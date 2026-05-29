“No al exterminio”: adultos mayores protestan en su día por el derecho a una vida digna

En el marco del Día del Adulto Mayor en Venezuela, jubilados y pensionados protestaron en el centro de Caracas para exigir pensiones dignas y beneficios que garanticen condiciones mínimas de jubilación.

“No al exterminio”, era una de las consignas que vociferaban los manifestantes durante la manifestación de los adultos mayores, población gravemente afectada por la crisis económica que se vive en el país.

La ONG Provea, organización que vela por los derechos humanos, señaló que el Estado venezolano lleva años incumpliendo el artículo 80 de la Constitución que garantiza a los adultos mayores una pensión digna.

“Venezuela tiene uno de los valores de pensión más bajos de la región. Quienes trabajaron décadas bajo un sistema de cotización hoy reciben montos que no alcanzan para cubrir una semana de alimentación básica o medicamentos”, recordó la ONG y exhortó a la administración de Delcy Rodríguez a responder con medidas concretas.

Hoy #29May Día del Adulto Mayor en Venezuela, jubilados y pensionados protestan en el centro de Caracas exigiendo:



Pensiones dignas y beneficios que garanticen condiciones mínimas de jubilación.



El Estado venezolano lleva años incumpliendo con una pensión de hambre, en contra… pic.twitter.com/W5LJj8DJVF — PROVEA (@_Provea) May 29, 2026

Oscar Murillo, coordinador general de Provea, posteó en su cuenta en X que los adultos mayores venezolanos tomaron las calles para exigir sus derechos, entre ellos, el de una vida digna, que se les niega en medio de la precariedad económica y un sistema de seguridad social que no los protege.

En el Día Nacional del Adulto Mayor, los jubilados y pensionados salen a las calles del centro de Caracas para exigir una vida digna como titulares de derechos y agentes de cambio en una etapa de exigencia democrática. pic.twitter.com/mgaoZQMf3B — Oscar Murillo (@oscarfmurillo) May 29, 2026

Situación “muy triste”

Nilda Clemente, jefa de prensa de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, señaló que la situación de la mayoría de los adultos mayores en el país es “muy triste”.

“Hoy en día el sueldo es miserable (…) Hoy en día ni siquiera comer podemos. Ganamos 130 bolívares y eso no alcanza ni para comprar un huevo”, expresó Clemente para El Diario.

#EnDirecto | Nilda Clemente, jefa de prensa de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, señaló que la situación de la mayoría de los adultos mayores en el país es "muy triste".



"Hoy en día el sueldo es miserable (…) Hoy en día ni siquiera comer podemos. Ganamos… pic.twitter.com/bgB9wZFNaL — El Diario (@eldiario) May 29, 2026

Por su parte, Antonio Terán, presidente del Movimiento de Educadores Unidos por Venezuela, señaló que protestan en contra de las “pensiones de hambre y miseria” en el país.

"Los abuelos se están muriendo de hambre"



En el Día Nacional del Adulto Mayor, jubilados y pensionados protestan frente al ministerio de educación en Caracas



Antonio Terán, presidente del Movimiento de Educadores Unidos por Venezuela, señaló que protestan en contra de las… pic.twitter.com/Loj2MhY3Go — Jessica Vallenilla (@la_katuar) May 29, 2026

Irma Madriz, enfermera jubilada de 68 años de edad, siente tristeza al ver que su sueldo le rinde cada día menos.

#Caracas | Irma Madriz, enfermera jubilada de 68 años de edad, siente tristeza al ver que su sueldo le rinde cada día menos. Anteriormente podía viajar y disfrutar del dinero que recibía, ahora depende de sus hijos para adquirir alimentos y medicinas. #29May



Vía:… pic.twitter.com/plzoInlNdW — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 29, 2026

“Nos quieren llevar al exterminio, pero no vamos a permitir que nos quiten la dignidad (…). Nos estamos muriendo de mengua y de hambre”, sentenció Eudi Lobaton, representante del Comité de Jubilado y Pensionado del estado Lara.

#Caracas | Eudi Lobaton, representante del Comité de Jubilado y Pensionado del estado Lara, llega a la capital para acompañar protesta de adultos mayores.



"Nos quieren llevar al exterminio, pero no vamos a permitir que nos quiten la dignidad (…). Nos estamos muriendo de… pic.twitter.com/Jh73g6ctJO — El Pitazo (@ElPitazoTV) May 29, 2026

Actualmente, las personas de la tercera edad cobran una pensión de 130 bolívares -menos de un dólar a la tasa oficial-, un ingreso que permaneció congelado durante cuatro años. Aunque el pasado 30 de abril el Ejecutivo Nacional anunció un aumento del bono para los pensionados, hasta el momento el mismo no ha sido publicado en Gaceta Oficial.



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