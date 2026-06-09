Paro nacional de docentes del #10Jun: trabajadores de educación media se suman y padres apoyan

A través de un comunicado, la Federación Venezolana de Maestros convocó a un paro para este miércoles 10 de junio que lleva por nombre: “Protesto quedándome en mi casa”.

El gremio docente exige salarios dignos, respeto a la Convención Colectiva y el cese de suspensiones y atropellos a los trabajadores de la educación en Venezuela.

La Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres) se solidarizó con la protesta de los educadores.

“No podemos exigir una educación de calidad si quienes tienen la sagrada misión de formar al futuro del país no cuentan con un salario digno que cubra la canasta básica, ni con seguridad social, ni con planteles aptos y seguros”, escribió la Federación en su cuenta de X.

🇻🇪 Cuando las familias y los maestros caminan del mismo lado, el mensaje es claro: defender las condiciones de los educadores es defender el futuro de nuestros hijos.



¡Gracias FenasoPadres!



📢Miércoles #10J #ParoNacional de la Educación pic.twitter.com/PD1K8ppmJB — FVMaestros (@fevemaestros) June 9, 2026

“Ahora, representantes, padres, colegas y pueblo en general ¿Ustedes creen que no tenemos suficientes razones para luchar, para hacer acciones en el marco de la ley? Reiteramos nuestra disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones reales que permitan resolver este conflicto, antes que sus consecuencias sean aún más graves para el sistema educativo nacional”, expuso el comunicado en X de la Federación Venezolana de Maestros.

El paro se suma al de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), cuyo presidente José Gregorio Afonso convocó a una paralización de actividades para precisamente este miércoles 10 de junio.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país