidense USAID proveerá ayuda a Guatemala. El acuerdo seguramente aceitará el humor del presidente Giammattei para viajar a Los Ángeles.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien suele quejarse de maltratos por parte de Washington desde los tiempos de Donald Trump, pudiera quedarse en casa y no viajar a Los Ángeles.

*****

Para garantizar la presencia de Argentina y Brasil en la Cumbre de las Américas, la Casa Blanca y el Departamento de Estado debieron subir las apuestas.

El asesor principal de la Casa Blanca para la Cumbre de las Américas, el exsenador Christopher Dodd, fue recibido el 26MAY22 por el argentino Alberto Fernández, quien se mostraba dudoso de su asistencia a la cumbre en solidaridad con la dictadura cubana. Dodd se encontraba en una gira por Argentina, Uruguay y Brasil para garantizar la presencia de esos países en la cumbre y si bien la reunión con el argentino fue oficialmente anunciada, el aparato de prensa del gobierno no distribuyó imágenes del encuentro.

La agencia de noticias del gobierno argentino, Télam, distribuyó el 27MAY22 un cable asegurando que Argentina y México se disponían a realizar un evento anticumbre en la ciudad de Los Ángeles, en nombre de la CELAC y al cual invitarían a representantes de las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según la agencia de propaganda argentina, el evento habría sido planeado por los cancilleres de Argentina y México, Santiago Cafiero y Marcelo Ebrard, quienes se habían reunido en Ciudad de México el 26MAY22. Rápidamente el gobierno mexicano negó que pretendiera participar en una anticumbre contra la reunión convocada por Biden.

Alberto Fernández, quien ha jugado la carta de amistarse con Washington a la vez que forma parte del izquierdista Grupo de Puebla, apostó duro pidiendo a cambio de su asistencia una reunión con Biden. El 01JUN22 la cancillería argentina notificó oficialmente a EE. UU. que Fernández asistirá a la cumbre y poco después, ese mismo día, el argentino recibió una llamada desde la Casa Blanca en la cual Joe Biden le extendió invitación para que lo visite en Washington en el mes de julio. Para el público de izquierda, Fernández dejó saber que viajaría a la cumbre a solicitud de México y Bolivia en calidad de presidente de la CELAC para protestar por la no invitación a Cuba.

*****

Otra parada crítica para el enviado de Washington Christopher Dodd fue Brasil. Jai Bolsonaro, quien contó con un acceso privilegiado a la Casa Blanca de Donald Trump, fue desplazado de las prioridades de EE. UU. en razón de las acusaciones que el ala izquierdista del partido demócrata hace sobre la política ambientalista brasileña sobre la Amazonía. “Macron, Biden, Trudeau, Boris, entre otros, están todo el tiempo fustigándonos» se había quejado Bolsonaro apenas el 21MAY22 poco antes de la llegada de Dodd a Brasilia.

Bolsonaro recibió a Dodd el 24MAY22 en el Palacio de Planalto en lo que fue calificada como una cordial reunión. Hasta la fecha Bolsonaro solo había sido visitado por un alto funcionario del gobierno Biden: el embajador William Burns en su condición de director de la CIA el 01JUL21. Dodd ofreció a Bolsonaro que, en caso de atender la invitación a Los Ángeles, la Casa Blanca organizaría una reunión bilateral con Biden en paralelo a la cumbre.

Bolsonaro ya confirmó la asistencia al evento hemisférico y Planalto analiza la solución a un problema práctico: quién quedará encargado de la Presidencia ya que la asunción del cargo podría significar la inhabilitación para participar en las elecciones generales del 02OCT22.

*****

Para el 27MAY22 fue convocada en La Habana una reunión de jefes de gobierno de los diez países miembros de la llamada alianza ALBA, encabezados por las dictaduras de Cuba y Venezuela. Se trataba de una supuesta “anticumbre” en respuesta a la Cumbre de las Américas. Nicolás Maduro viajó a La Habana el 26MAY22 a bordo del avión Airbus A319CJ adquirido durante el gobierno de Chávez para ser el FAV0001 y que ahora vuela con camuflaje y matrícula de avión comercial. El gobierno chavista puso a disposición de los invitados una flotilla de aviones para su traslado a La Habana la cual estuvo recorriendo el Caribe en procura de los viajeros.

La convocatoria resultó un fracaso ya que solo el presidente boliviano Luis Arce y el primer ministro de San Vicente y las Granadinas Ralph Gonsalves se sumaron a la “cumbre” del ALBA. Daniel Ortega y el primer ministro de Dominica Roosevelt Skerrit se limitaron a enviar mensajes en video. Antigua y Barbuda mando a su ministro de Exteriores Evely Paul Chet Greene. Granada se hizo representar por el ministro de Salud y San Cristóbal. Y Nieves se limitó a comisionar a su embajador ante el gobierno cubano, Lionel Sydney Osborne, para que asistiera al evento en el Palacio de la Revolución.

*****

Al momento del deadline de este informe, fuentes del aparato diplomático de Juan Guaidó fuera de Venezuela, así como observadores políticos basados en Washington consultados al final del día 03JUN22, coincidían en que la Casa Blanca aún no había extendido invitación a la Cumbre de las Américas a quien reconoce como presidente interino de Venezuela.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

