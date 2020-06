En sus marcas, listos ¡fuera!, por Juan E. Fernández - Runrun

@SoyJuanette

Hace unos días los argentinos vimos por TV algunas medidas anunciadas por el Gobierno argentino para hacer más llevadero el ya largo confinamiento que transitamos hace más de 80 días. Eso sería un motivo para alegrarte si vives en Argentina y si te gusta correr… sí, dije correr (aunque no lo crean hay gente con gustos muy raros).

Las personas podrán salir a correr desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Esta medida alegró a los runners, en particular a los que son sonámbulos.

También permitirán las salidas de menores durante los fines de semana. Tendrán que ir acompañados por un adulto, por una hora y en un radio de 500 metros de su domicilio (aprovecho para decirles que alquilo dos preadolescentes para pasearlos. Si quieres salir, pero no tienes hijos ¡llámame! Los alquilo a buen precio).

Quiero aclarar que aplaudo ambas medidas. Pero tengo la sospecha de que, en el comité de expertos infectólogos que asesoran al presidente Alberto Fernández, hay varios que están orquestando un plan para que todos nos pongamos en forma.

No tengo las pruebas, pero para mí hay muchos que son de los “Iluminati del ejercicio”. Así que para que exista un equilibrio, deberíamos pedir que se incluya en el comité a Hernán Bichado, el infectólogo de la gente. Si no lo conocen acá les dejo una de sus brillantes participaciones:

Tal y como pueden ver, el infectólogo de la gente sabe de lo que está hablando y, además, defiende el genuino derecho que tenemos los gorditos de ser gordos. Porque, aunque no lo crean, esculpir nuestro cuerpo también lleva años de sedentarismo y una dieta estricta…

En cuanto a los rubros que se mantendrán paralizados, hay algunos que tendrían que revisarse. Ojo, yo entiendo que hay actividades que van a tener que esperar, como las peluquerías y barberías, por ejemplo. Y la verdad no tengo problema. Pero quienes tienen videollamadas conmigo sí, porque creen que están hablando con el capitán cavernícola. De no abrir las peluquerías pronto, vamos a pasar de la fase 5 a la edad de pierda (tal y como dijo Hugo Fili).

Si el presidente o alguien de su equipo lee esto, quisiera preguntarles ¿ya se puede hacer stand up? Porque creo que en los anuncios hay un vacío legal:

Ustedes dijeron que hay provincias donde podrán celebrarse reuniones de hasta 10 personas, siempre guardando la distancia social. Y si nos vamos a la volumetría, 10 personas es más o menos la cantidad de público que siempre tenemos en los shows de stand up… ¿Quiere decir que podemos presentarnos de vuelta?

Se lo pregunto más que nada porque el tema de la gorra virtual es un problema. Imagínese que si antes a las personas no les daba vergüenza dejar un billete de 5 pesos en una gorra, ahora que la recaudación es virtual, ni se molestan en mirar los QR de Mercado Pago. ¡Los muy caretas!

Ya por último, presidente, le quería agradecer por el detalle de anunciar las próximas fases el 28 de junio. Día de mi cumpleaños. Así que no pierdo la esperanza de que abran los bares, día de por medio, y por número de documento (ahí le dejo esa idea).

Bueno, me gustaría seguir escribiendo, pero ya quedé con una vecina para ir a correr a la plaza Almagro. Tal y como pidieron, manteniendo la distancia de 10 metros entre nosotros.

Por cierto, otra cosa que deben aconsejar, que tal vez dijeron, pero yo no escuché, es que si sales a correr no lo hagas con el barbijo puesto. La otra vez lo hice y, entre las pulsaciones aceleradas (por no haber corrido nunca) y la falta de oxígeno por el barbijo, casi llego a la meta…

Ahora sí, que comience la corredera: en sus marcas, listos, ¡fuera!

