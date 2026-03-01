El periodismo de investigaciÃ³n es costoso. SÃ­. Puede que, en algunos casos, publicar una de estas historias tome una o un par de semanas, pero la mayorÃ­a de veces tarda meses y, en ocasiones, aÃ±os. Hay que cubrir viajes a lugares distantes, contratar a fixers o fotÃ³grafos en el lugar donde se reportea, pagar herramientas para analizar datos, para hacer visualizaciones y grÃ¡ficos, o para editar materiales y montar piezas especiales. Todo debe ir en un presupuesto que muchas redacciones no pueden cubrir. Por eso, aplicar a un grant puede ser un salvavidas cuando los fondos para investigar escasean o ni siquiera existen.

Sabiendo esto, la Global Investigative Journalism Conference (GIJC) 2025, realizada en noviembre pasado en Kuala Lumpur,Â Malasia, dedicÃ³ varios paneles a conversar el tema. En uno de ellos, Karen Martin, directora de Desarrollo de la Global Investigative Journalism Network, junto a Ian Yee, cofundador de The Fourth, ofrecieron tips sobre “CÃ³mo escribir una propuesta para un grant“.

Runrun.es estuvo presente en esta charla de la GIJC, por eso, agrupÃ³ todas las pistas que dieron a la audiencia en estas seis claves:

Â¿A cuÃ¡l grant debo postular mi historia o proyecto?

Los proyectos no pueden hacerse para que cuadren con un grant. No propongas una idea solo porque un financiamiento estÃ¡ disponible o porque necesitas cubrir un dÃ©ficit. Es al revÃ©s. Hay que buscar grants que calcen con la idea que tienes en mente.

Conoce bien al donante

Es clave investigar cuÃ¡l es la organizaciÃ³n que ofrece el grant. Por eso, hay que invertir tiempo en conocer cuÃ¡l es su naturaleza, sus intereses, el tipo de historias que estÃ¡n dispuestos a financiar.

Como la mayorÃ­a de las veces este intercambio con el donante es vÃ­a digital, ya sea a travÃ©s de correos o aplicaciones de mensajerÃ­a, hay que estar pendiente de los envÃ­os y siempre responder rÃ¡pido a las preguntas o requerimientos de quienes ofrecen el grant.Â

InfÃ³rmate, planifica y cuenta una historia

Lee bien el tipo de propuesta que exige el grant y revisa nuevamente la idea que tienes en mente.Â

No hagas la propuesta solo. Hazla con un equipo en el que tengas una persona que escriba y otra que organiza la informaciÃ³n. Piensa en quÃ© otras personas deben estar incluidas en armar la propuesta, quiÃ©nes deben revisarla y quiÃ©nes firmarla. Distribuye el trabajo y pon plazos.Â

Luego, comienza a planificar y clasificar toda informaciÃ³n que debes aÃ±adir. Cuando tengas todo listo, empieza a escribir siempre teniendo presente el lÃ­mite de caracteres o palabras que se piden. Usa un lenguaje conciso y claro, sin acrÃ³nimos.

No solo llenes un formulario. EncÃ¡rgate de escribir una historia que le importe al donante, que conecte con su organizaciÃ³n y que estÃ© suficientemente argumentada.

No esperes hasta el Ãºltimo minuto para hacer laÂ postulaciÃ³n. PrepÃ¡rala con tiempo.

Hay vida mÃ¡s allÃ¡ de la idea

Los donantes suelen pedir que tomes en consideraciÃ³n todo lo que rodea tu propuesta: desde cÃ³mo distribuirÃ¡s lo que produces hasta los riesgos que asumirÃ¡s.

Por eso, siempre debes mostrar los recursos que tienes antes de empezar, como mentores, socios y las alianzas potenciales. Esto le da credibilidad y alcance a tu plan.Â

No pienses solamente en aliados periodÃ­sticos. Piensa tambiÃ©n en acadÃ©micos, grupos de la sociedad civil, comunidades que fortalezcan tu propuesta y el impacto que deseas alcanzar.

TambiÃ©n tienes que presentar bien a tu organizaciÃ³n y tus principios. Nunca asumas que el donante ya la conoce.

Dentro de esa propuesta debes ser “brutalmente” honesto con los riesgos. SÃ© transparente, indica cuÃ¡les son y cÃ³mo se van a superar.

Al final, una propuesta “bien pensada y convincente” debe incluir riesgos, resultados y entregables medibles.

Habla de los impactos

Los donantes suelen preferir aquellas propuestas que tienen claro los impactos que tendrÃ¡n en sus comunidades, por eso es crucial que estÃ©n alineados con sus principios y valores. Ambos deben conectarse. Pero si esos principios no encajan contigo o con tu organizaciÃ³n, dÃ©jalo ir.

Igualmente, debes presentar de forma clara cuÃ¡n sostenible en el tiempo es tu proyecto, cÃ³mo lo vas a medir o evaluar y cuan escalable es el plan, es decir, si tiene o no opciÃ³n de replicarse. CÃ³mo haces que se mantenga y crezca, se expanda.

Â¿QuÃ© pasa si no aceptan mi propuesta?

No puedes olvidar ni desestimar que cada vez que se pide un grant se somete una idea a un proceso competitivo.

Y si despuÃ©s de todo el esfuerzo y las ganas solo obtienes un no por respuesta, recuerda que ese “no” no quiere decir NUNCA. Quiere decir NO AHORA.Â