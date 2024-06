Con Propósito

Un podcast para pensar la música

Redacción Runrun.es 11/06/2024

Luego de dos años escribiendo sobre música en Runrun.es, Alberto Tobío tomó la decisión de crear un pódcast para seguir conectando con su audiencia. Así nace Música para Pensar, una extensión y ampliación de los artículos de Rock que Alberto Tobío (@albertotobio) viene escribiendo en Runrun.es, pero ahora en la plataforma Youtube.

El pódcast se plantea conectar los géneros musicales con los movimientos sociales y culturales de la humanidad, porque “ritmos, melodías y letras guardan una estrecha relación con avances y reivindicaciones de las sociedades a través de la historia”, dijo Tobío quien es urbanista de profesión, pero melómano de vocación y un estudioso de los géneros musicales.

La propuesta se encuentra apoyada (y complementada) a través de la Academia de Música y también Estudio de Sonido: Sounds & Voices Creative Studio (www.soundsandvoices.studio). “Esto le da al nuevo programa la posibilidad de contar con recursos para la grabación y edición y también de profundizar en los contenidos musicales”, comentó Tabío.

Ahora no solamente hablará de rock, como lo hacía en la columna, sino que complementa su propuesta con música clásica o académica, el jazz moderno y el Pop. Música para pensar se planea recoger las opiniones y comentarios de actores del medio musical (bandas, músicos, productores, ingenieros, disk jockeys, etc), por lo cual, no se va a ver la música de manera aislada, sino conectada con el desarrollo del individuo y como medio para expresar hechos y acontecimientos de la sociedad.

El programa se estrenó el 10 de junio y tendrá nuevos episodios cada dos semanas. Se podrá buscar en Youtube escribiendo Música para Pensar, a través de la página de Sounds&Voices o su link en Instagram.