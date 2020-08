Líderes de las comunidades, líderes en la emergencia, por Roberto Patiño - Runrun

@RobertoPatino

¿Cómo enfrentan las comunidades la emergencia y la crisis superpuestas del modelo dictatorial y la pandemia de la COVID-19 en Venezuela?

En El Cementerio, por ejemplo, ante el grave problema de la falta de agua, líderes de un sector en el que el servicio todavía funciona se ponen de acuerdo con líderes de sectores colindantes desabastecidos para establecer conexiones con mangueras y compartir el agua entre ellos. Esta acción genera un alivio de enorme importancia que surge a partir de la aplicación de valores convivenciales. Y se contrapone a la represión, opacidad y oportunismo instrumentalizados desde el Estado.

En San Antonio de El Valle, Tibisay maneja redes de información con aliados en otras organizaciones vecinales y grupos de acción social. Una labor que le permite monitorear la situación de contagios de COVID-19 en su comunidad. Hace además un gran trabajo de concientización difundiendo medidas de protección y cuidado, detectando a las personas más vulnerables y articulando ayudas de medicinas, alimentos, transporte y voluntariado.

Estos casos ejemplifican la importancia que el liderazgo comunitario ha venido alcanzado en el contexto de deriva autoritaria y pérdida de espacios democráticos que han signado la crisis nacional.

Representan una opción alternativa que ve el liderazgo y la acción social y política no como un ejercicio de acumulación de poder, sino que asumen la responsabilidad individual y colectiva en la búsqueda mancomunada de soluciones. Por ello, sus iniciativas redundan directamente en el bienestar general.

En el movimiento Caracas Mi Convive trabajamos para la generación de una plataforma que reconozca, potencie y ayude a generar este liderazgo. La visión apunta a una nueva forma de acción social y política. Un liderazgo que se expresa de diversas maneras:

Organizaciones civiles que hacen vida en la comunidad desde hace años

Jóvenes vinculados a iniciativas en contra de la violencia o en la promoción del deporte

Madres que en medio de las dificultades convierten a sus hogares en guarderías o comedores

Maestros que trabajan en escuelas que constituyen puntos de encuentro en el barrio

Representantes de organizaciones religiosas con vínculos estrechos con la comunidad

Activistas sociales que recuperan espacios, organizan protestas, coordinan movilizaciones.

Este liderazgo diverso nos animó a desarrollar iniciativas como Alimenta la Solidaridad, Monitor de Víctimas y la Red Solidaria. A nivel nacional nos ha permitido construir un tejido de casi 600 líderes, presentes en distintos estados del país, con un compromiso de voluntariado, organización y autogestión.

Como dice Marbelis, una de nuestras madres líderes en Alimenta La Solidaridad: “En el trabajo con el comedor nos hemos dado cuenta de que no podemos depender solo de la organización (Caracas Mi Convive). Y que es algo que nos corresponde asumir a nosotras… He aprendido que no solo se trata del plato de comida que llevas; es que creces como persona”.

El reconocimiento del valor del otro y de sí mismos, es también fundamental.

Así lo afirma Amelia, otra de nuestras madres: “Aprendí a tener firmeza y confianza en mí. Y que lo que yo piense, es lo que tengo que sacar adelante”.

En el contexto de orfandad institucional, represión e imposición de sistemas de control que padecemos, el liderazgo de las comunidades expresa la respuesta convivencial de las personas, en sintonía con los aspectos más luminosos de nuestro gentilicio y humanidad.

Su papel en los procesos para lograr un cambio hacia la democracia y la construcción de un nuevo país son fundamentales.

