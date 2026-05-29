El Mañanero del 29 de mayo: Protestas frente al Ministerio Público por inacción del fiscal

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 29 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Este jueves 28 de mayo familiares de presos políticos protestaron frente al Ministerio Público para denunciar la falta de acciones de parte del fiscal general, Larry Devoe, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y el debido proceso.

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Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Esto no es un acto de campaña. No somos candidatos. Estamos aquí para aportar al futuro de Venezuela. Apoyamos el resultado de octubre de 2023 y seguimos acompañando a María Corina Machado”, Carlos Ocariz, exalcalde del municipio sucre

Lo que rompe en redes

La Policía Nacional de España desarticuló una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua en Madrid.

Detenidos seis miembros del violento Tren de Aragua en Madrid: encañonaban a sus víctimas y robaron millones de euros en joyas, relojes y criptos https://t.co/lw8NS1a396 — EL MUNDO (@elmundoes) May 28, 2026

Azuquita pa’la café

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia suscribieron el Acuerdo de Panamá.



🇻🇪🇵🇦 | MANIFIESTO DE PANAMÁ



Firmado por la Plataforma Unitaria Democrática (@unidadvenezuela), María Corina Machado (@MariaCorinaYA) y Edmundo González Urrutia (@EdmundoGU). pic.twitter.com/mNfbn1Lmre — Vocería Oficial de Venezuela (@voceriavzla) May 28, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Estrenaron en Venezuela la nueva película de Pedro Almodovar “Amarga Navidad”.