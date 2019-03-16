Editorial Runrun.es: "Estamos luchando en conjunto contra la censura" - Runrun

LA ARREMETIDA ACTUAL CONTRA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN es la más brutal que ha habido en años por parte del gobierno. Algunos casos han tenido mayor exposición que otros: desde detenciones arbitrarias, hasta tratos crueles y deportaciones. Estamos frente a un nueva etapa de violencia contra los medios; esto no tiene precedentes.
Estamos luchando en conjunto contra la censura. Haciendo alianzas que nunca antes imaginamos para poder seguir en nuestra labor y, además, sobreponernos a un aparato de censura que se sofistica a diario y cuenta con algo que no tenemos los medios en este momento: infinitos recursos.
Han sido días oscuros -literalmente- y queremos seguir sintiendo el respaldo de ustedes: nuestra audiencia. Por la que trabajamos a diario para mantenerla informada, por la que verificamos cada noticia, por la que abrimos canales alternativos sin papel para violar la censura impuesta sobre nuestros medios.
Agradecemos ser parte de tu vida. De tus conversaciones, de tus formas de mantenerte informado. Hoy estamos asumiendo nuestro rol con valentía y optimismo. Pero requerimos de ustedes como agentes multiplicadores de nuestros mensajes y su apoyo en los momentos más oscuros de la resistencia.
Apoya a tus medios.
Apoya a tus periodistas.
Dentro de tus posibilidades, sal en su defensa.
Gracias.
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