“La patria tendrá nuestra vida, si es necesario” y otras perlas de Maduro

Desde el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en Fuerte Tiuna, Caracas, el gobernante Nicolás Maduro soltó varias perlas destinadas a funcionarios militares, policiales, civiles y políticos, en el marco de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que el pasado 24 de julio declaró al Cartel de los Soles -cuya existencia niega el gobierno venezolano- como “organización terrorista”.

En su discurso del pasado 25 de noviembre, indicó que su gobierno ha enfrentado “17 semanas de agresión imperialista y guerra psicológica”. La alocución la hizo tras la marcha realizada con motivo del Bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar. Maduro recibió dicha espada y, desde el acto, lanzó varias perlas a sus filas.

“Estamos obligados a crecernos en esta coyuntura. Estamos obligados a ser gigantes, como pueblo, como Fuerza Armada, como fuerzas policiales, como patria. Estamos obligados a autoexigirnos diez veces más de lo que damos, de lo que hemos dado, de lo que somos. No hay excusas para nadie, prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República”, sentenció Maduro.

En otro extracto de su mensaje, ratificó que “no hay excusa para nadie, sea civil, sea político, militar o policía. Que nadie se excuse, prohibido fallar, porque la patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio”.

El gobernante agregó otra frase en la que aludió al Libertador: “Con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, tendrá nuestra vida, si es necesario“.

Maduro pronunció su discurso flanqueado por el ministro de Interior, Diosdado Cabello, Delcy y Jorge Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y jefe del Parlamento, y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a su izquierda.

