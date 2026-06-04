EE.UU. espera elecciones “lo antes posible” en Venezuela según Marco Rubio

El secretario de Estado Marco Rubio, urgió este miércoles 3 de junio ante la Cámara de Representantes a establecer “lo antes posible” las condiciones necesarias para la realización de las elecciones en el país, narrativa que contrasta con la precaución que mostraba el político unas semanas atrás.

Durante la audiencia frente a la miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, María Elvira Salazar, el secretario de Estado insistió que el objetivo final de la administración de Donald Trump es lograr “unas elecciones multipartidistas, libres y justas”.

De todas formas, Rubio evadió ofrecer una fecha tentativa para los comicios e hizo énfasis que para alcanzar este escenario es necesario reestructurar el sistema.

“Claramente, necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró Rubio haciendo alusión implícita al Consejo Nacional Electoral (CNE) controlado por el oficialismo que proclamó la problemática reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024.

El secretario de Estado Marco Rubio, pidió que se designe un nuevo CNE y se convoque a elecciones libres en Venezuela. pic.twitter.com/txYjbMjUB3 — POLITIKS (@espolitiks) June 3, 2026

El cambio de estrategia

Esta nueva postura de la Casa Blanca establece una velocidad en la transición que parecía que pretendían manejar con más cuidado, ya que hace casi un mes, el pasado 13 de mayo, Rubio mostraba una opinión distinta durante la entrevista a bordo del Air Force One

En ese momento al evaluar y platicar sobre la situación política en Venezuela tras la captura de Maduro, su explicación fue: “No queremos ir tan rápido porque todo se puede romper”.

Rubio también defendía que Venezuela se encontraba en una posición favorable gracias a la “normalización” de sus ingresos petroleros, que actualmente se encuentran resguardados en una cuenta auditada en Nueva York para el pago de nóminas públicas.

Un cierre inexistente

El llamado a la rapidez electoral de Rubio ocurrió dentro de un contexto de profunda controversia, por las declaraciones que el secretario de Estado emitió el martes 2 de junio, cuando afirmó ante la Cámara de Representantes que El Helicoide había sido cerrado.

Estas palabras provocaron una reacción de rechazo inmediata por organizaciones y familiares de detenidos, quienes desmintieron el supuesto cierre del recinto penitenciario, que este 3 de junio fue el centro de una tensa jornada por traslados arbitrarios de los detenidos, que no fueron notificados a los familiares.

Aunque la presidente encargada, Delcy Rodríguez, prometió en enero transformar la sede del Helicoide en un centro social y deportivo, esta promesa sigue sin cumplirse ya que el lugar, según organizaciones como Realidad Helicoide, continúa operando como un centro de torturas y tratos crueles, donde decenas de ciudadanos permanecen recluidos bajo violaciones de sus derechos humanos.

ATENCIÓN | El Helicoide NO se ha cerrado.



Frente a las recientes declaraciones del Secretario de Estado (@SecRubio), aclaramos la situación actual del centro de torturas, El Helicoide. pic.twitter.com/is8RTxu6Ej — Realidad Helicoide (@RHelicoide) June 3, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.