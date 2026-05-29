Avesa y Plafam presentan el primer protocolo psicológico para sobrevivientes de violencia de género

Actualmente en Venezuela, que las organizaciones se sumen entre ellas para garantizar el bienestar de los venezolanos es vital. Por esto mismo, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) unieron sus esfuerzos para crear la “Serie Naranja: Abordaje Psicológico Feminista de Sobrevivientes de Violencia Basada en Género”, Tomo 1. “Protocolo centrado en Mujeres y juventudes LGBTI”.

Esta propuesta fue llevada a cabo junto al proyecto “Juntas por la atención a víctimas de violencia basada en género en Venezuela” y respaldada financieramente por la Unión Europea.

Esta planificación marca un antes y después en la creación de herramientas clínicas diseñadas especialmente para el contexto venezolano, y se trata del primer plan, en una serie de cuatro protocolos estratégicos, orientados a fortalecer y estandarizar la atención psicológica especializada e interseccional para sobrevivientes de violencia se género (VbG) en el país.

Este primer proyecto es el resultado de un riguroso proceso participativo en el cual su creación se basó en la sistematización de las amplias experiencias clínicas acumuladas por los equipos de Avesa y Plafam, al igual que llevado con entrevistas a profesionales en la atención a sobrevivientes de VbG y contó con la validación de expertas en áreas de psicología, salud mental y de género que aportaron su conocimiento para consolidar esta propuesta.

Nueva red de apoyo nacional

El proyecto “Juntas” nace con el objetivo fundamental de fortalecer la respuesta humanitaria y la protección de los derechos humanos frente a la violencia machista en el país, y a través de esta iniciativa, ambas organizaciones buscan ofrecer atención psicosocial y legal, unido también a cómo generar herramientas técnicas y formativas que apoyen a mejorar las respuestas de los servicios de atención psicológica en Venezuela.

Esta iniciativa se consolidó desde mediados de 2025, cuando Avesa y Plafam brindaron de forma gratuita atención psicológica y legal a mujeres víctimas de violencia basada en género.

Aunque el servicio presencial se concentra principalmente en estados como Miranda, Carabobo, Anzoátegui, Amazonas y Distrito Capital, la alianza logró superar la distancia a través de líneas de llamada gratuitas, extendiendo su acompañamiento a mujeres en cualquier rincón del país.

No dejar a nadie en el olvido

El desafío actualmente de atender la violencia de género en Venezuela requiere entender que cada realidad y experiencia es distinta. Por esta razón, los próximos tomos de la “Serie Naranja” ampliarán el contenido para ofrecer más herramientas para ayudar a poblaciones que sufren vulnerabilidades específicas como las mujeres con discapacidad, mujeres que viven con VIH y mujeres indígenas, para garantizar un espacio de validación y sanación para cada contexto y situación.

Este esfuerzo en conjunto demuestra que la unión de estas organizaciones ayuda a miles de mujeres en tener segundas oportunidades en sus vidas en un entorno complejo. A través de la resiliencia y el trabajo coordinado, es posible construir un refugio seguro y reescribir historias de protección real para quienes más lo necesitan.

Con información de Nota de Prensa

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.