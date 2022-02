Estúpido, no es estúpido, por Armando Martini - Runrun

Que gobierne mal y proceda peor no es síntoma de estupidez. No ha caído, y eso no es ser estúpido

@ArmandoMartini

Algunos nacen estúpidos; otros alcanzan el estado de estupidez con el tiempo. Y hay a quien la estupidez se le adhiere. Pero la mayoría son estúpidos no por influencia de sus antepasados o contemporáneos. Es el resultado de un trabajoso y arduo esfuerzo personal. Hacen el papel del tonto. Algunos sobresalen, lo hacen de manera tan cabal y perfecta que son los últimos en saberlo. Y quién se resiste a ponerlos sobre aviso, si la ignorancia de la estupidez equivale a la bienaventuranza. La estupidez, reviste formas variadas como el orgullo, vanidad, credulidad, temor y prejuicio.

Los pueblos se equivocan y, la historia está llena de ejemplos. Los venezolanos se equivocaron cuando eligieron a un vengador carismático. Cuando prefirieron al atorrante en vez de al experimentado administrador. Esa colosal estupidez de dejarse seducir por un militar de segunda derrotado y a contravía del exitoso gerente.

Las masas sucumben a astrólogos, adivinos y charlatanes, emociones pequeñas y fuerza de sus instintos, que nunca son razones. Por eso los sobrios alemanes se dejaron gobernar por aquel imaginativo, asesino e ignorante Hitler, que bañó de sangre judía a Europa para terminar suicidándose sepultado en su búnker, rodeado de ruinas de la Alemania que condujo al desastre con la complicidad de parte del pueblo alemán.

La estupidez sirve de caldo de cultivo a médiums, clarividentes, fotógrafos de “fantasmas” y restantes gárrulos. La historia está llena y los dirigentes venezolanos han caído en la estupidez de ir cada uno por su cuenta y creer que el usurpador es estúpido, como lo pensaron cuando el moribundo pidió respaldo para él.

Estúpido es creer que es estúpido

No ha caído, y eso no es ser estúpido. Al contrario. Que gobierne mal y proceda peor no es síntoma de estupidez; en todo caso, señal de estar empecinado en, o presionado por, situaciones más allá de sus posibilidades.

Comenzó rodeado de chavistas, hablando de pajaritos y hoy es jefe reconocido por ciertos sectores opositores. Ha resistido el peso de las sanciones, los intentos de golpes de Estado el rechazo internacional y la caída de la economía. Ha rebanado cuidadosamente, y apartando a placer, a disidentes en el poder. Civil formado por cubanos, no ha vacilado abrir puertas a invasores iraníes, turcos y rusos para disponer de colchones, atando al país a intereses foráneos. Con los chinos menos, les debe demasiado dinero.

Ha logrado mantener militares bajo control a través de generales leales porque forman parte de los negocios. A la vez que ha ido desgastando la fuerza de adversarios posibles y soportes del poder que han terminado por ser familias que se esfuman en el olvido.

El presidente no es estúpido. Forma su estructura obediente, capaz de manejar al que sigue siendo, aun con pérdida de fuelle, el mayor partido del país. Y de aprovechar desuniones y codicias enquistadas en una oposición que lleva años sin lograr nada. ¡Esa sí que es una estupidez!

Nunca se dirá demasiado sobre la estupidez, ha causado más perjuicios que la sífilis o la peste. Está presente a cualquier edad y en cualquier situación. Pero hace estragos mayúsculos cuando se cierne sobre naciones enteras.

El hombre psicológicamente sano no puede ser estúpido. Créase o no, es un importante y feliz descubrimiento de nuestro siglo, rara vez comprendido: la estupidez es problema de carácter médico y, en consecuencia, curable. Suponiendo, que el estúpido quiera ser curado.

La estupidez humana no tiene fin.

