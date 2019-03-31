Humano Derecho con Joshua Argüello, fotoperiodista - Runrun

¿Cómo fue el inicio en el fotoperiodismo? ¿Cómo ha sido tu experiencia como fotoperiodista en contexto de manifestaciones? ¿Cuáles son tus referencias fotográficas? Estos y otros temas los estaremos conversando con Joshua Argüello, un joven estudiante de la UCAB quien además se desempeña como fotógrafo en el departamento de producción de su alma mater, con Sin Mordaza, RedesAyuda, Humano Derecho Radio Estación y produciendo material audiovisual para Provea, entre otros.
“Antes de ser fotógrafo, periodista, ingeniero, eres un ser humano, por ende, te debes a la persona… en lo personal, intentaría no faltar a mi trabajo, pero si tengo la posibilidad de ayudar a una persona sin comprometerla al momento de intervenir, lo haría”
En la primera pausa del rap escucharás a la banda 12 Ninjazz y su canción “The Cypher”, seguido del tema “Priority” de Mos Def y finalmente escucharás la canción “Mentira” de la agrupación TamGo; Estas son las pausas del rap planeadas por @HumbertoSanchez y @medicemouzo para este Humano Derecho.
En esta oportunidad contaremos Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadora, quien les estará haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar. Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com
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