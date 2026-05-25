Excarcelan al coordinador de VV en Barinas bajo régimen de presentación

Este lunes, 25 de mayo, fue excarcelado Yoel Sucre, coordinador del partido Vente Venezuela (VV) en Barinas.

Según información de la ONG Fundehullan Venezuela, se le otorgó libertad condicionada bajo régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales.

“Recordamos que defender la democracia no es un delito. La lucha sigue hasta que logre su libertad plena y absoluta”, expresó la ONG.

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Excarcelado Yoel Sucre, coordinador de @VenteVenezuela en Barinas. Se le otorgó una libertad condicionada bajo régimen de presentación cada 30 días ante los tribunales.



Aunque vuelve con su familia, el proceso en su contra continúa. ¡Exigimos su libertad plena… pic.twitter.com/W7vnXeLtS2 — Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) May 25, 2026

Incomunicado y acusado de terrorismo

Fundehullan informó que tras permanecer más de 60 horas en detención “arbitraria e ilegal”, Sucre fue presentado en tribunales de Barinas bajo falsas acusaciones de “terrorismo”.

La captura del dirigente ocurrió el pasado sábado 23 de mayo en Bruzual, específicamente en el punto de control principal de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ubicado en el límite entre los estados Apure y Barinas.

Según denunciaron sus abogados y familiares apostados a las afueras del tribunal, el procedimiento se ejecutó con absoluta opacidad: en ningún momento las autoridades actuantes presentaron una orden judicial de aprehensión, ni el dirigente se encontraba en flagrancia cometiendo delito alguno.

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