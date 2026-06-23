El Mañanero del 23 de junio: Barrett calificó como fructífera reunión con Figuera

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 23 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

“Fue un gusto reunirme en Caracas con Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, la última institución democrática reconocida por los EE.UU.”, expresó el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, a través de la cuenta en X de la embajada en Caracas.

Barrett aseguró que Washington continuará apoyando los esfuerzos institucionales orientados a la reconciliación política en Venezuela.

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La cita

“Invito formalmente al presidente Donald Trump a hablar, porque a la situación creada en Perú, Colombia y Venezuela creo que hay que meterle mucha sabiduría antes de propiciar una inestabilidad que tendría mucha sangre humana y un empoderamiento del narcotráfico como nunca”, gustavo petro, presidente saliente de colombia

Lo que rompe en redes

Por meningitis murió la actriz que dio voz a Lilo en “Lilo y Stitch”, Daveigh Chase.

Daveigh Chase has died at the age of 35. (via TMZ)



Chase was best known as the original voice of Lilo in ‘Lilo & Stitch’, as well as for playing Samara Morgan in ‘The Ring.’



(https://t.co/Ge1VC8DW7o) pic.twitter.com/qKnZhoBKdz — Pop Base (@PopBase) June 17, 2026

Azuquita pa’l café

Lionel Messi anotó dos goles en la victoria de Argentina 2-0 frente a Austria en el Mundial de Fútbol y llegó a 18 en esta competición, convirtiéndose en el máximo anotador de todos los tiempos.

🏆 #FIFAWorldCup



🔝 Lionel #Messi se convierte en el máximo goleador de todas las Copa del Mundo y rompe un récord inmortal 🇦🇷 pic.twitter.com/gLYvHAcnsM — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Con dos goles de Kylyan Mbappe, Francia superó a Irak 3-0 y se metió en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

