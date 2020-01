Sin pasado notable y con un futuro terrible, por Alejandro Armas - Runrun

Sin pasado notable y con un futuro terrible

La política venezolana siempre puede ser un poco más repulsiva bajo el chavismo. Cada nueva maniobra para retener el poder y los privilegios asociados es una nueva afrenta a la decencia y la moral. Como dice la sabrosa canción de Ray Barretto, testigos fuimos de esta vileza el domingo pasado. El intento de romper el cuórum que Juan Guaidó requería para ser reelecto presidente de la Asamblea Nacional, persiguiendo a un diputado por aquí y corrompiendo a otro por allá, no sirvió. Así que el régimen recurrió a una jugada mucho más brutal al impedir, manu militari, el acceso de la mayoría disidente al Palacio Federal Legislativo, enviar al Capitolio a su propia bancada junto con varios dizque opositores a sesionar sin cuórum verificado e imponer a Luis Parra como “presidente” del Parlamento.

Si esto no fuera lo suficientemente ruin, tengamos en cuenta a qué se debe la ruptura entre aquellos diputados que se hacen llamar opositores y sus ex correligionarios. Hace un mes el portal de periodismo investigativo Armando Info reveló que buena parte de esos parlamentarios realizó gestiones para limpiar en el extranjero la imagen de empresarios investigados por autoridades de varios países a raíz de sus negocios turbios con la importación y distribución de comida para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Hablamos de personas que se han lucrado a partir del hambre de venezolanos empobrecidos, y del control social que pesa como yugo sobre ellos. Parra, de acuerdo con el reportaje, fue el enlace entre los diputados y los beneficiarios de sus gestiones. Visto esto, nadie puede pensar que esos parlamentarios, que aseguran seguir siendo opositores, actúan por ingenuidad o por algún sentido profundamente equivocado de deber patrio.

Dado que la llamada “Asamblea Nacional Constituyente” no recibió la legitimidad que sus creadores pretendían allende nuestras fronteras, parece que ahora esperan que una asamblea nacional paralela cumpla el mismo papel en la realización de aspiraciones que tienen tiempo sobre el tapete. No hablo de legitimidad ante las democracias del mundo que reconocen a Guaidó y que se pronunciaron taxativamente en contra de los hechos del domingo, pero sí ante actores internacionales más afines al chavismo o “neutrales”. Por ejemplo, este parlamento que Parra “preside” pero que el régimen controla de facto pudiera aprobar el crédito de la Corporación Andina de Fomento cuyo propósito supuestamente es recuperar la infraestructura eléctrica venezolana maltrecha, cosa que la AN se ha negado a hacer por cuestionamientos sobre el manejo de fondos. Más importante aun, podría aprobar el aumento de la presencia de capital extranjero, sobre todo ruso, en la industria petrolera, igualmente hecha una ruina, a ver si logran recuperar esa fuente de divisas. En efecto, diputados de oposición (la de verdad) alertaron esta semana sobre tales intenciones, según reportó el portal La Patilla.

Hablando de Rusia, esta nueva “oposición” que el chavismo escogió y que ahora defiende a capa y espada es una muestra más de que la política venezolana ya no se estaría cubanizando, sino rusificando. No es lo mismo, pero tampoco es mejor. Rusia, con su simulación de democracia plural, está ligeramente por debajo de Cuba, un régimen de partido único, en el Índice de Democracia de la revista The Economist

Las dos ediciones inmediatamente anteriores de esta columna estuvieron consagradas a describir las similitudes políticas y económicas entre Caracas y Moscú. Brevemente aludí al hecho de que en Rusia hay dos tipos de oposición. Una es antisistema y permanentemente perseguida, y no se le permite participar en elecciones. Es el caso, solo por mencionar a su dirigente más notable, de Alexei Navalny. La otra oposición sí está habilitada para competir en elecciones y se le conceden cuotas minúsculas de poder, así como las rentas asociadas, siempre y cuando siga las reglas del régimen de Vladimir Putin (diseñadas para mantener al dictador en el Kremlin a como dé lugar) y nunca lo desafíen realmente, por más que emitan discursos en la Duma contra el mandamás.

Un observador de la política rusa pudiera señalar que la comparación no es adecuada, puesto que en el parlamento eslavo la oposición oficial siempre es una clara minoría y nunca es elevada a la posición directiva de la cámara. Esto es irrelevante. Mientras el poder de facto se encuentre en otra parte, toda autoridad titular de la que la oposición goce es un cascarón vacío. De hecho, ha habido casos de figuras disidentes que alcanzan las que se supone que son las máximas posiciones de poder en sus respectivos países luego de negociar acuerdos con quienes realmente ejercen el poder. A continuación veremos un ejemplo desconcertante que me permitirá además dejar de aludir tanto a la tierra de la vodka y el mejor ballet del orbe (pido disculpas sí lo he hecho en exceso por estos días, pero la creciente influencia rusa en Venezuela así lo exige).

Aung San Suu Kyi es un nombre que debería conocer toda persona preocupada por la suerte de la democracia alrededor del mundo, venezolanos incluidos, aunque su país esté al otro lado del globo con respecto al nuestro. Se trata de Myanmar, el Estado en el sureste asiático antes llamado “Birmania”. Casi toda su trayectoria tras el fin de la colonia británica en 1948 ha estado marcada por una dictadura militar espeluznantemente inhumana. Aung San Suu Kyi, hija de uno de los líderes de la campaña por la independencia birmana, se erigió a finales de los 80 como activista por la democracia en su tierra. Por ello, los generales la pusieron bajo arresto domiciliario en 1989. Estuvo intermitentemente confinada a su residencia entre esa fecha y 2010, cuando fue liberada definitivamente. En todo ese tiempo fue acaso la presa política más célebre desde Nelson Mandela, quien culminó su cautiverio poco después que el de ella iniciara. Su actitud constantemente retadora ante la dictadura le valió admiración mundial y el Premio Nobel de la Paz de 1991, entre otros reconocimientos.

Bajo fuerte presión internacional, el régimen castrense emprendió entre las décadas de 2000 y 2010 un conjunto de reformas de liberalización política moderada. El partido de Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, participó en las elecciones parlamentarias de 2015 y logró una victoria aplastante. Suu Kyi asumió al año siguiente el cargo de “consejera estatal”, que en teoría equivale al de primer ministro en las democracias parlamentarias y que en este caso debía supervisar la transición de régimen autoritario a democracia o, al menos, régimen híbrido. De presa política a mandataria. Parecía que la historia de Mandela se estaba repitiendo… Pero no.

Lamentablemente los uniformados han seguido siendo los mayores depositarios del poder en Myanmar, y el margen de maniobra de Suu Kyi es bastante limitado. En 2015, el país salió del foso en el ya referido Índice de Democracia para colocarse (excusas a quienes odian este verbo) en una posición aún baja aunque muy superior a la que hasta entonces tuvo, pero luego volvió a decaer ligeramente. Lo que es peor, Suu Kyi ha hecho apología ante el mundo de algunas de las prácticas más espantosas de los militares. Sin duda la más prominente e infame es la limpieza étnica ejecutada contra los rohingya, una minoría étnica musulmana que habita el oeste del país y que históricamente ha sido detestada por la mayoría budista. Los testimonios sobre asesinatos, violaciones y desplazamiento forzoso que salen de la zona son horrorosos. Suu Kyi, apelando al nacionalismo, ha desestimado la condena internacional de estos hechos.

Pues bien, si alguien con la gloriosa trayectoria pasada de Suu Kyi ya está comprometiendo seriamente el lugar que la historia le depara con su comportamiento reciente, imaginen ustedes qué quedará para personajes como Luis Parra y los diputados “opositores” que votaron por él. Cabe prepararnos para verlos a todos, tal como la consejera estatal birmana, cumpliendo con los deseos de la elite chavista a la que dicen adversar, siempre con el pretexto de que deben subordinar sus diferencias a los del bienestar colectivo venezolano y de que los extranjeros no tienen derecho a meter sus narices (a menos, claro, que sea la nariz peterburguesa concebida por Gogol). Como si no lleváramos 21 años gobernados por la clase política más desinteresada por dicho bienestar.

A nadie debería sorprender que aquella asamblea apruebe rápidamente la sustitución de Tibisay Lucena y los demás rectores del Consejo Nacional Electoral (olvídense del cuórum necesario para eso; ya vimos el domingo cómo se toman esa y otras reglas) como pretendido gesto de que las elecciones por venir sí serán libres y justas. Supongamos además que a los partidos de los que Parra y compañía fueron deshonrosamente eyectados les hacen lo mismo que a Copei, y que sus símbolos y siglas quedan en manos de los repelidos. Luego aparecen mágicamente inscritos de nuevo en el CNE y habilitados para elecciones. Se dan los comicios parlamentarios, la oposición liderada por Guaidó se abstiene, la “otra” participa y queda en minoría mientras que el chavismo obtiene la mayoría absoluta. Y así, queda una parlamento multicolor, con buena parte de las banderas “opositoras” presentes. Democracia à la Moscú.