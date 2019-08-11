Humano Derecho #130 con Franco Micucci, miembro de Fundación Espacio - Runrun

¿DE QUÉ VA FUNDACIÓN ESPACIO? ¿Con cuales fundaciones han trabajado?, ¿Qué proyectos están llevando a cabo?, Estos y otros temas los estaremos conversando con Franco Micucci, miembro de Fundación Espacio, una iniciativa que surgió a mediados del 2007 con la finalidad de promover espacios que fomenten la discusión y la crítica sobre el desarrollo de la ciudad de Caracas, además realizan actividades y concursos con la ayuda de distintas instituciones públicas y entes privados que fomentan la integración de los ciudadanos con el espacio público.
“¿Cómo hacemos para reclamar áreas en donde los peatones no tienen espacios para caminar? A través de temas de pintura, que permitan que la gente reconozca la importancia de respetar el área en donde el peatón tiene que circular”.
En la primera pausa del rock escucharás a “Precipicio sin fin” de Optofobia, seguido del tema “Trascender” de Verbigracia, y finalmente escucharás el tema “Tu Otra Piel” de Sorority; Estas son las pausas del rock planeadas por @HecMenes para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos con Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien le estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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