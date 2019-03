Informe Otálvora: Bolsonaro llega a EEUU con Venezuela en la agenda - Runrun

Jair Bolsonaro y su equipo de política exterior y seguridad nacional con Juan Gauidó el 28FEB19 en el Palacio de Planalto, Brasilia. Foto: Presidencia Brasil.

RECUPERAR LA TITULARIDAD del suntuoso edificio que sirve de sede a Unasur en las afueras de Quito y retirar la estatua de Nestor Kirchner se propone el presidente ecuatoriano Lenin Moreno quien afirmó el 13MAR19 que el fallecido mandatario argentino “no representa los valores y la ética de nuestros pueblos”.

Ecuador decidió su retiro de Unasur sumándose a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay que el 18ABR18 anunciaron la decisión de suspender su participación en el organismo. Colombia es el único país que se ha legalmente desvinculado de Unasur ya que denunció el 27AGO18 el tratado constitutivo de Unasur dejando formalmente de ser miembro el pasado 27FEB19. Brasil, que debería ocupar la Presidencia Pro Tempore de Unasur a partir del mes de abril no se muestra interesado en asumir el cargo que actualmente detenta Bolivia.

La recuperación del edificio de Unasur por parte del gobierno ecuatoriano, en todo caso, requiere la disolución legal del organismo o, la aprobación en el parlamento de Ecuador de una ley denunciando el tratado de Unasur y desvinculando legalmente al país del organismo suramericano.

*****

El régimen chavista rompió relaciones con Colombia y con EEUU, los dos socios y las dos relaciones estratégicas tradicionales de Venezuela. De esta manera, Colombia y EEUU se suman a Israel con quien Hugo Chávez rompió relaciones en 2009 y a Paraguay que optó el 10ENE19 romper con Venezuela por desconocer al gobierno de Nicolás Maduro.

*****

La cancillería de Colombia implementó un plan de evacuación de su personal diplomático y consular en Venezuela ante la ruptura de relaciones anunciada por Maduro el 23FEB19. En vuelos comerciales entre Caracas y Bogotá, cruzando el río Orinoco o por puentes fronterizos el personal colombiano abandonó Venezuela el 24FEB19. El gobierno de Ivan Duque no reconoce la autoridad de Maduro pero decidió retirar a sus funcionarios alegando razones de seguridad.

La ruptura de relaciones con EEUU fue anunciada por el régimen chavista el 23ENE19. Tras esa fecha se produjo un retiro parcial del personal diplomático y estadounidense y el retiro total de los enviados de Maduro ante el gobierno de EEUU. Por un plazo de mes y medio, los gobiernos establecieron conversaciones las cuales según el Departamento de Estado buscaban garantizar la seguridad y el reconocimiento de las inmunidades diplomáticas de sus funcionarios en Venezuela. Según la cancillería de Maduro, las conversaciones tenían como propósito negociar el establecimiento de “oficinas de intereses” en Caracas y Washington en reemplazo de las embajadas cerradas. Como parte de estas negociaciones se registraron en Nueva York dos reuniones entre Jorge Arreaza y Elliott Abrams, el canciller de Maduro y el Enviado Especial del Departamento de Estado para Venezuela.

Poco antes de la medianoche del 11MAR19, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció desde su cuenta en Twitter que EEUU retiraría totalmente a su personal diplomático de Venezuela. “Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela y la conclusión de que la presencia del personal diplomático en la embajada se ha convertido en una restricción para la política estadounidense”. Pompeo había estado la tarde del lunes 11MAR19 ofreciendo una inusual y larga rueda de prensa en el Departamento de Estado dedicada exclusivamente a la situación en Venezuela y al papel de Cuba y Rusia en la crisis venezolana. Pompeo no hizo referencia en esa intervención ante la prensa a un retiro total de su personal en Caracas. Por ello el tuiteo de medianoche generó toda suerte de especulaciones en diversas cancillerías a ambos lados del Atlántico sobre el eventual escalamiento de la crisis venezolana. Ese mismo día, Juan Guaidó había emitido su “Decreto No.2” en el cual además de declarar “estado de alarma” en Venezuela como consecuencia del apagón eléctrico iniciado el 07MAR19, había “ordenado la inmediata suspensión del suministro” de petróleo y derivados a Cuba, para lo cual pedía el apoyo de gobiernos extranjeros para su ejecución.

*****

Tras amanecer en Caracas y Washington el 12MAR19, la cancillería de Maduro informó que dio por concluidas sus conversaciones con Washington a partir de la tarde del 11MAR19 otorgando un plazo de setenta y dos horas para la salida del personal estadounidense. Futuras conversaciones “deberán adelantarse a través de las respectivas representaciones ante Naciones Unidas” dijo el comunicado firmado por Arreaza.

El Departamento de Estado se negó a utilizar la palabra “evacuación” y aseguró que la salida “temporal” de su personal desde Venezuela respondía, según Abrams, a las crecientes dificultades para garantizar el funcionamiento de la Embajada incluyendo restricciones de electricidad, combustible y agua. El personal diplomático y consular estadounidense abandonó Venezuela el 14MAR19 y regresará “una vez que comience la transición a la democracia”. El “personal local” (funcionarios no diplomáticos y no necesariamente estadounidenses) de la Embajada en Caracas continuará como funcionarios de EEUU en Venezuela y los trámites consulares serán atendidos por la misión estadounidense en Bogotá. Venezuela se convirtió en el único país del Continente en el cual EEUU no posee representación diplomática.

Tanto Colombia como EEUU están en conversaciones con varios gobiernos que pudieran asumir su representación en Caracas.

*****

El 17MAR19 Jair Bolsonaro estará desembarcando en Washington para la que será su primera visita oficial a un gobierno extranjero tras su toma de posesión el 01ENE19. El martes 19MAR19 será recibido en la Casa Blanca por Donald Trump para una reunión privada, almuerzo y comparecencia ante la prensa. Bolsonaro considera que la posición de Brasil debe ser de alianza con EEUU y su canciller Ernesto Araújo alega que se trata de estar asociado con los valores de “occidente”. Trump, el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Pompeo y el consejero de Seguridad Nacional John Bolton estiman que Bolsonaro estimulará una alianza estratégica de EEUU con Brasil. Para los operadores del gobierno Trump, Brasil es en el corto plazo una pieza importante en su política para aislar al régimen chavista asunto que nuevamente será objeto de conversaciones en la Casa Blanca.

*****

Eduardo Bolsonaro, uno de los tres hijos de Jair Bolsonaro metidos en actividad política, quien el 14MAR19 fue designado Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Diputados, ha sido el más activo internacionalmente de los miembros del clan Bolsonaro. Antes de la toma de posesión de su padre, realizó una gira por EEUU y Colombia. Eduardo se muestra cercano a Steve Bannon, el exasesor y exfuncionario de Donald Trump quien promueve una suerte de alianza internacional “de derecha” denominada The Movement. Bannon ofreció el 18ENE19 en Washington una cena al ideólogo de la nueva derecha brasileña Olavo de Carvalho en lo que constituyó el público entronque entre el inspirador teórico del gobierno Bolsonaro y el activista internacional que salió de la Casa Blanca en malos términos. En la noche del 17MAR19 el Embajador de Brasil en Washington Sérgio Amaral estará ofreciendo una cena a su jefe en la cual estará presente Steve Bannon y Olavo de Carvalho confirmando el ascendiente sobre el clan Bolsonaro.

Por cierto. En los más altos escalones del gobierno brasileño se está produciendo una nada secreta pugna por el control de la gestión. Uno de los temas en disputa es justamente la política de Brasil hacia Venezuela. Tanto el diario paulista Folha de São Paulo como el carioca O Globo han dado espacio a versiones según las cuales algunos sectores militares muestran reservas o se han pronunciado en contra de la actual línea de la cancillería brasileña de respaldo a Juan Guaidó. Las versiones de ambos diarios parecieran filtraciones desde el interior del alto gobierno donde el Vicepresidente (y general) Hamilton Mourão estaría disputando con el canciller Araújo y con los influyentes hijos del Presidente la conducción de la política exterior hacia actores claves. Olavo de Carvalho actuando como influyente guía de Bolsonaro, desde la lejana ciudad de Richmond, estado de Virginia, ha dedicado ya varios ataques en redes sociales contra Mourão.

*****

El interés de EEUU para acercar a Brasil a una alianza militar de largo plazo cuenta con amplio respaldo de Bolsonaro aunque el tema despierta resquemores entre altos jefes militares. EEUU procura un aliado militar en Suramérica con el cual contar como socio bilateral para eventuales operaciones internacionales pero la posición brasileña, militar y diplomática, ha sido la de conceptualizar la actuación externa de soldados de Brasil sólo en el contexto de operaciones de las Naciones Unidas.

El 03ENE19, a tres días de su toma de posesión, Bolsonaro afirmó que “nuestra aproximación a EEUU es una cuestión económica pero puede ser bélica también” en respuesta al periodista de la cadena SBT que le interrogaba sobre la posibilidad de permitir la presencia de una base militar estadounidense en Brasil. Según diversas versiones, el día anterior, durante la reunión celebrada por Bolsonaro con el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo en el Palacio de Planalto, el brasileño ya había asomado la posibilidad de la base. A cuarenta y ocho horas de haber tomado posesión, Bolsonaro ya creaba una ola de rumores y malestares en las instancias castrenses desde donde rápidamente se encargaron de desmentir el interés por un acuerdo de ese tipo con EEUU.

Durante la visita de Bolsonaro a Washington está prevista una ratificación de la alianza política entre los dos países la cual quedaría reflejada en la designación de Brasil como “Aliado importante no-OTAN” MNNA de EEUU. En Latinoamérica sólo Argentina posee la condición de MNNA, la cual fue otorgada por Bill Clinton durante el gobierno de Carlos Menem. La designación de Brasil le abre puertas para ampliar la cooperación militar bilateral con EEUU además de facilitar y eventualmente abaratar las compras bélicas. La condición de Brasil no está relacionada con la OTAN como si lo está Colombia país que desde el 31MAY18 posee el carácter de “aliado global de la OTAN”.

Adicionalmente, Brasil y EEUU alcanzaron un acuerdo que será oficialmente anunciado en Washington el 19MAR19, para la utilización del centro de lanzamientos de cohetes de Alcântara situada en el nordestino estado de Maranhão y dependiente de la Fuerza Aérea Brasileña. El acuerdo sobre confidencialidad y salvaguardas tecnológicas, cuya negociación fue retomada en 2018 por el gobierno de Michel Temer tras años de estancamiento, es exigido por EEUU para autorizar el uso de la base de Alcântara para el lanzamiento de cohetes con tecnología estadounidense. La entrada en vigencia del acuerdo requerirá de la aprobación legislativa brasileña, pero su anuncio es una señal del acercamiento de Brasilia con Washington.

