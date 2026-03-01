Con PropÃ³sito

CÃ³mo escribir una propuesta para un grant: lo que dicen dos expertos

El periodismo de investigaciÃ³n es costoso. SÃ­. Puede que, en algunos casos, publicar una de estas historias tome una o un par de semanas, pero la mayorÃ­a de veces tarda meses y, en ocasiones, aÃ±os. Hay que cubrir viajes a lugares distantes, contratar a fixers o fotÃ³grafos en el lugar donde se reportea, pagar herramientas para analizar datos, para hacer visualizaciones y grÃ¡ficos, o para editar materiales y montar piezas especiales. Todo debe ir en un presupuesto que muchas redacciones no pueden cubrir. Por eso, aplicar a un grant puede ser un salvavidas cuando los fondos para investigar escasean o ni siquiera existen.

Sabiendo esto, la Global Investigative Journalism Conference (GIJC) 2025, realizada en noviembre pasado en Kuala Lumpur,Â Malasia, dedicÃ³ varios paneles a conversar el tema. En uno de ellos, Karen Martin, directora de Desarrollo de la Global Investigative Journalism Network, junto a Ian Yee, cofundador de The Fourth, ofrecieron tips sobre “CÃ³mo escribir una propuesta para un grant“.

Runrun.es estuvo presente en esta charla de la GIJC, por eso, agrupÃ³ todas las pistas que dieron a la audiencia en estas seis claves:

Â¿A cuÃ¡l grant debo postular mi historia o proyecto?

Los proyectos no pueden hacerse para que cuadren con un grant. No propongas una idea solo porque un financiamiento estÃ¡ disponible o porque necesitas cubrir un dÃ©ficit. Es al revÃ©s. Hay que buscar grants que calcen con la idea que tienes en mente.

Conoce bien al donante

Es clave investigar cuÃ¡l es la organizaciÃ³n que ofrece el grant. Por eso, hay que invertir tiempo en conocer cuÃ¡l es su naturaleza, sus intereses, el tipo de historias que estÃ¡n dispuestos a financiar.

Como la mayorÃ­a de las veces este intercambio con el donante es vÃ­a digital, ya sea a travÃ©s de correos o aplicaciones de mensajerÃ­a, hay que estar pendiente de los envÃ­os y siempre responder rÃ¡pido a las preguntas o requerimientos de quienes ofrecen el grant.Â 

InfÃ³rmate, planifica y cuenta una historia

Lee bien el tipo de propuesta que exige el grant y revisa nuevamente la idea que tienes en mente.Â 

No hagas la propuesta solo. Hazla con un equipo en el que tengas una persona que escriba y otra que organiza la informaciÃ³n. Piensa en quÃ© otras personas deben estar incluidas en armar la propuesta, quiÃ©nes deben revisarla y quiÃ©nes firmarla. Distribuye el trabajo y pon plazos.Â 

Luego, comienza a planificar y clasificar toda informaciÃ³n que debes aÃ±adir. Cuando tengas todo listo, empieza a escribir siempre teniendo presente el lÃ­mite de caracteres o palabras que se piden. Usa un lenguaje conciso y claro, sin acrÃ³nimos.

No solo llenes un formulario. EncÃ¡rgate de escribir una historia que le importe al donante, que conecte con su organizaciÃ³n y que estÃ© suficientemente argumentada.

No esperes hasta el Ãºltimo minuto para hacer laÂ postulaciÃ³n. PrepÃ¡rala con tiempo.

Hay vida mÃ¡s allÃ¡ de la idea

Los donantes suelen pedir que tomes en consideraciÃ³n todo lo que rodea tu propuesta: desde cÃ³mo distribuirÃ¡s lo que produces hasta los riesgos que asumirÃ¡s.

Por eso, siempre debes mostrar los recursos que tienes antes de empezar, como mentores, socios y las alianzas potenciales. Esto le da credibilidad y alcance a tu plan.Â 

No pienses solamente en aliados periodÃ­sticos. Piensa tambiÃ©n en acadÃ©micos, grupos de la sociedad civil, comunidades que fortalezcan tu propuesta y el impacto que deseas alcanzar.

TambiÃ©n tienes que presentar bien a tu organizaciÃ³n y tus principios. Nunca asumas que el donante ya la conoce.

Dentro de esa propuesta debes ser “brutalmente” honesto con los riesgos. SÃ© transparente, indica cuÃ¡les son y cÃ³mo se van a superar.

Al final, una propuesta “bien pensada y convincente” debe incluir riesgos, resultados y entregables medibles.

Habla de los impactos

Los donantes suelen preferir aquellas propuestas que tienen claro los impactos que tendrÃ¡n en sus comunidades, por eso es crucial que estÃ©n alineados con sus principios y valores. Ambos deben conectarse. Pero si esos principios no encajan contigo o con tu organizaciÃ³n, dÃ©jalo ir.

Igualmente, debes presentar de forma clara cuÃ¡n sostenible en el tiempo es tu proyecto, cÃ³mo lo vas a medir o evaluar y cuan escalable es el plan, es decir, si tiene o no opciÃ³n de replicarse. CÃ³mo haces que se mantenga y crezca, se expanda.

Â¿QuÃ© pasa si no aceptan mi propuesta?

No puedes olvidar ni desestimar que cada vez que se pide un grant se somete una idea a un proceso competitivo.

Y si despuÃ©s de todo el esfuerzo y las ganas solo obtienes un no por respuesta, recuerda que ese “no” no quiere decir NUNCA. Quiere decir NO AHORA.Â 

Karen Martin, directora de Desarrollo de la Global Investigative Journalism Network, junto a Ian Yee, cofundador de The Fourth, ofrecieron tips sobre el tema en la GIJC 2025 que se realizÃ³ en noviembre pasado en Malasia
Lorena MelÃ©ndez
TelegramWhatsAppFacebookX

El periodismo de investigaciÃ³n es costoso. SÃ­. Puede que, en algunos casos, publicar una de estas historias tome una o un par de semanas, pero la mayorÃ­a de veces tarda meses y, en ocasiones, aÃ±os. Hay que cubrir viajes a lugares distantes, contratar a fixers o fotÃ³grafos en el lugar donde se reportea, pagar herramientas para analizar datos, para hacer visualizaciones y grÃ¡ficos, o para editar materiales y montar piezas especiales. Todo debe ir en un presupuesto que muchas redacciones no pueden cubrir. Por eso, aplicar a un grant puede ser un salvavidas cuando los fondos para investigar escasean o ni siquiera existen.

Sabiendo esto, la Global Investigative Journalism Conference (GIJC) 2025, realizada en noviembre pasado en Kuala Lumpur,Â Malasia, dedicÃ³ varios paneles a conversar el tema. En uno de ellos, Karen Martin, directora de Desarrollo de la Global Investigative Journalism Network, junto a Ian Yee, cofundador de The Fourth, ofrecieron tips sobre “CÃ³mo escribir una propuesta para un grant“.

Runrun.es estuvo presente en esta charla de la GIJC, por eso, agrupÃ³ todas las pistas que dieron a la audiencia en estas seis claves:

Â¿A cuÃ¡l grant debo postular mi historia o proyecto?

Los proyectos no pueden hacerse para que cuadren con un grant. No propongas una idea solo porque un financiamiento estÃ¡ disponible o porque necesitas cubrir un dÃ©ficit. Es al revÃ©s. Hay que buscar grants que calcen con la idea que tienes en mente.

Conoce bien al donante

Es clave investigar cuÃ¡l es la organizaciÃ³n que ofrece el grant. Por eso, hay que invertir tiempo en conocer cuÃ¡l es su naturaleza, sus intereses, el tipo de historias que estÃ¡n dispuestos a financiar.

Como la mayorÃ­a de las veces este intercambio con el donante es vÃ­a digital, ya sea a travÃ©s de correos o aplicaciones de mensajerÃ­a, hay que estar pendiente de los envÃ­os y siempre responder rÃ¡pido a las preguntas o requerimientos de quienes ofrecen el grant.Â 

InfÃ³rmate, planifica y cuenta una historia

Lee bien el tipo de propuesta que exige el grant y revisa nuevamente la idea que tienes en mente.Â 

No hagas la propuesta solo. Hazla con un equipo en el que tengas una persona que escriba y otra que organiza la informaciÃ³n. Piensa en quÃ© otras personas deben estar incluidas en armar la propuesta, quiÃ©nes deben revisarla y quiÃ©nes firmarla. Distribuye el trabajo y pon plazos.Â 

Luego, comienza a planificar y clasificar toda informaciÃ³n que debes aÃ±adir. Cuando tengas todo listo, empieza a escribir siempre teniendo presente el lÃ­mite de caracteres o palabras que se piden. Usa un lenguaje conciso y claro, sin acrÃ³nimos.

No solo llenes un formulario. EncÃ¡rgate de escribir una historia que le importe al donante, que conecte con su organizaciÃ³n y que estÃ© suficientemente argumentada.

No esperes hasta el Ãºltimo minuto para hacer laÂ postulaciÃ³n. PrepÃ¡rala con tiempo.

Hay vida mÃ¡s allÃ¡ de la idea

Los donantes suelen pedir que tomes en consideraciÃ³n todo lo que rodea tu propuesta: desde cÃ³mo distribuirÃ¡s lo que produces hasta los riesgos que asumirÃ¡s.

Por eso, siempre debes mostrar los recursos que tienes antes de empezar, como mentores, socios y las alianzas potenciales. Esto le da credibilidad y alcance a tu plan.Â 

No pienses solamente en aliados periodÃ­sticos. Piensa tambiÃ©n en acadÃ©micos, grupos de la sociedad civil, comunidades que fortalezcan tu propuesta y el impacto que deseas alcanzar.

TambiÃ©n tienes que presentar bien a tu organizaciÃ³n y tus principios. Nunca asumas que el donante ya la conoce.

Dentro de esa propuesta debes ser “brutalmente” honesto con los riesgos. SÃ© transparente, indica cuÃ¡les son y cÃ³mo se van a superar.

Al final, una propuesta “bien pensada y convincente” debe incluir riesgos, resultados y entregables medibles.

Habla de los impactos

Los donantes suelen preferir aquellas propuestas que tienen claro los impactos que tendrÃ¡n en sus comunidades, por eso es crucial que estÃ©n alineados con sus principios y valores. Ambos deben conectarse. Pero si esos principios no encajan contigo o con tu organizaciÃ³n, dÃ©jalo ir.

Igualmente, debes presentar de forma clara cuÃ¡n sostenible en el tiempo es tu proyecto, cÃ³mo lo vas a medir o evaluar y cuan escalable es el plan, es decir, si tiene o no opciÃ³n de replicarse. CÃ³mo haces que se mantenga y crezca, se expanda.

Â¿QuÃ© pasa si no aceptan mi propuesta?

No puedes olvidar ni desestimar que cada vez que se pide un grant se somete una idea a un proceso competitivo.

Y si despuÃ©s de todo el esfuerzo y las ganas solo obtienes un no por respuesta, recuerda que ese “no” no quiere decir NUNCA. Quiere decir NO AHORA.Â 

Todavia hay mÃ¡s
Con PropÃ³sito
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de gÃ©nero en la vocerÃ­a y fuentes autorizadas en los contenidos periodÃ­sticos.
Ir a mujeres referentes