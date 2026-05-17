El “ciudadano colombiano” Alex Saab ya no es un héroe: el Rodrigato lo extradita a EE.UU.

En un comunicado difundido por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) la tarde de este 16 de mayo, el gobierno de Delcy Rodríguez confirmó los rumores que circulaban horas antes sobre la deportación del empresario Alex Saab. El texto indica que el ciudadano, “de nacionalidad colombiana”, está incurso “en diversos delitos en Estados Unidos y América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

Saab, de 54 años, había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado 16 meses después a EE.UU. Permaneció recluido hasta diciembre de 2023 en una prisión federal de Florida, acusado de liderar un esquema de sobornos y lavado de $350 millones de dólares provenientes del sistema cambiario y de los CLAP.

El 20 de diciembre de 2003, la administración del expresidente de EE.UU, Joe Biden, liberó a Saab mediante un indulto en el marco de un canje de prisioneros con el gobierno de Nicolás Maduro. A cambio, Venezuela liberó a 10 presos políticos.

El 18 de octubre de 2024, el expresidente Nicolás Maduro lo nombró ministro de Industria y Producción Nacional, cargo desde el cual asumió la conducción de las políticas industriales del Estado. Pero tras los hechos del 3 de enero de 2026, en los que Maduro fue capturado por fuerzas militares de Estados Unidos, la presidencia encargada con el aval de ese país, Delcy Rodríguez, lo destituyó.

Aunque la detención de Saab no fue formalmente reconocida por el Rodrigato, medios y agencias internacionales como Reuters difundieron que habría ocurrido el 4 de febrero de 2026. En las primeras horas, activistas del movimiento “Free Alex Saab” y figuras como Pedro Carvajalino intentaron desmentir públicamente el arresto.

La millonaria campaña por el “héroe diplomático” del chavismo

En varias ocasiones, los máximos líderes del oficialismo calificaron formalmente a Alex Saab como un “héroe”. La narrativa oficial del gobierno venezolano se estructuró específicamente bajo ese término para justificar su defensa diplomática.

El aparato estatal venezolano diseñó una estrategia multimedia e institucional para transformar la imagen del empresario acusado de lavado de dinero en un “mártir diplomático“. Investigaciones demostraron que se usaron masivamente granjas de bots, cuentas automatizadas y el pago a “influencers” para posicionar diariamente etiquetas a favor de Saab. Se crearon miles de cuentas en plataformas como X (antes Twitter) enfocadas exclusivamente en atacar a las autoridades judiciales de Cabo Verde y Estados Unidos.

También se pintaron grafitis y murales gigantes en las principales autopistas de Caracas, se celebraron conciertos masivos (“Un Canto por la Libertad”), y se convocaron a marchas obligatorias de empleados públicos en las que se distribuía mercancía (camisas, gorras, pancartas y juguetes inflables) alusivas a Saab.

El 20 de diciembre de 2023, tras la liberación de Saab en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, Maduro lo recibió en el Palacio de Miraflores y publicó en sus redes oficiales: “Nuestro héroe ha regresado a la Patria sano, vivo y libre… gracias a la resistencia y a la unión nacional fue posible el regreso de este héroe de la Patria“. En múltiples alocuciones televisadas posteriores, Maduro insistió en que Saab era un “héroe anónimo” que arriesgó su libertad para traer alimentos y medicinas a Venezuela venciendo el “bloqueo” financiero.

Otro que reiteradamente defendió el rango diplomático de Saab fue Jorge Rodríguez, quien remarcó que el hoy deportado fue representante de Venezuela ante los gobiernos de África, Irán y Rusia. Cabe recordar que en el año 2021, en su condición de jefe de la delegación oficialista, Rodríguez incluyó a Alex Saab como miembro de la mesa de negociación en México. También, ordenó levantar a la delegación chavista después de que Saab fuera extraditado a Miami. Por si fuera poco, Saab fue incluido en el equipo de comunicaciones del comando de campaña de Maduro en las cuestionadas presidenciales de 2024, coordinado justamente por Rodríguez.

En una búsqueda reciente se puede apreciar cómo Delcy Rodríguez secundó a su hermano en la defensa del carácter diplomático de Saab. En mensajes publicados en sus redes sociales de octubre de 2021, la hoy presidenta encargada aseguraba que el empresario era un “diplomático venezolano, víctima de secuestro y violación de sus derechos humanos” que había servido a Venezuela “frente al inmoral bloqueo imperial”.

Tras su liberación y llegada a Venezuela, Alex Saab fue recibido con júbilo en el palacio presidencial, en Caracas e inmediatamente fue designado como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas. Nueve meses después, Nicolás Maduro lo nombró ministro del Poder Popular para la Industria y Producción Nacional, en sustitución de Pedro Tellechea, quien apenas estuvo ocho semanas al frente del cargo y fue detenido acusado de espionaje.

Después de su llegada a Venezuela, fue Jorge Rodríguez quien emprendió una campaña para denunciar supuestas torturas físicas y psicológicas “indecibles” a Saab durante su detención y hasta anunció que emprendería acciones legales “por la violación de los Derechos Humanos del diplomático durante los 1286 días que estuvo secuestrado”.

¿Colombiano o venezolano?

Alex Nahim Saab Morán llegó a Venezuela en el año 2008. El empresario nacido en Barranquilla, Colombia, de origen libanés y nacionalizado como venezolano, siempre se mantuvo operando “bajo perfil” en países como Estados Unidos, Ecuador, Brasil, Reino Unido y su país natal. Su cercanía con las ideas del fallecido expresidente Hugo Chávez le abrieron las puertas para hacer negocios en Venezuela y facturar millones de dólares.

Aunque el chavismo defendió en reiteradas ocasiones la nacionalidad venezolana de Saab, en el comunicado difundido este 16 de mayo por el Saime se le señala como “ciudadano colombiano”. La mención a esta nacionalidad deja abierta la pregunta de si el gobierno reconoce con esto que violó el artículo 41de la Constitución, en el que se expresa que para ejercer el cargo de ministro hay que ser venezolano de nacimiento. Recordemos que Saab se desempeñó como ministro de Industria y Producción Nacional desde octubre de 2024 hasta enero de 2026.

«Sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad podrán ejercer los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, Ministros o Ministras, Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de Institutos Autónomos, así como Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas. En los demás casos, la ley establecerá los requisitos que sean necesarios», reza la Carta Magna.

La nacionalización de Alex Saab como venezolano generó gran polémica debido a que el dato se hizo público el 14 de junio de 2020, por el entonces excanciller Jorge Arreaza, pero para esa fecha, estaba detenido en Cabo Verde.

Una fortuna amasada sobre el hambre de los ciudadanos

En nuestra sección especial “Enchufadín” hemos recopilado los capítulos polémicos por los que Saab se ha dado a conocer. Desde 2020 pesaba sobre él una orden de captura internacional por Interpol. En Colombia también fue investigado por el lavado de 25 millones de dólares entre 2004 y 2011.

Filtraciones masivas de documentos como los Panamá Papers y Pandora Papers lo señalan como vinculado con paraísos fiscales e investigaciones de Armando.Info determinaron que vendió más de 200 millones de dólares en alimentos al gobierno que se vendieron con 112% de sobreprecio. Las revelaciones de estas irregularidades derivaron en la persecución de los editores de dicho medio, quienes tuvieron que abandonar el país.

Los reportajes de Armando.info revelaron que el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano (CLAP) era utilizado para sobrefacturar comida. A través de empresas fachada en México, Hong Kong y Turquía (como Group Grand Limited o Mulberry Proje Yatirim), Saab importaba productos alimentarios de bajísima calidad nutricional, cobrando sobreprecios millonarios al Estado venezolano.

El portal documentó asimismo cómo Saab diversificó su negocio operando en la comercialización del crudo venezolano a través de firmas opacas como la mexicana Libre Abordo, evadiendo así las sanciones internacionales aplicadas a Pdvsa.

En julio de 2019, Departamento del Tesoro de EE. UU. (a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros) congeló todos sus bienes y sancionó su red internacional de empresas fantasma en países como los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Panamá, y Colombia. En ese mismo mes, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida imputó formalmente a Saab y a su socio, el empresario Álvaro Pulido. El cargo principal fue conspiración para cometer lavado de dinero. Según la acusación norteamericana, Saab y sus socios lavaron aproximadamente 350 millones de dólares utilizando el sistema financiero estadounidense con destino a cuentas en el extranjero.

Este esquema criminal comenzó en 2011 mediante un contrato fraudulento de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El grupo falsificó documentos de importación de materiales que nunca entraron al país para obtener dólares preferenciales a través del control de cambio venezolano, y en el proceso, sobornaron a altos funcionarios públicos.

En abril de 2023, el empresario Álvaro Pulido Vargas, cuyo verdadero nombre sería Germán Enrique Rubio Salas, fue detenido en medio de la purga madurista. La Oficina de Control de Activos Extranjeros aseguró que Álex Saab tenía relación con Walter, Yosser y Yoswal, hijos de Cilia Flores conocidos como “Los Chamos”, lo que le permitió a él y a Álvaro Pulido acceder a funcionarios del gobierno venezolano.

Durante el proceso en Miami se desclasificaron documentos judiciales que revelaron que, entre 2018 y 2019, Saab cooperó en secreto como informante de la DEA y que habría entregado información sobre sus negocios y los sobornos pagados al chavismo antes de ser capturado.



Pese a todas las evidencias, el juicio en Florida nunca llegó a una sentencia formal, dado que en diciembre de 2023, el gobierno de Joe Biden otorgó un indulto a Saab y lo liberó, a cambio de la excarcelación de 10 ciudadanos estadounidenses y varios presos políticos detenidos en Venezuela.

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