Hasta pronto, Johann Sebastian Mastropiero, por Juan E. Fernández - Runrun

@SoyJuanette

A Johann Sebastian me lo presentó Arturo Pérez Reverte, bueno no fue que me lo presentó, sino que cuando compré Territorio Comanche en la web de El Corte Inglés, me daban en promoción ¡una gran obra humorística! o al menos eso decía la oferta, y contra todo pronóstico resultó que aquella promoción no había sido un engaño, pues aquella gran obra era Los juegos de Mastropiero. Y fue ahí cuando escuché de mi amigo Johann Sebastian por primera vez.

Lo que les puedo decir de aquel libro es que, a través de sus páginas, descubrí que mis profesoras de Castellano y Literatura me mintieron cuando dijeron: “Juancito tienes que aprender a leer y escribir correctamente porque el idioma no es cosa de juego”. ¡Qué equivocadas estaban!, porque mi amigo Johann Sebastian tenía un talento impresionante para torcer el idioma (o más bien para enderezarlo) y jugar con él para hacernos reír.

Algunas de sus frases más célebres y que son sin duda no solo lecciones de lenguaje sino también de vida:

* “Es muy fácil obrar mal y luego arrepentirse, lo difícil es arrepentirse y luego obrar mal”.

* “De diez personas que ven televisión, cinco son la mitad”.

* “Todo ser cree ser todo; pero nada es todo: todo es apenas nada. El ave es nada, porque vuela. El pez es todo, porque nada”.

* “Hombre prevenido vale por dos; una pareja desprevenida vale por tres”.

Y por supuesto mi frase favorita que además describe a la perfección mi ritmo de vida en este momento es:

* “Como dicen los libros de sexología, cuantos más años a cuestas… más te cuesta y menos te acuestas”.

Pero ¿quién es Johann Sebastian Mastropiero?

Bueno mi amigo Johann es un célebre compositor creador de joyas musicales como: A la playa con Mariana, Bolero de Mastropiero y Zamba de la ausencia, entre muchas otras. Además de Johann Sebastian Mastropiero, también es conocido como: Peter Ilich, Wolfgang Amadeus y etcétera Mastropiero. Pero también como Marcos Mundstock.

De hecho, tengo que confesar que para mí por mucho tiempo Mastropiero fue Mundstock y Mundstock fue Mastropiero. Después me enteré de que Mastropiero no existía, sino que era un personaje ficticio creado por Marcos (Mundstock), uno de los fundadores de Les Luthiers, para culpar a alguien de la genialidad que representa este maravilloso grupo de humoristas músicos o músicos humoristas.

De Les Luthiers me hice fanático gracias a la piratería, pero no aplicando el uso del término argentino, donde se pronuncia la palabra pirata para describir a un hombre mujeriego. Sino definiendo “piratería” como el oficio de copiar una obra y reproducirla sin autorización (sí, lo sé, soy una vergüenza).

Creo que fue en 2008, 0 2009, cuando compré un DVD en los pasillos de la Facultad de Ingeniería de la UCV. Era aquel show donde celebraron sus 40 años. Después fui conociendo los otros espectáculos escritos, producidos y ejecutados por este fantástico grupo argentino.

Pasó el tiempo, y las cosas en Venezuela se fueron básicamente al carajo, no tanto como ahora, pero en 2016 estaban tan en el carajo que decidí migrar a mi ciudad favorita en el mundo: Buenos Aires, y justo al año siguiente Les Luthiers estrenaría su espectáculo para celebrar sus 50 años de carrera al que llamaron “Gran Reserva”. Pero como los primeros meses del migrante son difíciles, al igual que los segundos y los terceros, no me podía permitir pagar un boleto, así que lo dejé para más adelante… ¡Una gran equivocación! porque ese “más adelante” no llegaría: en 2019 Marcos Mundstock se retiraba por motivos de salud, lo que fue un coñazo para mí.

Aunque la estocada final vendría la semana pasada, cuando mi amigo Reuben Morales me envió un WhatsApp con la triste noticia: Marcos (y Mastropiero obviamente) había decidido reunirse con Daniel Rabinovich, quien falleció en 2015, y con el Flaco Masana, otro de los fundadores de Les Luthiers, allá en el cielo.

Ahora Dios debe estar cagado de risa mientras escucha una nueva emisión de “Radio Tertulia, Nuestra opinión y la tulia”… Solo espero que realmente exista el cielo para esta vez poder ir a un show y ver en vivo a mi amigo Johann Sebastian Mastropiero.

A la playa con Mariana:

