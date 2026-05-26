El Mañanero del 26 de mayo: Piden atención médica para el preso político Ricardo Cariel y otras noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 26 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Piden atención médica para el preso político Ricardo Cariel por problemas neurológicos



Jecson Ricardo Cariel tiene casi cuatro años tras las rejas y su hermano Jean Carlos pide que le brinden atención médica urgente debido a problemas neurológicos causados por un accidente ocurrido en el año 2009, el cual le generó una fisura craneal.

En un video publicado en redes sociales por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Jean Carlos alertó que su hermano Jecson Ricardo “siempre presenta dolores de cabeza”, pero ahora también sufre de mareos y pierde el equilibrio, por lo que requiere atención médica especializada.

Aunque Jecson Ricardo recibió atención médica primaria y general, su condición de salud va más allá. En tal sentido, pidió a los organismos competentes que brinden la atención necesaria porque su situación “es delicada”.

Recién salido del horno: otras noticias

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Dólar/Euro BCV

La perla del día

“A partir del 1° de junio la Universidad Central de Venezuela pasa a recuperar nuevamente los alquileres de la Zona Rental, pasa a recuperar la administración de estos espacios, de estas instalaciones y los emolumentos que de allí se deriven será para la investigación, el fondo de investigación de los profesores universitarios”, Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de Estados Unidos.

Lo que rompe en redes

La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, recibió este lunes, 25 de mayo, las llaves de la ciudad de Panamá de manos del alcalde Mayer Mizrachi. Las llaves fueron diseñadas por el artista venezolano Tony Vergara y fueron entregadas a la dirigente a propósito de su visita a Panamá.

María Corina Machado (@MariaCorinaYA) recibe las llaves 🗝️ de la ciudad de Panamá de manos del Alcade Mayer Mizrachi (@Mayer) 🇻🇪🇵🇦



Las llaves diseñadas por el artista venezolano Tony Vergara, representan la unión de Panamá y Venezuela 🇻🇪🇵🇦 pic.twitter.com/iQuySALnel — Mundo Con Vzla (@MundoConVzla) May 25, 2026

Azuquita pa’la café

El beisbolista venezolano Salvador Pérez se convirtió este lunes, 25 de mayo, en el receptor latino con más cuadrangulares de todos los tiempos en la Major League Baseball (MLB, por sus siglas en inglés), tras superar una marca que se mantenía como referencia entre los receptores de origen hispano.

Salvador Perez hits his 9th home run of the year and ties the game! pic.twitter.com/TO4lhC1LYO — MLB (@MLB) May 25, 2026

La ñapa (recomendamos…)

Carlos Rodríguez, mejor conocido como “Rafucho el Maracucho”, es un comediante con una amplia trayectoria en los medios de comunicación y en programas como “A que te ríes”. Durante su participación en el podcast “Pura Bulla”, contó anécdotas de su carrera artística y profesional.