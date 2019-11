El país Disney del INE, por Luis Oliveros - Runrun

Luego de varios años de silencio, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó buena parte de la información que le debía al país (pocos días después, el BCV hizo lo mismo, lo cual es muy positivo y nos da esperanzas de que PDVSA y el ministerio de finanzas sigan ese ejemplo).

Lamentablemente los números que mostró el INE, no solo no se parecen a la realidad que viven los venezolanos, es que no guardan ninguna relación con los publicados por el BCV.

Iniciando por la pobreza, es importante tener en cuenta que el INE no publicó nada del Método del Ingreso (pobreza coyuntural), sino solo sus cálculos del Método de la Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI, pobreza estructural). Según estos indicadores (NBI), para 1999 la pobreza general en Venezuela era del 29,3% mientras que la extrema se situaba en 9,9%. Para 2013 (último año de crecimiento económico en Venezuela) la pobreza estaba en 19,6% y 5,5% la extrema. Para 2018 (luego de varios años consecutivos de caídas en el PIB), la pobreza cae al 17,3% y 4,3% la extrema. Luego de varios años seguidos en recesión, ¿la pobreza cae?

Por otra parte, colocan: Hogares Pobres, Año 1999: 1.453.606; Año 2018: 1.419.595. Esto significaría que 34.011 hogares salieron de la pobreza. Hogares Pobres Extremos, Año 1999: 493.264; Año 2018: 351.379. Serían 141.885 hogares que dejaron de ser pobres extremos. En cuanto a las variables NBI entre 1999 y 2018; Inasistencia Escolar: Disminuyó en 1,06 puntos. Hacinamiento: Disminuyó en 9,25 puntos. Vivienda Inadecuada: Disminuyó en 1,75 puntos. Carencia de Servicios Básicos: Disminuyó en 4,51 puntos. Dependencia Económica: Disminuyó en 2,23 puntos.

El INE comenta que la “reducción de desigualdades, es consecuencia del modelo social de protección al pueblo”. Y para culminar esta parte de la pobreza, el INE se atreve a pronosticar que: “Para el 2025 muchas familias habrán salido de la pobreza extrema estructural”.

Por otra parte, tenemos las cifras de empleo. Según el INE: En 1999 el desempleo era del 14,5%, para 2013 se ubicaba en 7,5%, en 2017 se reduce un poco, llegando al 7% y para 2018 sigue la disminución del desempleo y llega a 6,7%. Y las cosas se ponen “mejor” cuando revisamos los números por sector. El sector privado sigue empleando al 85% de la población ocupada (el mismo número en 1999, 2013 y 2018). Por otra parte, tenemos que entre 2013 y 2018 la cantidad de personas ocupadas aumentó un 15% (cerca de 1.953.324 personas consiguieron trabajo en ese período tan complicado en Venezuela).

El único sector que vio reducida su población ocupada fue Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones con 5% (un poco más de 59.000), del resto todos los sectores en la economía venezolana registraron un incremento en la cantidad de personas que empleaban, destacando “servicios comunales, sociales y personales” con un aumento del 23% (950.376 personas).

Cuando se compara la evolución del PIB (y sus componentes) entre 2013 y 2018 (Fuente BCV) vs. la evolución de la Población económicamente activa ocupada (Fuente INE), uno esperaría un comportamiento consistente entre ambos, por ejemplo: si un sector presenta una caída importante, es difícil pensar que la cantidad de personas que allí trabajan pueda crecer (y aún si esta recesión ocurre en los 5 años consecutivos).

Aunque llaman la atención varios sectores, solo haremos hincapié en la construcción y en la manufactura. Según el BCV, el sector construcción presenta una caída del 91% mientras que el sector manufactura disminuye en un 72% (actividad económica en cada sector en el período 2013-2018), no obstante, según el INE la población ocupada aumenta en 1% y 12% respectivamente.

Para el INE en general, la población económicamente activa ocupada en ese período en Venezuela aumentó un 15%, a pesar que el BCV reportó que el PIB disminuyó en casi 50%. Si hacemos la misma comparación en el año 2018 (vs. 2017), tendríamos un crecimiento de la PEA ocupada de 3% y una caída del PIB de 19,6%.

El INE dibuja un país con crecimiento en el empleo y disminución en la pobreza. Aún no sabemos de qué país está hablando, porque es muy difícil que sea Venezuela. Pareciera que el INE le dice al mundo: la hiperinflación y una profunda recesión son excelentes para disminuir la pobreza y crear empleo.

