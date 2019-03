El regreso épico de Guaidó, por Orlando Viera-Blanco - Runrun

“El interés renovado por invertir en Venezuela combina con los avances diplomáticos exhibidos por el gobierno de Canadá…”

VOLVIÓ…CONTRA TODO PRONÓSTICO el Presidente Juan Guaidó Márquez regresó al país desafiando todas las amenazas del ex gobierno del Sr. Maduro y sus cooperantes. Sin duda el arrojo y valentía que significó esta épica marcará la diferencia para lograr los objetivos propuestos y el cese de la usurpación. Y ahora sin luz, sumidos en la tragedia de energía, el desenlace será antes…

EL IMPACTO DE LA COALICIÓN INTERNACIONAL

En las últimas semanas hemos cumplido un nuevo periplo entre América, Europa y Canadá. En Madrid y Barcelona estuvimos en algunas actividades y citas diplomáticas. Marchamos en diferentes concentraciones de ayuda humanitaria. No sólo el entusiasmo ha retornado a la diáspora sino pudimos testimoniar como al mundo democrático no le queda la menor duda que el legítimo Presidente de Venezuela es Juan Guaidó, tanto por un entendimiento y acatamiento de orden constitucional como por ser quien representa la dignidad y decencia de un país.

España atrapada en su propio laberinto entre izquierdas y derechas, y una diatriba política muy pobre, no fue la excepción de la regla. Ninguna simpatía le sobrevive al Sr. Maduro. La debacle de Podemos tiene su origen en el separatismo irascible de Cataluña, y en la opacidad que se desprende de su pútrida alianza Chavista-Madurista (a la que ahora busca desmarcarse tardíamente). La solidaridad con Guaidó y la causa de restitución democrática en Venezuela va desde el propio Presidente Pedro Sánchez y Casa Real pasando por el PP, Ciudadanos y partidos minoritarios hasta llegar a VOX y Podemos. El mundo gira en esa misma dirección. No muy bien le ha ido a la Sra. Franca Mogherini-Alta Representante de la Unión Europea-jugando a darle tiempo al tiempo cuando Venezuela languidece sin luz y agua.

Desde Washington los tonos altos de la Secretaría de Estado y de los más elevados funcionarios y actores de la política norteamericana han apelado abiertamente a las más conspicuas posibilidades. Sin duda citar la doctrina Monroe [América para los americanos], o advertir sobre serias reacciones en caso de afectar la integridad de Juan Guaidó, no significa otra cosa en diplomacia que lo hecho por Monroe y otros como Kissinger, Condoleezza Rice o Albright en su momento: intervenir preventiva o ejecutivamente en aras de proteger los intereses norteamericanos y hemisféricos. Con esta camisa de fuerza es muy difícil que se desaten las locuras sin enfrentar respuestas.

CANADÁ: DIPLOMACIA E INVERSIÓN

Hemos participado en la Conferencia PDAC [Prospectors and Developers Associaton of Cánada] con los inversionistas en el área de minería más importantes del mundo. Chile, Perú, Colombia y Brasil lideran la captación de esos inversionistas en LATAM. Igual Colombia. Me complace comentar que Venezuela vuelve a estar en la mira de estos inversionistas por el potencial mineral, acuífero y energético que siempre hemos tenido. Aprendimos que la devastación amazónica proviene de la minería ilegal y depredadora apadrinada por el ex gobierno garimpeiro de Maduro, y también conocimos que fue en manos de las más serias e importantes corporaciones y consorcios Canadienses, americanos y venezolanos como se llevaba realmente una exploración y explotación adecuada de la minería, esto es, respetando la normativa de protección y restitución ambiental. Todo Chavez y Maduro lo lanzaron por al cesto de la basura. Y ahí están la decisiones de la CIADI. Hoy el proyecto Hidroeléctrico más importante de Latinoamérica, Caroní Alto y Bajo (Guri), quedó hecho chatarra por la negligencia de un mando depredador. Y Venezuela a oscuras entre la vida y la muerte.

El interés renovado por invertir en Venezuela combina con los avances diplomáticos exhibidos por el gobierno de Canadá. No sólo han sido suspendidas las deportaciones de los venezolanos en Canadá a Venezuela y han suspendido relaciones comerciales con el ex gobierno de Caracas, sino que se está trabajando firmemente en darle solución a los problemas migratorios y de ayuda humanitaria. También nos han ratificado como Embajador. Canadá igualmente alertó al ex gobierno de Maduro de las serias consecuencias que podría suponer poner a riesgo la integridad del Presidente Interino Venezolano. A la par de tener una fuerte intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con Alemania nos confirmaron abogar por el cese de la usurpación y el proceso de restitución republicana de nuestro país.

Dos grandes conclusiones: 1.- Juan Guaidó Márquez no puede ser amenazado, agredido o privado de libertad sin que ello suponga una reacción a ritmo de desalojo por parte de la Comunidad Internacional. 2.- La Comunidad Internacional no sólo espera restituir la libertad y la democracia en Venezuela sino quiere participar del boom de recuperación que se avecina en nuestro país.

Despido esta nota haciéndome eco de la tragedia que vive el país a oscuras. De la perdida de vidas de niños y pacientes por la irresponsabilidad de un ex gobierno indolente. Al escribir reproduzco la intención de Guaidó de decretar el Decreto de Alarma. Vienen tiempos de auxilio internacional. Es parte del proceso. Los catástrofe social se teme y cataliza. El régimen se desploma. Es inevitable… Guaidó regresó para no marchar hasta el cese del usurpador, el fin de esta negra era y la restitución de la libertad.

@ovierablanco

