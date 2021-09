CrónicasDeMilitares | El cuidado de los caballos en 1821, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

@eliaspino

Los estudiosos de la Independencia han preferido analizar y exaltar el aspecto heroico, sin detenerse en las urgencias de las campañas, no pocas veces capaces de conducirlas al fracaso y a través de las cuales se advierte el esfuerzo que realmente significaron. Ahora nos aproximaremos al vital asunto a través de un oficio que envía el general Pedro Briceño Méndez al coronel Bartolomé Salom, Jefe del Estado Mayor General.

Es una correspondencia fechada en el cuartel de Tinaquillo, el 18 de agosto de 1821, en la cual trata el vital asunto del suministro de caballos y la necesidad de su oportuno cuidado. Un primer fragmento de interés discurre como sigue:

Por el oficial que manda el piquete de Húsares que esperaba aquí a S.E. para servir de escolta, se ha sabido que los caballos que trae no llegarán a San Carlos, porque tal es su mal estado. El mismo asegura que estos eran los mejores que había en la madrina del escuadrón. Así, es seguro que si marcha, éste perderá todos los caballos y retardará el cargamento que debe venir escoltando. En atención a esto, dispone S.E. que regrese el piquete que formaba su guardia y vaya a reunirse a su cuerpo. Que el escuadrón todo, marche a acantonarse en las plantaciones de tabaco de Guaruto con orden de que ponga a engordar los caballos con el malojo que actualmente está muy abundante allí, porque se han perdido todos los maizales y los labradores dan hasta de balde el malojo, con tal de que lo corten; pero si no se pudiere conseguir de este modo, se procurará de cualquier otro. En ambos casos habrá una escrupulosa economía y vigilancia en las distribuciones para que no se cause un gasto extraordinario y para asegurarse de que en efecto se consume todo en las bestias.