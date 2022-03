Sueño ridículo, por Armando Martini - Runrun

Legitimado ahora por el gobierno demócrata estadounidense, es inevitable sentir la frustración ciudadana

Puede ser el virus, que atacó como ruso a ucraniano, pero que no impide distinguir lo peor que va la cosa. Avergüenza la necedad oficialista de anunciar eufóricamente su adhesión al tirano ruso, que inunda en sangre a una nación con su guerra. Comprometiéndose más allá de sus posibilidades, con su carga de condena desaprobatoria y repulsa mundial.

Legitimado por ambidiestros, ahora por el gobierno demócrata estadounidense, es inevitable sentir la frustración ciudadana que en su inmensa mayoría rechina y cruje, cuando chapotean en la podredumbre negociadora. Da vergüenza la actitud inmoral.

Un sueño cuando estando sin luz, y esperando por agua, quedé dormido. No sé cuándo ni cómo, de repente discutían los impertérritos, sin cambiar facciones, salvo el meneíto de malandro pedante al caminar del moscovita.

El nacido en Pekín, sin gesticular, censura la equivocación y reclama negociación. La confrontación se te fue de las manos, europeos y gringos te sacarán del juego. No sirve ser jefe si no eres capaz de ubicarse en el mundo.

Putin, el petersburgués, apenas se movió: hacemos lo correcto, ahorramos para sufragar la conflagración que será victoriosa, demostrándole a los necios ucranianos y pretensiosos europeos que de Rusia nadie se burla.

El pekinés miró, como quien mira cigarra sorda que canta sin saber lo que entona, y después de una pausa recordó la crisis generalizada, justificación por lo que no ocupan Taiwán.

Y reaccionó el espía de la ilusión soviética: como si fuera tonto, no me hubiera dado cuenta; lo soltó así, con recochineo. La prudencia que impone un experto en artes marciales: no la toman porque temen a los gringos.

El oriental no se inmutó, explicó con paciencia. Tomar Taiwán es operación sencilla. La isla siempre fue de China, mientras que Ucrania no es parte de Rusia, dejando colar una mueca burlona: Rusia nació en Ucrania.

Refunfuñó, y sintieron mi presencia, “¿quién es ese pendejo?”, traté de explicarles, pero Putin estaba interesado en algo más importante. ¿Hablaste con Biden, preguntaste sobre la reunión con Maduro?

−¿Quién?

−El tipo al cual le vendo basura militar que no paga, y apretó los puños.

El chino arrugó el ceño y con ligero movimiento respondió: ah coño si, le noté entusiasmo. Vamos bien. Trataron la compra de petróleo −pura paja, es la excusa−, liberación ejecutivos de Citgo, y su entrega a la revolución; reanudaron la habladera de pendejada en México para finales de marzo, arreglar lo del código Swift para que puedan utilizar el dinero que tienen atrapado en tus bancos, y por supuesto, el levantamiento de sanciones, que al final será flexibilización.

−Vladimir: coño, pero eso es mucho pedir.

−No hay problema, los antagonistas están de acuerdo, siempre que obtengan su repele. Maduro los tiene comiendo de la mano.

−¿Es verdad la orden de no informar a Guaidó?

−Es cierto, se le participó después del encuentro, parece concretado el cese de la usurpación de la ficción interinaría. Aunque, dirán lo contrario y desmentirán todo. Por cierto, antes que se me olvide, Joe te envió saludos, dice que va a sancionar tu petróleo y gas.

−¡Que le eche bolas, le cierro el gas a Europa, y encontrarán la arrechera alemana!

El chino interrumpe, tengo un chime: cuenta la intérprete que Story no abrió la boca. Gonzalez dirigió: “dejemos de hablar tanto y concretemos, la autodeterminación de los pueblos, que alegan para sí los comunistas, Putín le dio una patada y mando al carajo.”

Pausa del colombiano americano que siguió en español:

−Lo apoyaste y ofreciste ayuda militar. Eres adversario, pero estamos en guerra y si apoyas a Rusia, te conviertes en enemigo. Eso significa que separamos a los animales de pelo a los de plumas. ¿Dónde estás tú? Comienza a portarte como animal de pelo. Te estamos observando. Ojalá no tengamos que neutralizar a Venezuela.

Maduro tartamudea, transpira profuso, casi se ahoga con agua; nervioso y gagueando se dirige al abogado lobista. ¡Qué vaina es esta!

Putin reposta: pura paja, si fuera Trump estaría preocupado.

Estaba llegando el agua, espantado, petrificado me convencía de que aquello no había sido más que un sueño ridículo, porque si el trato se consolida, se habrá condenado a Venezuela a la miseria e indigencia. Negociar con quien tiene solicitud de captura con remuneración y está investigado por la justicia internacional, sorprende por sus contradicciones morales, éticas y políticas.

Las situaciones de intensa crisis debilitan principios morales y éticos. Y, en consecuencia, cualquier locura es posible, aun aquella en la cual no quisiéramos pensar. El papa pide orar, pero no condena la invasión a Ucrania. Los hampones pasan de serlo a colaboradores de la justicia, que los perdonan y liberan. ¿Dónde queda la lucha por la libertad y la democracia de una nación que se enorgullece por ser modelo de rectitud y respeto a las leyes?

