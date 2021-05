La industria petrolera necesita inversiones, por Luis Oliveros - Runrun

@luisoliveros13

Hace poco se hizo público un documento de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), mostrando diferentes oportunidades de inversión en la industria petrolera venezolana (presentado a inversionistas privados, nacionales y extranjeros, en febrero de este año).

Un plan de negocios, bastante bien elaborado y con mucha información, les plantea a potenciales inversionistas “oportunidades de inversión de capital en Petróleos de Venezuela S. A. susceptibles a financiamiento nacional, internacional o mixto asociado a proyectos integrados en toda la cadena de valor, bajo nuevos esquemas de negocios, ajustados a la normativa legal vigente”.

En el plan, se enumeran 152 oportunidades, las cuales necesitarían en total unos $ 77.638 millones para hacerse realidad. Las oportunidades van a lo largo de toda la cadena del negocio petrolero, desde aguas abajo, intermedias y arriba. Llama la atención, por ejemplo, que para alcanzar unos 2.250.000 bd de producción objetivo, las empresas mixtas necesitarían traer al país unos $45.584 millones, monto que representa casi el 60 % de todo el plan de negocios que estaría mostrando Pdvsa a potenciales inversionistas.

Entre estas “oportunidades” en las empresas mixtas, la que más producción de crudo generaría sería PetroVictoria (se necesitarían unos $ 5780 millones), en esta empresa CVP tiene el 60 % y el restante 40 % lo tenía Rosneft.

Es importante tener en cuenta que, en el documento, se proyecta una producción petrolera promedio para 2021 de 1.218.000 bd, con una producción para diciembre de 1.829.000 bd. Ambos números parecen muy optimistas; más aun cuando recordamos que, en el informe OPEP del mes de abril, la producción de marzo de Venezuela no llegaba a 600.000 bd. Pdvsa tendría que llevar a cabo una recuperación (sin precedentes en nuestra historia) de su producción petrolera en los próximos 9 meses, para poder cumplir con lo que proyectan para este año.

A pesar de la buena calidad de la presentación y de lo positivo de ver como por fin entienden que solo con inversión privada es que se puede recuperar nuestra industria petrolera, debemos ser pragmáticos. En las actuales circunstancias que vive el país, parece bastante complicado pensar que Pdvsa sea capaz de atraer capitales. Empecemos por el ejemplo de PetroVictoria, ¿Estarán dispuestas las empresas rusas que entraron por Rosneft a invertir en Venezuela?

Según la composición accionaria de la empresa, Pdvsa tendría que invertir casi $3500 millones en ese proyecto, dinero que no tiene. ¿Van a venderle su participación accionaria a las otras empresas rusas? ¿Hay apetito por esas inversiones en Venezuela en este momento? Y si ahora analizamos el entorno, ¿quién asume el riesgo de invertir en una industria petrolera sancionada, que tiene enormes problemas para comercializar con cualquier mercado?

¿Cómo generar interés en una industria que desde el año 2016 no presenta informe de gestión, que no publica ni el precio promedio de la cesta que exporta, etc.?

¿Cómo sentirse tranquilo con un socio que está en default con sus deudas en divisas desde hace cuatro años (además que no habla del tema) y al mismo tiempo mantiene grandes deudas por dividendos con sus socios en las empresas mixtas? ¿Quién puede garantizarles a los potenciales inversionistas seguridad jurídica y personal en Venezuela? Y la lista de preguntas puede seguir.

Ojalá y las inversiones lluevan sobre Pdvsa. Hemos repetido hasta el cansancio que, sin recuperar la industria petrolera, la economía venezolana no se recuperará de manera sostenible. No obstante, sin cambios en lo político y financiero, sin enfrentar el default, será muy difícil que esas inversiones puedan llegar a Venezuela.

