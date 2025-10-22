Acción Solidaria celebrará sus 30 años con un concierto lleno de magia y solidaridad

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta, del prestigioso Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, ofrecerá un magno concierto en beneficio de Acción Solidaria, organización que celebra sus 30 años de incansable labor en la atención integral de personas con VIH y otras afectadas en su derecho a la salud.

Bajo la batuta del reconocido director venezolano Christian Vásquez, el evento se llevará a cabo el próximo viernes 1 de noviembre de 2025, a las 3:00 p.m., en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela (UCV), un espacio emblemático para la cultura en el país.

Este concierto es una oportunidad única para disfrutar de un repertorio de alto nivel y, al mismo tiempo, apoyar los programas de Acción Solidaria, que brindan respuestas en salud sustentadas en el reconocimiento, respeto y protección de la dignidad de las personas, sin discriminación.

La Orquesta Sinfónica Juan José Landaeta deleitará al público con un programa vibrante y diverso, que comienza con la interpretación del Bolero, de Maurice Ravel, seguido de Rhapsody in blue, de George Gershwin, con la destacada participación de la solista Ana Beatriz Gómez.

Continuará con la ejecución de Bachianas brasileiras N° 5, de Heitor Villa-Lobos, con la exquisita voz de la soprano Yeralmi Piaspam, para seguir con Danzas Sinfónicas de West Side Story, de Leonard Bernstein, y cerrar con la excelentísima pieza de Arturo Márquez, Danzón N° 8.

Los fondos recaudados en esta valiosa iniciativa permitirán a la organización continuar trabajando por la salud integral de las personas más vulnerables.

Las entradas para este concierto benéfico pueden adquirirse a través de la plataforma MakeTicket.

