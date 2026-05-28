Protestan ante el Ministerio Público por incumplirse excarcelaciones anunciadas por Jorge y Delcy Rodríguez

Familiares de presos políticos protestaron este jueves, 28 de mayo, frente al Ministerio Público en Caracas para denunciar la falta de acciones concretas de parte del fiscal general, Larry Devoe, ante las denuncias de violaciones de derechos humanos y el debido proceso contra las personas detenidas por razones políticas en el país.

La protesta también buscó visibilizar el descontento ante los anuncios de la semana pasada hechos por Jorge y Delcy Rodríguez, quienes aseguraron serían excarcelados cientos de presos políticos, lo cual no ocurrió. Según cifras del Foro Penal Venezolano, contando con las liberaciones de siete militares vinculados al “caso paracaidistas”, desde el 18 de mayo han sido excarceladas poco más de 40 personas.

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), explicó que la organización logró reunirse con el subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales, quien informó que se han iniciado una jornada médica especializada para los detenidos en Fuerte Guaicaipuro y Rodeo I.

Por su parte, Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, denunció que han acudido al Ministerio Público por lo menos en 15 ocasiones los últimos dos años para denunciar las torturas, tratos crueles, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.

“En nuestra última visita hubo acuerdos que fueron incumplidos por este organismo del Estado. Quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos y aún no tenemos respuesta, quedaron en mejorar la situación carcelaria de nuestros familiares y esto no ha mejorado”, declaró Ávila ante los medios de comunicación frente al Ministerio Público.

También, la señora Ruth Molero alertó que los familiares a las afueras del Rodeo I llevan más de 137 días en espera de excarcelaciones de personas detenidas por motivos políticos anunciadas por las autoridades. “Si hay tantos porque hemos visto unos pocos cada cierto tiempo”, dijo. Molero agregó que tanto sus sobrinos, Aranza Castillo y Henry Castillo, como su hijo, Arialdo Camargo, están “desesperados” por esta situación.

Los familiares también exigieron al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias, cese de violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Al respecto, Diego Casanova, vocero de Clippve, dijo que “dicen que hay disposición a investigar pero todo se queda en un titular”.

EN EL MINISTERIO PÚBLICO | Andreína Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ofreció declaraciones tras entregar un documento firmado por familiares de presos políticos en el Ministerio Público, el cual describe la situación de las personas detenidas… pic.twitter.com/V0WqHdDpgA — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 28, 2026

#Ahora | Familiares de presos políticos se reúnen frente al Ministerio Público, en el centro de Caracas, para denunciar la inacción del fiscal Larry Devoe ante las denuncias de graves violaciones a derechos humanos y el debido proceso que han hecho desde hace varios años respecto… pic.twitter.com/d3MBjxY5aU — TalCual (@DiarioTalCual) May 28, 2026

#Ahora | Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henrybert Rivas, señala que han acudido al Ministerio Público por lo menos en 15 ocasiones los últimos dos años para denunciar las torturas, tratos crueles, violaciones al debido proceso y la muerte de presos y sus familiares.… pic.twitter.com/1vlnFb44kE — TalCual (@DiarioTalCual) May 28, 2026

#Ahora | Ruth Molero señaló que los familiares a las afueras del Rodeo I llevan más de 137 días en espera de excarcelaciones anunciadas por las autoridades. "Si hay tantos porque hemos visto unos pocos cada cierto tiempo”.



Señaló que tanto sus sobrinos, Aranza Castillo y Henry… pic.twitter.com/GKWlwwEfsD — TalCual (@DiarioTalCual) May 28, 2026

#Ahora | Andreina Baduel denunció el “trato discriminatorio” contra el Comité por la Libertad de Presos Políticos pues sus denuncias no son tomadas en cuenta. “Saben que tenemos suficiente sustento y suficiente moral para denunciar todas las violaciones sistemáticas de derechos… pic.twitter.com/ygz3nLFl3k — TalCual (@DiarioTalCual) May 28, 2026

#Ahora | Familiares exigen al Ministerio Público que dé respuestas sobre las investigaciones sobre motines en cárceles, la muerte de presos políticos como Víctor Quero Navas, así como mejoras en las condiciones carcelarias, cese de violaciones a los derechos humanos y al debido… pic.twitter.com/5vUB8r7pSi — TalCual (@DiarioTalCual) May 28, 2026

🔴 #NoticiasAhora | Familiares de presos políticos y activistas protestan este #28May a las afueras del Ministerio Público para exigir respuestas sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos contra sus parientes detenidos.



🗣️ “Venimos a entregarle a la Fiscalía, una… pic.twitter.com/pMnO3bdJA1 — VPItv (@VPITV) May 28, 2026

ÚLTIMA HORA | Familiares de presos políticos y activistas protestaron frente al Ministerio Público por muertes y motines en las cárceles.



"No más promesas, no más mentiras, queremos libertad", coreaban los manifestantes. https://t.co/E30EdUf9sb pic.twitter.com/13NqgtxdGj — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) May 28, 2026

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