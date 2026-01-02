EEUU quiere “agarrarse todo el petróleo de Venezuela”: primeras perlas de Maduro de 2026

En un recorrido por las calles de Caracas a bordo de un “Pod-car”, Nicolás Maduro inició el año 2026 con un balance que oscila entre el optimismo por un “milagro económico” y la denuncia de el despliegue militar y naval por parte de Estados Unidos.

Durante una extensa entrevista concedida a Ignacio Ramonet, Maduro profundizó en la consolidación del Estado Comunal como respuesta al supuesto “agotamiento terminal” de la democracia liberal.

A pesar de su polémica juramentación del año pasado, donde fue desconocido como presidente por la oposición venezolana y parte de la comunidad internacional, Maduro se proyecta ante la opinión pública no como un líder aislado, sino como el “intérprete de un poder que es el poder popular”.

Maduro también se describió a sí mismo como un “hombre sencillo del pueblo” y atribuyó su serenidad ante las presiones externas a su fe cristiana, afirmando que ha encomendado el país a figuras espirituales. “Yo tengo un búnker infalible Dios todopoderoso”, dijo para después concluir con su reciente consigna “not war, yes peace”.

Economía y los “14 motores”

Según Maduro, Venezuela ha registrado 20 trimestres consecutivos de crecimiento real desde 2021. Atribuyó este desempeño a un plan de “14 motores económicos” diseñados para operar con recursos propios.

Asimismo, sostuvo que su estrategia busca “disminuir casi hasta desaparecer radicalmente todo lo importado”, sustituyendo estos bienes por productos de fabricación nacional para abastecer el mercado interno y fomentar exportaciones no petroleras.

“Nosotros habíamos diseñado un plan de motores económicos para que cada motor comenzara a andar con su propia fuerza motores económicos que eran verdaderamente de raíz venezolana propia”.

“El crecimiento de esta nueva economía ahora de 14 motores es el crecimiento del espíritu emprendedor y de la forma en que toda la sociedad se hizo de nuevo se rehizo se reinventó”.

“Nosotros lo que sí elegimos es comenzar a construir las bases para romper el rentismo petrolero para construir otro modelo”.

“Los 14 motores apliquen una línea de disminuir casi hasta desaparecer radicalmente todo lo importado hacerlo todo en Venezuela“ (…) Sustituir radicalmente todas las importaciones todas hasta llegar a cero importación por cada motor”.

“Hemos tenido una estrategia absolutamente correcta que es la indexación de todos los ingresos“.

Sobre la democracia y Estado comunal

En sus declaraciones, Maduro planteó que la “democracia representativa occidental” ha dejado de representar a las mayorías, funcionando en su lugar para grupos minoritarios y grandes consorcios.

Además, informó la existencia de 49,000 consejos comunales y 4,100 comunas, organizados en 5,336 circuitos comunales. Según sus datos, durante 2025 se ejecutaron 33,000 proyectos populares mediante consultas directas, con una inversión superior a los 330 millones de dólares, presuntamente provenientes de la recaudación tributaria y ventas petroleras.

“La democracia occidental la democracia clásica que llaman liberal… entró un agotamiento terminal ya no representa a los pueblos Son democracias sin pueblo”.

“Construir una democracia de todos los días una democracia permanente una democracia con pueblo donde se le dé el poder completo a la gente”.

“No pretendemos ser modelo para nadie pero eso sí nos sentimos orgullosos de lo que estamos construyendo (…) Maduro lo que hace ser es el intérprete de un poder que es el poder popular”.

Geopolítica y las supuestas amenazas de Estados Unidos

Maduro denunció el despliegue militar y naval estadounidense frente a las costas venezolanas. Sostuvo que esta acción viola el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas al utilizar la “amenaza” de la fuerza contra otro Estado.

“No se puede tratar de imponer con la doctrina Monroe ni ninguna doctrina un nuevo modelo colonial un nuevo modelo hegemonicista”.

“La reacción inmunológica de la sociedad venezolana frente al asalto y robo de su petróleo ha sido un 95% de rechazo“.

“Esta señora llamada María Machado… tiene el 85% de rechazo de repudio total de la sociedad venezolana (…) Las fuerzas patrióticas del país… tiene por encima del 70% de respaldo en la lucha que estoy dando por la defensa de la soberanía nacional”.

“¿Cuál es la meta del gobierno actual de Estados Unidos? Ya lo han dicho: agarrarse todo el petróleo de Venezuela, el oro, las tierras raras, las riquezas de Venezuela”.

“Yo he dicho no a una guerra de Vietnam otra vez O es que están orgullosos en Estados Unidos de lo que sucedió en Vietnam”.

“Conversamos 10 minutos y fue una conversación como yo he dicho respetuosa muy respetuosa [con Donald Trump]”.

“Aquí en Venezuela tiene un pueblo hermano al pueblo de Estados Unidos. Inclusive le digo aquí tienen a un gobierno amigo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.