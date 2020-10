El mundo nos observa, por Orlando Viera-Blanco* - Runrun

Irwin Cotler sentenció que Venezuela es fuerza inspiradora. Un pueblo atrapado en la más injusta miseria que no se deja arrodillar.”

@ovierablanco

Recientemente, desde nuestra gestión diplomática en Canadá, organizamos un regio evento sobre responsabilidad de proteger, R2P por sus siglas en inglés. Como embajador de Venezuela en Canadá, tuve el honor de moderarlo. Estuvieron presentes personalidades de la talla del inversionista y filantrópico Bill Browdler; nuestra embajadora designada de Venezuela en UK, Vanessa Neuman; la diputada Delsa Solórzano; el comisionado designado por la OEA para R2P, Jared Genser, y el destacado jurista canadiense, único abogado de Mandela con vida, profesor Irwin Cotler.

El presidente [e] Juan Guiado M. inició el seminario a sala llena. Cumpliendo con su deber de denunciar y proteger a sus ciudadanos, el presidente Guaidó, con valentía, no vaciló en poner sobre la mesa los graves crímenes que se cometen en Venezuela y cómo nuestro pueblo trata de sobrevivir con $2 al mes, 20.000 % de inflación, sin servicios públicos, ni agua, ni medicinas; enfrentando una pandemia con la única “herramienta” que le queda: Dios y la suerte.

Un tabú hecho agenda

La comunidad internacional tiene en Venezuela un inmenso reto. Porque es la primera vez que Latinoamérica enfrenta una realidad tan compleja. Venezuela se ha convertido en el epicentro de un peligroso movimiento de radicalización del continente. En materia de crímenes contra la humanidad reposan denuncias, remisiones e incidencias ante la CPI; así como ante foros parlamentarios internacionales, organismos multilaterales, ONG y comisiones de DD. HH.

Desde la Haya hasta Costa Rica, de Ginebra a Bruselas, de Madrid, París o Estrasburgo a NY, Washington y Ottawa, senadores, diputados, activistas, juristas, en fin, mandatarios del mundo demócrata, han conocido las atrocidades ejecutadas por el régimen de Caracas.

El reporte de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (FFM) vino a visibilizar, con profundo dolor, lo que por muchos años, víctimas y familiares han sufrido impunemente: persecución, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, apartheid, humillación y muerte. Cientos de testimonios y miles de vidas mutiladas, desplazadas y destruidas en una dinámica de violencia inédita en Venezuela, donde el ingrediente transcultural cubano ha sido notorio.

El presidente Guaidó fue muy claro frente al mundo. “El Programa Mundial de Alimentos (WFP) determinó, en un estudio realizado a inicios de este año, que 9,3 millones de venezolanos está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia. El 25 % de la población no tiene acceso a una fuente estable de agua potable, hay un promedio de 15 días al mes con interrupciones eléctricas y el 72 % tiene suministro irregular de gas…”.

Irwin Cotler desde Canadá insistió sobre la pertinencia de denunciar al Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia [CIJ] por la violación del Tratado contra la Tortura. Bill Browder -cuyo abogado Sergei Magnitsky murió en prisión en Rusia- señaló que el mundo debe levantarse contra el crimen organizado y corrupto personificado en el propio Estado. La embajadora designada, Vanessa Neuman, hizo énfasis en la estrecha relación entre mafias, Estado y crímenes contra la humanidad; una triada infausta que desfalca los recursos de los venezolanos para hacerse del poder.

Mientras que la diputada Delsa Solórzano rindió tributo a la lucha valiente y desigual que han librado 100 diputados honestos desde nuestra legítima AN, alertando que no habrá otro parlamento hasta que se realicen elecciones libres y creíbles en Venezuela; y Jare Gensen abogó por una agenda abierta y sincera sobre R2P, como un mecanismo de defensa a la grave crisis del país.

El mundo lo tiene claro: Venezuela vive un inaceptable proceso de deshumanización, que puede conducir a una catástrofe social sin precedentes.

La somalización del continente dejó de ser una especulación. Los emplazamientos de socorro que lanzaron al mundo los pueblos de los Balcanes, Ruanda, Myanmar o Sudan hoy se repiten en Venezuela. El mundo no podrá decir que no lo sabía. El drama de Venezuela es conocido urbi et orbi. R2P es prevenir. No aplica después de que los genocidios pasan, como sucedió en Ruanda.

Fuerza inspiradora

Irwin Cotler sentenció que Venezuela es fuerza inspiradora. Un pueblo atrapado en la más injusta miseria que no se deja arrodillar. El país ha hecho todo lo que puede hacer una nación para recuperar su libertad.

Tenemos evidencia de que el régimen ha intentado diseminar a la población y acabar con el enemigo político, acabar con la oposición:

1. Hambruna (informe Programa Mundial de Alimentos)

2. Lesa humanidad (Informe OEA & informe Misión de Determinación de los Hechos)

3. Estado penetrado por el narco (informe JIFE)

4. Estado desintegrado (informe de acceso OCHA)

5. Estado ausente y grupos irregulares (Arco Minero del Orinoco).

Ante esta inmensa desigualdad e indefensión la solución es prevenir, proteger y restituir: R2P.

La consulta que está organizando la sociedad civil con la dirigencia política es muy importante porque alzar la voz es alzar la dignidad de un pueblo que no se rinde. Esa combinación de voces a lo interno y a lo externo, que no calla, logrará imponerse. Si algo nos enseña la historia, es que los pueblos madrugan al tirano cuando este menos lo espera. El mundo nos observa y se solidariza con nuestra causa.

*Embajador designado de Venezuela en Canadá

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es