“La Ruta de Alejandro” llega a Buenos Aires en el Día del Migrante

En el marco del Día Internacional del Migrante, fue estrenado oficialmente en la ciudad de Buenos Aires el documental “La Ruta de Alejandro hacia los Estados Unidos | En la voz de activistas y defensores de derechos humanos”, una producción de La TV Calle que recoge, en clave testimonial, las reflexiones de quienes han acompañado la migración forzada venezolana desde distintas trincheras.

La proyección tuvo lugar durante el evento “Periodismo, Derechos Humanos y Solidaridad Democrática Internacional”, organizado por la ONG CADAL en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. La presentación corrió por cuenta del politólogo y comunicador Ayrton Monsalve, autor de la historia original, quien compartió reflexiones junto a los periodistas Jorge Elías y Fernando J. Ruiz, con la moderación de Marina Simonet.

Un relato transmedia que sigue creciendo

El documental surge como una extensión del micrositio interactivo la-ruta-de-alejandro.latvcalle.com￼, lanzado el pasado 10 de diciembre con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. A través de ilustraciones, videos, mapas y contenido testimonial, este proyecto reconstruye el viaje de Alejandro —nombre ficticio que resguarda la identidad del joven protagonista— desde Venezuela hasta Estados Unidos, cruzando trochas, el Tapón del Darién y los rieles de “La Bestia” en México.

Esta pieza audiovisual no solo amplifica el mensaje del micrositio, sino que también abre paso a nuevas formas de difusión y participación. En el marco de su estreno, se planteó el anhelo de que esta historia pueda seguir transformándose, asumiendo nuevos formatos narrativos y audiovisuales. Se vislumbra, incluso, la posibilidad de convertirla en una miniserie documental que permita acompañar la experiencia migratoria desde múltiples ángulos y plataformas.

Voces que acompañan, historias que resuenan

El documental recoge las reflexiones y testimonios de activistas, defensores y especialistas que han leído la historia original y se han conmovido con su fuerza narrativa. Entre las voces que lo integran se encuentran Ana Milagros Parra, Clara Ramírez, Yendri Velásquez, Diana Camacaro, Yonnathan Carrillo, Glennys González, María Paula León, Tatiana Niño y Marina Simonet, a quienes La TV Calle agradece profundamente por su compromiso y participación.

Proyecciones futuras

La Ruta de Alejandro hacia los Estados Unidos será proyectado en nuevas presentaciones públicas y encuentros digitales a lo largo de 2026, con el propósito de seguir expandiendo su alcance y promover lecturas colectivas del relato original. Esta estrategia busca fortalecer el enfoque transmedia del proyecto, ampliar su presencia en festivales, foros y espacios académicos, y consolidarlo como herramienta de memoria y denuncia.