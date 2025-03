Las perlas de Jorge Rodríguez: planteará a Maduro que ningún venezolano viaje a EEUU

El presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, afirmó este lunes, 17 de marzo, que planteará a Nicolás Maduro que ningún venezolano viaje a EEUU, tras las deportaciones masivas que ha ejecutado el gobierno norteamericano.

Estas deportaciones son invocadas por el presidente Donald Trump a través de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual no se aplicaba desde la segunda guerra mundial.

Haciendo uso de esa ley, durante el fin de semana, fueron deportados más de 200 venezolanos hacia El Salvador, horas después de que un juez estadounidense ordenara al gobierno de Donald Trump no hacerlo.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó después que 238 presuntos miembros de la banda criminal Tren de Aragua habían llegado en la madrugada del domingo 16 de marzo, junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13).

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025