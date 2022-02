¿Será suficiente con salarizar los bonos Patria?, por Froilán Barrios Nieves* - Runrun

¿Salarizar los bonos Patria compensa la situación del trabajador? Ante el costo de la cesta básica cercana a los $400, es evidente la ridiculez de la propuesta

@froilanbarriosf

El autocalificado “presidente obrero” Nicolás Maduro afirmó el lunes 24/1/2022 que el Ejecutivo nacional tiene como prioridad «salarizar e incrementar todos los bonos» del sistema Patria asignados a los trabajadores del país. Ello, dentro de un supuesto “plan de crecimiento de la economía de 4 % para 2022”.

También agregó «Este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria e incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo. Salarizarlos e incrementarlos en la misma medida en que vamos manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo».

Veamos en qué se traduce este anuncio demagógico del mandatario usurpador para un funcionario público promedio. El supuesto nuevo salario estaría integrado por el salario mínimo actual de 7 bolívares (menos de 2 dólares) más el bono especial de máxima eficiencia de 15,40 bolívares, y el bono complementario de 46,00 bolívares sumarían una mensualidad de 68,40 bolívares (unos 15 dólares a la tasa oficial de 4,64 bs).

Si se le agregan los bonos Patria entregados discrecionalmente por el Ejecutivo nacional, los cuales oscilan entre 2 y 4 dólares, el ingreso mínimo quedaría en 83 bolívares. Es decir, aproximadamente unos 18 dólares al mes.

Esta relación de pagos de la nómina del sector público, que incluye a ministerios, empresas del Estado, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías y universidades registra variaciones que identificarían un ingreso aproximado de entre 5 y 30 dólares mensuales para unos 2.500.000 trabajadores. Esos que sobreviven en la pobreza generalizada.

Entre tanto, para jubilados y pensionados la tragedia se agrava aun más. Esta población solo percibe el salario mínimo de 7 bs y los bonos Patria discrecionales otorgados como limosnas del tirano, quien condena en vida a una población laboral superior a los 4 millones de trabajadores.

Ahora bien ¿compensa esa salarización de bonos Patria la situación del trabajador? Ante el costo aproximado de la cesta alimentaria básica cercana a los 400 dólares y la canasta de bienes y servicios alrededor de los 800 dólares, es evidente la ridiculez de la propuesta del régimen. Este ha inmolado a los trabajadores al mantener desde el primero de mayo de 2021, sin variación alguna, el salario mínimo. Aun cuando registró, según cálculos del BCV, una inflación de 670 % para el pasado año, calificando como “victoria revolucionaria” la tasa inflacionaria para enero 2022 en 6.7 %.

La realidad es otra para el trabajador, al carecer de poder adquisitivo en un contexto de capitalismo de bodegones. A este no le llegarán las bondades de la publicitada reactivación económica. Se debe resaltar que en América Latina los salarios mínimos mensuales oscilan entre US$ 425 , pagado en Ecuador; y US$ 214 en Brasil, muy distantes de los casi US$ 2 de Venezuela como salario del inframundo.

Para ironía de la despiadada dictadura madurista, autocalificada obrerista, otros son los cantares provenientes de la primera potencia capitalista del planeta. El presidente Joe Biden anunciaba el 7/2/2022 sus 70 propuestas a favor de los empleados federales y los sindicatos. Las mismas incluyen “la prohibición del uso de dinero federal en contratos que involucren actividades antisindicales en varias áreas gubernamentales; recomendaciones que faciliten a empleados federales y contratistas a unirse a sindicatos; mejorar el conocimiento de los derechos laborales entre los trabajadores y hacer cumplir las leyes laborales existentes; además de difundir un reporte semestral para describir cómo las agencias de gobierno están implementando las políticas laborales y para recomendar nuevas políticas”.

Finalmente cita que el Departamento del Trabajo reportó el mes pasado que solo el 10.3 % de los trabajadores pertenecían a un sindicato, menos que el 20.1 % en 1983. A estas políticas laborales se agrega la propuesta de salario mínimo de US$ 15 la hora para los trabajadores públicos.

Escenario que contrasta con la tragedia laboral venezolana. Aquí la exigencia es cumplir el artículo 91 de la Constitución, que reza: «todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir sus necesidades básicas». Así como el retorno de los contratos colectivos y el cese a la persecución al movimiento sindical libre y democrático.

*Movimiento Laborista.

