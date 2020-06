Humano Derecho #164 con Maickel Melamed, conferencista de Haciendo País 2020. - Runrun

@_humanoderecho

¿De qué va Haciendo País 2020? ¿Qué es la cuarentena productiva? ¿Cómo se puede unir la gente a esta conferencia? Estos y otros temas los estaremos conversando con Maickel Melamed, conferencista de Haciendo País 2020, una iniciativa de El Diario.

“Haciendo País es una oportunidad de sumar que te da El Diario, ahora en su formato digital. Ya que tendrás un encuentro digital con expertos en distintas áreas, gente entusiasta por la vida y por el país.”.

En la primera pausa musical escucharás el tema Color esperanza de Diego Torres, seguido del tema If the world was, de JP Saxe y Evaluna Montaner. Y finalmente escucharás el tema Saudade, de Anakena. Estas son las pausas musicales que escucharás para este Humano Derecho #164.

Presentado por Génesis Zambrano (@medicenmouzo) y Giovanna Grippa (@giovanna_agl), quien le estará haciendo la suplencia por el programa de hoy a Luis Serrano (@akaLuisSerrano).

Somos el radio web show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda a gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea.

