Fundación Venemergencia impulsa un país cardioprotegido

En Venezuela, cerca de 50 mil personas sufren cada año un paro cardiorrespiratorio extrahospitalario y el 95% de los casos no sobrevive debido a la falta de preparación de la comunidad y la ausencia de herramientas disponibles en espacios públicos. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Corazón, Fundación Venemergencia organizó 10 jornadas de capacitación para reforzar los conocimientos adquiridos en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y el uso del desfibrilador externo automático en comunidades que ya los tienen abarcando un total de 500 participantes. Con esta iniciativa han fortalecido la capacidad de respuesta ciudadana frente a una emergencia y consolidado el compromiso de la organización con la construcción de un país más cardioprotegido.

Fundación Venemergencia puso en marcha en 2024 el Programa de Desfibrilación de Acceso Público (DAP), una iniciativa que busca acercar la atención de emergencias a las personas y transformar espacios cotidianos en zonas cardioprotegidas.

Andrea Galarraga, directora de Sostenibilidad de la Venemergencia, explica que el programa “es un elemento clave en la creación de sistemas médicos comunitarios, donde las personas no solo tengan los conocimientos para responder, sino también los equipos necesarios para hacerlo”.

Educación y equipos que salvan vidas

El programa combina dos pilares fundamentales: la instalación de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA) en sitios estratégicos y la capacitación de ciudadanos para que actúen como primeros respondedores. El Dr. Luis Enrique Velásquez Díaz, socio fundador y director operativo de Venemergencia, lo resume con claridad: “La educación es fundamental en la atención de emergencias”.

Desde la instalación del primer DEA en la plaza Los Palos Grandes, en Caracas, el Programa DAP ha mostrado resultados alentadores:

• Más de 5 mil ciudadanos han sido formados en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

• 28 equipos activos ya están disponibles en espacios de alto impacto, entre ellos, la sede de El Sistema, El Teatro Teresa Carreño y la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas, la Universidad de Carabobo y la Basílica de Chiquinquirá en Maracaibo. Distintas plazas y espacios públicos en los municipios Chacao, Baruta, El Hatillo, Libertador y varias empresas privadas ya son zonas cardioprotegidas gracias a un desfibrilador portátil instalado por Venemergencia en el marco de alianzas institucionales que materializan el propósito de la empresa de dar más acceso a la salud a los venezolanos.

“Cada segundo cuenta en una emergencia. Cada minuto que pasa reduce la probabilidad de sobrevivir entre un 7% y un 10%”, recuerda el Dr. Andrés Simón González-Silén, socio fundador y director ejecutivo de Venemergencia, enfatizando la urgencia de contar con entornos preparados.

Las personas como centro

Más allá de la innovación de instalar equipos médicos de uso público, el DAP es un programa de desarrollo comunitario que promueve sociedades más seguras, solidarias y resilientes, gracias a alianzas multisectoriales en las que los ciudadanos son protagonistas. Al transferir la capacidad de dar respuesta a emergencias médicas prehospitalarias a las personas, el DAP es otro paso en la transformación del sistema de salud.

La expansión del programa en distintas ciudades del país confirma la determinación de la Fundación Venemergencia de hacer de Venezuela un país cardioprotegido y abre el camino hacia un futuro en el que cada comunidad está en la capacidad de salvar vidas.