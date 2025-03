Las perlas de Capriles: Que se debilite nuestra economía por la salida de Chevron es una mala noticia

Inicio

Redacción Runrun.es Hace 14 mins

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, cuestionó que se revocara la licencia a Chevron para operar en el país, considerando que esta decisión es “una mala noticia” para la economía del país.

Durante una emisión en vivo que realizó a través de su cuenta de X (antes Twitter), Capriles criticó que se diga que esta es una “decisión correcta” y cargó contra los “indolentes que están en el poder” por querer “fingir normalidad y decir que estaban preparados”.

También, Capriles se refirió nuevamente a las venideras megaelecciones, convocadas para mayo, asegurando: “Decir que ir a votar es legitimar, eso no es verdad”.

A continuación, las perlas más relucientes de esta intervención, en las que también criticó a quienes lo descalifican e insultan por “decir la verdad”.

Criticó revocatoria de licencia a Chevron

“El tema de Chevron, que es una empresa muy importante para quienes estamos en el país… Decir que es una decisión correcta, o aplaudir o contentarse porque le revoquen la licencia a una empresa que representa mucho en la economía nacional producto del desastre, corrupción y destrucción de nuestra industria petrolera por quienes están en el poder… Que se debilite nuestra economía es una mala noticia. Si acá se dispara el tipo de cambio, porque Chevron era quien inyectaba en parte las divisas al mercado cambiario, producto del acuerdo una parte era para cobrarse deudas que el Estado tenía con ellos, y otra parte iba al pago de regalías que se tienen que pagar en bolívares, y por lo tanto, se inyectan los dólares en el mercado cambiario, se genera una oferta de divisas y eso ayuda a la estabilidad del tipo de cambio”.

“Los indolentes que están en el poder quieren fingir normalidad y decir que estaban preparados, pero lo cierto es que esto es una muy mala noticia para los venezolanos que vivimos en Venezuela. ¿Entonces qué, nos quedamos callados, no tenemos derecho a que la gente tenga una mejora, cómo se le va a pedir más sacrificios a los venezolanos que sufren en Venezuela, a quienes les cortan la luz, a los empleados públicos, a los pensionados?”.

“¿Nos tenemos que quedar callados porque es una decisión del gobierno norteamericano y no queremos ser antipáticos? ¿Pensamos que el gobierno de EEUU nos va a resolver la crisis política, económica, social del país? ¿Todavía creemos que otro va a resolver los problemas que atravesamos?”.

“El liderazgo político siempre, en la búsqueda del poder, siempre debe poner al venezolano de pie, al más vulnerable, de primero, y todas las decisiones deben ser pensando en ellos. Yo no puedo aplaudir que una empresa petrolera norteamericana, que sabemos lo que representa para el país, se vaya, ¿quién lo puede aplaudir, en su absoluta racionalidad? ¿Qué queremos, que vuelvan las mafias, las empresas de maletín? Porque hay gente que dice ‘no, es que Maduro se roba el dinero de Chevron’. Eso no es como lo están diciendo”.

“Antes de que Chevron pudiese trabajar, la situación era peor, porque cuando no hay empresas serias detrás de las actividades económicas todo termina en las mafias, en el barquito por aquì, o por allá. En plena crisis se robaron más de 20 000 millones de dólares, en pandemia se estaban robando el dinero de nuestra industria petrolera, el de usted, hermana y hermano venezolano, porque los mafiosos eran los que estaban en el negocio petrolero, los que no tiene contabilidad, los que meten eso en una gaveta. ¿Quién puede estar de acuerdo con eso?”.

Dardos a Trump

“Aquí nadie es dueño de la verdad, este mesianismo, esta situación en el mundo, lo que está pasando en EEUU… ¿cuántos venezolanos están en incertidumbre con lo que está pasando con el TPS? ¿Dónde están las voces de quienes están en ese país, que han tenido responsabilidad política, en defensa? ¿El silencio es para no incomodar a los que están en el poder en EEUU?”.

“A mí me parece muy grave eso de decir que todos los venezolanos forman parte del Tren de Aragua. Eso hay que rechazarlo. Ah, que a Trump no le gusta que alguien le lleve la contraria, ¿pero con quién es la responsabilidad, con Trump o con los venezolanos? Yo no voto en EEUU, ni participo en su política, pero si se meten con un venezolano, me afecta”.

“La abstención solo nos ha hecho retroceder”

“Todo lo que pasó el 28 de julio lo tenemos absolutamente claro los venezolanos (…) Ahora bien, estamos en marzo, frente a lo que viene, ¿qué hacemos?”.

“No sé en qué momento la argumentación, el debate con argumentos dejó de existir, y hay personas que por estar en desacuerdo con una opinión van a la descalificación y el insulto (…) Usted puede estar en desacuerdo conmigo, pero ¿por qué meter esto en el fango de la descalificación y el insulto, es que acaso se nos pegó esa manera de ser de quienes están en el poder?”.

“¿La gente va a tener que conformarse con que el país lo gobiernen con los alacranes? (…) En esa AN que termina el 5 de enero de 2026, a la que Edmundo venía a juramentarse, por esa no decidimos votar y va a cumplir sus cinco años (…) ¿Vamos a dejar a la gente sin opción, las opciones serán Maduro o los alacranes, nos vamos a cruzar de brazos?”.

“Adicional a eso viene una reforma constitucional, unas elecciones de gobernadores y alcaldes que forman parte, además, al terreno de cada calle (…) hay gente que quiere que no se le siga deteriorando su calidad de vida. ¿En qué favorece al cambio político o democrático que un vecino de Baruta le encuentre la alcaldía al gobierno o al PSUV”.

“¿Cuáles han sido los momentos más importantes y estelares de quienes queremos un cambio y regresen los que se fueron? Yo les voy a resumir los momentos más estelares sin yoísmo, ni egoísmo: 2007, la reforma constitucional, veníamos de una derrota porque Hugo Chávez se reeligió en 2006. Y el país se reorganizó, los líderes de las distintas universidades públicas se pusieron al frente y salió derrotada esa reforma que era una locura, y les hablo de ese tema porque Maduro plantea una nueva reforma, a eso hay que meterle la lupa”.

“Otro momento estelar fue 2015, veníamos del 2014, de lo que pasó en la elección presidencial de 2013 y yo no boicoteé las elecciones de alcaldes de 2013, lo que permitió tener un liderazgo luchando por el cambio político en muchos sitios del país. En 2014 hubo protestas, movilizaciones, presos y asesinados”.

“Hoy hay un luto en el país porque el gobierno secuestró la soberanía popular, que podemos hablar de si ese escenario no era previsible. Yo sé muy bien que hablar de participación en este momento es nadar contra la corriente, no es popular, pero el liderazgo debe ser capaz de asumir la verdad, la realidad, y lidiar con esa realidad”.

“En 2015 recuerdo todo lo que se decía de quienes decíamos que era el momento de construir una mayoría que se expresara y que durante años construimos ladrillo tras ladrillo (…) Ese fue otro momento estelar de haberse organizado, participado y ganar la AN”.

“Y el tercer momento estelar, el 28 de julio de 2024, con un CNE probablemente en las peores condiciones, pero ¿qué se decidió? A sabiendas de que es un régimen no democrático y de que era posible que se robara la elección (…) Fuimos, participamos, votamos e hicimos que el cambio ganara y mostrar que el cambio ganó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiésemos participado? ¿Tendríamos hoy una fuerza y legitimidad para persistir en la búsqueda del cambio, o nos hubiésemos desaparecido y debilitado, que es lo que ha generado la abstención cada vez que las fuerzas democráticas han dicho que vamos a la abstención”.

“Yo invito a esa reflexión, sabiendo que es impopular, contracorriente, pero es un responsabilidad de quienes amamos este país (…) La abstención lo único que ha hecho es hacernos retroceder”.

“Decir que ir a votar es legitimar, eso no es verdad. Cuando yo estoy votando no estoy legitimando a alguien, estoy expresándome. Y si considero, como venezolano, que es mi herramienta para expresarme sin correr riesgos, el que quiere ejercerla hay que respetarlo, el que no, también”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país