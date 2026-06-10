El Mañanero del 10 de junio: Alertan sobre impacto humanitario por operativo de la FANB en Bolívar

Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 10 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

ONG alertan sobre impacto humanitario de operativo de la FANB en Bolívar

En el sur del estado Bolívar se reportó este martes, 9 de junio, una situación irregular por el despliegue de un operativo conducido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), enfocado en zonas estratégicas de la minería de oro.

Según reportes verificados por la ONG SOS Orinoco, las acciones de mayor impacto se concentran en el Kilómetro 88 y Las Claritas, dentro del municipio Sifontes. En este sector, que alberga el complejo de reservas auríferas Las Brisas – Las Cristinas, se registra una de helicópteros artillados, cuyo objetivo principal sería desalojar a los Grupos Armados Organizados (GAO) que controlaban el territorio, presuntamente bajo el mando de un líder delictivo alias “Juancho”.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que salieron de El Rodeo I los militares Carlos Sánchez, Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, todos detenidos desde 2023; junto a ellos, Javier Quinto, arrestado a inicios de 2025, y Jesús Bertilio Villafañe, detenido en 2024.

LIBERTAD | Acaban de salir del centro de detención El Rodeo I los militares Carlos Sánchez, Martínez Macías y Guillermo Henry César Ziero, todos detenidos desde 2023; junto a ellos, Javier Quinto, arrestado a inicios de 2025, y Jesús Bertilio Villafañe, detenido en 2024.



Fueron… pic.twitter.com/Y3m2P6SRPy — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) June 9, 2026

Azuquita pa’l café

El exfutbolista brasileño Ronaldinho estrenó este 9 de junio “Camisa 1″0, el primer álbum musical de su propio sello internacional, un proyecto que reúne a más de 20 estrellas de la música de diferentes países, como Pitbull, Sean Paul y Juan Magán.

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