Piden atención médica para el preso político Ricardo Cariel por problemas neurológicos

Jecson Ricardo Cariel tiene casi cuatro años tras las rejas y su hermano Jean Carlos pide que le brinden atención médica urgente debido a problemas neurológicos causados por un accidente ocurrido en el año 2009, el cual le generó una fisura craneal.

En un video publicado en redes sociales por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), Jean Carlos alertó que su hermano Jecson Ricardo “siempre presenta dolores de cabeza”, pero ahora también sufre de mareos y pierde el equilibrio, por lo que requiere atención médica especializada.

Aunque Jecson Ricardo recibió atención médica primaria y general, su condición de salud va más allá. En tal sentido, pidió a los organismos competentes que brinden la atención necesaria porque su situación “es delicada”.

El familiar del preso político hizo un exhorto directo a Delcy Rodríguez, presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos; y a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, para que atiendan la situación de su pariente.

🚨DENUNCIA URGENTE | Hermano de preso político exige atención médica especializada urgente para Ricardo Cariel tras más de una semana con fuertes dolores



Jean Carlos Cariel, hermano del preso político Ricardo Cariel, detenido desde el 2022, denunció este domingo #26May durante… pic.twitter.com/ReLEBRetzY — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) May 25, 2026

La promesa

El 6 de agosto de 2022, Jean Carlos Cariel recibió una llamada telefónica de su hermano Jecson Ricardo en la cual le avisó que desde la tarde del día anterior había sido detenido en San Cristóbal, estado Táchira, por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas, junto con su amigo Jackson Vera.

Jecson Ricardo Cariel, abogado de profesión, se dirigía hacia Bogotá, Colombia, para buscar una silla de ruedas y medicinas donadas que servirían para brindar asistencia permanente de su madre, paciente de ataxia cerebral. Jecson Ricardo fue acusado por terrorismo y trasladado a Caracas, recuerda una crónica publicada por Justicia, Encuentro y Perdón.

La madre de ambos hermanos falleció en 2024 y Jecson Ricardo sigue detenido en El Helicoide. El entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, acusó a Jecson Ricardo y a Vera de formar parte de una supuesta conspiración para activar explosivos y provocar desestabilización en el país.

En enero de este año, Jean Carlos Cariel declaró a Runrun.es que ha aguardado durante estos años por la liberación de su hermano y lo más duro, ver a su mamá partir de este plano terrenal con Jecson Ricardo preso. “Escasamente, le permitieron una llamada para despedirse de ella. Antes de morir, le hice una promesa al oído a mi madre: que iba a luchar por la libertad de mi hermano. Yo se que él siente su presencia y vamos a lograr esa libertad”, señaló Jean Carlos en aquella entrevista.

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