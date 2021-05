HistoriaDeMédicos | Hospitales como de la Edad Media, por Elías Pino Iturrieta - Runrun

Imagen: escena de enfermos fragmento del grabado la Historia del Mundo Nuevo, de Girolamo Benzoni, del Museo de Ciencias británico, en Wikimedia Commons.

@eliaspino

Ricardo Archila, historiador de la medicina en Venezuela, cuando revisa testimonios de la década de 1880 afirma que se ha acercado a la era medieval de nuestros hospitales. Hoy veremos un par de fuentes de la época, que confirman su versión.

En primer lugar, las afirmaciones de Laureano Villanueva, quien llegó a ser rector de la Universidad Central de Venezuela, redactó una biografía del doctor José María Vargas y un extenso texto sobre celebridades médicas en el Primer Libro de Literatura, Ciencias y Bellas Artes editado en 1895, al cual aludimos en artículo anterior. Sobre el punto que ahora referimos, dice:

Villanueva describe un panorama totalmente alejado de la profilaxis y de un mínimo sentido de preocupación por la salud de los internos, pero también de cómo se experimenta una situación que no ha provocado, ya cuando va a terminar el siglo XIX, la atención de los gobiernos desde la época de la fundación de la república. Un mínimo cuidado desde las alturas de la administración pública, hubiera evitado el doloroso cuadro sobre el cual informa a los lectores de su tiempo, y ahora a nosotros.

Otra figura de primera línea en la época, Rafael Villavicencio, introductor del positivismo en las aulas universitarias y formador de un destacado conjunto de científicos, en un escrito de 1879 afirma:

Tenemos en Caracas el Hospital de la Caridad para hombres, el de mujeres, el de lazarinos y el hospital militar; y en Los Teques el hospital de locos. Ninguno de ellos puede darnos una idea de las enfermedades en Caracas, pues los enfermos no van al hospital sino como último recurso, y es necesario confesar que no les falta razón si se atiende a lo mal servidos que están. No hablamos del servicio profesional, pues los médicos que se encuentran a la cabeza de estos establecimientos merecen la confianza del público, sino del servicio interior como ropa, alimentos, servicio doméstico, etc., etc.