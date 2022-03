CrónicasDeMilitares | Una carta sobre vainas venezolanas, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

@eliaspino

En 1879, con el objeto de aplastar la reacción del presidente Linares Alcántara, Antonio Guzmán Blanco escribe numerosa correspondencia desde el extranjero para lograr apoyos que le permitan un retorno triunfal. Ofrece armas y dinero para armar ejércitos, pero también hace insinuaciones sobre lo bien que les irá a los destinatarios si se suben a tiempo en el navío de su reivindicación.

Son misivas a través de las cuales vemos a un político pura sangre buscando la supervivencia con el auxilio de los militares más importantes de la época; un asunto comprensible del todo, pero una de ellas descubre los límites que está dispuesto a derrumbar y los escrúpulos que obviará cuando recupere el gobierno.

Se trata de una carta realmente excepcional que dirige al general Fernando Adames, fechada en 3 de enero. Después de detenerse en algunos de sus fragmentos, tal vez el lector de la actualidad sienta que jamás ha conocido a un remitente tan descarado.

El general Fernando Adames es un caudillo de prestigio. Nieto del general Pedro León Torres, prócer de la Independencia, adquiere fama por su participación en la Guerra Federal cerca de Juan Crisóstomo Falcón. El futuro mariscal aprecia sus cualidades y lo destaca como miembro de su estado mayor, o como confidente en situaciones de urgencia. Después del triunfo de los federales le ofrece la presidencia del estado Barquisimeto, que no acepta, pero está presente cuando el jefe lo requiere. Viaja con frecuencia de su natal Siquisique a Coro, para pasar temporadas en la corte campestre hacia la que todos miran entonces. Es habitual que de allí salga como emisario de paces, debido a que es amigo de los tratos que evitan la sangre. No debe sorprender que Guzmán se explaye ante él en el aprieto que experimenta cuando Linares Alcántara quiere reformar la constitución para evitar su personalismo y su regreso a Venezuela, pero llama la atención cómo trata de impresionarlo, o de comprarlo temprano.

Guzmán necesita el apoyo del general León Colina, un oficial de notable valimiento en el occidente del país, y por eso se atreve con una parrafada de una impudicia digna de memoria. Lean ustedes, a ver si exagero:

Llegó el momento en que usted pague la que me echó en 1874 (…) Siempre he tenido la profunda resolución de echarle a usted otra muy gorda para quedar en paz, pero no se me ha presentado nunca ocasión de echársela sino a medias. No sé hacer las cosas sino bien hechas, sobre todo en materia de vainas. Pero se ha presentado la ocasión de que saldemos cuentas de otra manera, por lo que en matemáticas se llama compensación (…) Si usted logra que Colina proceda así, no solo quedamos en paz, sino que me constituyo agente de todas las truhanerías productivas que tienes en la cabeza hace tanto tiempo. Eres el segundo truhán. Aun así te ayudo yo, si me devuelves a Colina».